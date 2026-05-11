লেবুজল নাকি আমপান্না গ্রীষ্মের জন্য কোনটি শ্রেয় ?

লেবুজল নাকি আমপান্না গ্রীষ্মের জন্য কোনটি শ্রেয় ?
গ্রীষ্মকালে, আম পান্না এবং লেবুর শরবত উভয়কেই মানুষের প্রিয় ঐতিহ্যবাহী পানীয় হিসেবে গণ্য করা হয় । কোনটি বেশি উপকারী জানুন ৷
Published : May 11, 2026 at 10:57 AM IST
গ্রীষ্মের তীব্র রোদ এবং লু-হাওয়া শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে দেয় । এমন আবহাওয়ায় প্রত্যেকেই এমন একটি পানীয়ের খোঁজ করেন, যা শরীরকে শীতল রাখে ৷ জলশূন্যতা রোধ করে এবং মুহূর্তের মধ্যেই সতেজতার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে । ঠিক এই কারণেই, গ্রীষ্মের আগমন ঘটতেই প্রতিটি ঘরে ঘরে ‘আম পান্না’ এবং ‘লেবুর শরবত’ তৈরির তোড়জোড় শুরু হয়ে যায় । এই দু'টি ঐতিহ্যবাহী পানীয়ই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ভারতীয় রান্নাঘরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে এবং গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে মুক্তি পেতে এগুলি ব্যাপকভাবে পান করা হয় । তবে, এই দু'টির মধ্যে কোনটি শেষ পর্যন্ত অধিক উপকারী—তা নির্ধারণ করতে গিয়ে অনেকেই প্রায়শই বিভ্রান্তিতে পড়েন । জেনে নেওয়া যাক, গ্রীষ্মকালে এই দুটি পানীয়ের আম পান্না নাকি লেবুর শরবত—কোনটি আপনার জন্য অধিক উপযুক্ত পছন্দ হতে পারে ?
গ্রীষ্মকালে এই পানীয়গুলি কেন অপরিহার্য ?
গ্রীষ্মকালে অত্যধিক ঘামের ফলে শরীর থেকে পানি এবং প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান নিঃশেষ হয়ে যায় । ঠিক এই কারণেই মানুষ প্রায়শই ক্লান্তি, দুর্বলতা এবং মাথা ঘোরার মতো সমস্যার সম্মুখীন হতে শুরু করে । এমতাবস্থায়, শরীরকে আর্দ্র বা হাইড্রেটেড রাখতে প্রাকৃতিক পানীয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । 'আম পান্না' এবং 'লেবুর শরবত'—উভয়ই হল আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যের অংশ এমন দু'টি পানীয়, যা গ্রীষ্মকালে শরীরকে স্বস্তি প্রদান করতে সহায়তা করে ।
আম পান্না: আম পান্না কাঁচা আম দিয়ে তৈরি করা হয় এবং এটি গ্রীষ্মকালীন অন্যতম কার্যকর ঐতিহ্যবাহী পানীয় হিসেবে বিবেচিত । গ্রাম থেকে শহর সর্বত্রই মানুষ দীর্ঘকাল ধরে লু বা হিটস্ট্রোক থেকে নিজেদের রক্ষা করতে এটি পান করে আসছে । এটি ভিটামিন ‘সি’, আয়রন এবং বেশ কিছু প্রয়োজনীয় খনিজে সমৃদ্ধ ৷ যা গ্রীষ্মের তীব্র গরমে শরীরের শক্তি ক্ষয় রোধ করতে সহায়তা করে ।
আম পান্নার অনন্য বৈশিষ্ট্য হল, এটি শরীরের ভিতর থেকে শীতল করতে সাহায্য করে । এতে পুদিনা, জিরা এবং বিট নুন যোগ করলে কেবল এর স্বাদই বৃদ্ধি পায় না, বরং তা পেটের জন্যও স্বস্তিদায়ক হতে পারে । প্রখর রোদের মধ্যে যারা বাইরে বের হন, তাদের জন্য আম পান্না অত্যন্ত উপকারী বলে মনে করা হয় ।
লেবুজল: গ্রীষ্মকালে সর্বাধিক পানীয়গুলির মধ্যে লেবুজল অন্যতম ৷ এটি সবচেয়ে সহজ ও স্বাস্থ্যকর পানীয়গুলির একটি । এটি তৈরি করা অত্যন্ত সহজ এবং এটি মুহূর্তের মধ্যেই শরীরকে সতেজ করে তুলতে সাহায্য করে । এতে বিদ্যমান ভিটামিন 'সি' কেবল শরীরকে আর্দ্রই রাখে না, বরং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে ।
লেবুজলে সামান্য বিট নুন ও চিনি যোগ করা হলে, তা শরীরের ইলেক্ট্রোলাইট ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করতে পারে । যারা ভারী পানীয় এড়িয়ে চলতে পছন্দ করেন, তাদের কাছে লেবুজল একটি হালকা ও চমৎকার বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হয় ।
কোন পানীয়টি শরীরকে বেশি শীতল রাখে ?
তীব্র গরম এবং হিটস্ট্রোক বা লু-এর হাত থেকে সুরক্ষার কথা বিবেচনা করলে, 'আম পান্না'-কেই অধিক কার্যকর বলে মনে করা হয় । কাঁচা আমের সহজাত শীতলীকরণ গুণাবলী শরীরের তাপমাত্রা কমাতে এবং দীর্ঘস্থায়ী স্বস্তির অনুভূতি প্রদান করতে সহায়তা করে । অন্যদিকে, তাৎক্ষণিকভাবে শরীরে জলের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে (হাইড্রেশন) এবং ক্লান্তি দূর করতে 'লেমনেড'-কে অধিক উপকারী হিসেবে গণ্য করা হয় । তাছাড়া, এটি সারাদিনে একাধিকবার খুব সহজেই পান করা যায় ।
গ্রীষ্মকালের জন্য কোন পানীয়টি বেশি পছন্দ ?
আপনি যদি দিনের অনেকটা সময় রোদে কাটান, খুব সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন, কিংবা হিটস্ট্রোকের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চান তবে আপনার জন্য 'আম পান্না' হতে পারে একটি চমৎকার পছন্দ । এর বিপরীতে, আপনি যদি এমন কোনও হালকা ও তাৎক্ষণিকভাবে সতেজতাদায়ক পানীয়ের সন্ধানে থাকেন যা প্রতিদিন পান করার উপযোগী, তবে সেক্ষেত্রে 'লেমনেড'-কেই অধিকতর শ্রেয় বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হবে ।
সবচেয়ে ভালো দিকটি হল, ভারতের এই দুটি ঐতিহ্যবাহী পানীয়কেই বাজারে সহজলভ্য অত্যধিক চিনিযুক্ত ও কার্বনেটেড কোমল পানীয়গুলির তুলনায় অনেক বেশি শ্রেয় বলে মনে করা হয় । তাই এই গ্রীষ্মে শরীরের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী 'আম পান্না' কিংবা 'লেমনেড'—যেকোনও একটি বেছে নিন এবং ভিতর থেকে নিজেকে শীতল ও সতেজ রাখুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)