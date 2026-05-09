গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে গেলে আম সঠিক নিয়মে খান, উপকার হবে

গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে গেলে আম সঠিক নিয়মে খান, উপকার হবে
আপনি যদি এই ভেবে চিন্তিত হন যে আম খেলে আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে তবে সঠিক নিয়মে খান ৷
Published : May 9, 2026 at 2:28 PM IST
গ্রীষ্মকাল সমাগত হতেই ঘরবাড়ি আমে্র সুবাসে ভরে উঠতে শুরু করে । কেউ কেউ যখন 'আম্ররস' উপভোগ করেন, তখন অন্যরা আবার টুকরো করে কাটা, ঠান্ডা আমের দৃশ্য দেখে লোভ সামলাতেই পারেন না । তবে, আম খাওয়ার সময় অনেকের মনেই একটি ভয় কাজ করে ৷ ফলে এটি তাদের রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দেয় । বিশেষ করে, যাঁরা PCOS, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কিংবা ডায়াবেটিসের সমস্যায় ভুগছেন, তাঁরা সচরাচর আম এড়িয়ে চলতেই পছন্দ করেন ।
তবে ক্লিনিক্যাল ডায়েটিশিয়ানরা জানান, আম খাওয়া পুরোপুরি বন্ধ করার কোনও প্রয়োজন নেই । আসল কথা হল, আপনি কীভাবে আম খাচ্ছেন সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । কয়েকটি ছোটখাটো বিষয় মনে রাখলেই, রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তা অনেকটাই কমিয়ে আমের স্বাদ পুরোপুরি উপভোগ করা সম্ভব । সঠিক পরিমাণে, সঠিক সময়ে এবং সঠিক খাদ্যের সংমিশ্রণে আম গ্রহণ করা শরীরের জন্য অনেক বেশি উপকারী বলে মনে করা হয় ।
একসঙ্গে অতিরিক্ত আম খাওয়া ক্ষতিকর হতে পারে: আমের স্বাদের প্রতি ভালোবাসার টানে মানুষ প্রায়ই একসঙ্গে দু'টি করে আম খেয়ে ফেলে । এই অভ্যাসটির কারণেই শরীরের শর্করার মাত্রা দ্রুত বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয় । বিশেষজ্ঞদের মতে, আম সর্বদা পরিমিত পরিমাণে খাওয়া উচিত । একবারে খাওয়ার জন্য প্রায় আধা কাপ বা 75 থেকে 100 গ্রাম পরিমাণকেই যথেষ্ট বলে মনে করা হয় । এটি শরীরের ওপর হঠাৎ ও অতিরিক্ত গ্লুকোজের চাপ পড়া রোধ করে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করতে পারে ।
কেবল আম খাওয়ার পরিবর্তে, এর সঙ্গে স্বাস্থ্যকর কোনও খাবার যুক্ত করে খান: যদি কেবল আম একাই গ্রহণ করেন, তবে তা আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বাড়িয়ে দিতে পারে । বিশেষজ্ঞদের মতে, আমের সঙ্গে প্রোটিন বা স্বাস্থ্যকর চর্বিযুক্ত কোনও খাবার যুক্ত করে খাওয়া সর্বদা শ্রেয় । উদাহরণস্বরূপ, আম খাওয়ার সময় এর সঙ্গে দই, গ্রিক ইয়োগার্ট, কাঠবাদাম, আখরোট কিংবা বিভিন্ন ধরণের বীজ খেলে তা রক্তপ্রবাহে গ্লুকোজের নিঃসরণকে ধীরগতিসম্পন্ন করতে সহায়তা করে । এছাড়া, এটি আপনাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য পেট ভরা অনুভব করতেও সাহায্য করে ।
খালি পেটে আম খাওয়া ভালো অভ্যাস নয়: সকালে খালি পেটে মিষ্টি ফল খাওয়া সবার জন্য উপযুক্ত বলে মনে করা হয় না । বিশেষ করে যারা 'ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স'-এর সমস্যায় ভুগছেন, তাদের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য; তাদের এ বিষয়ে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত । ডায়েটিশিয়ান পরামর্শ দেন যে, খালি পেটে আম কখনওই খাওয়া উচিত নয় । বরং দুপুরের খাবারের পর কিংবা খাবারের পাশাপাশি আম খাওয়াটাই শ্রেয় । দিনের এই সময়ে, শরীরের পক্ষে রক্তে শর্করার মাত্রা বা সুগার লেভেল কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সহজতর হয় ।
আমের জুস ও শেকের চেয়ে আস্ত আম খাওয়া বেশি উপকারী: যদিও গ্রীষ্মকালে আমের শেক ও জুস পান করা একটি সাধারণ অভ্যাস, তবুও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, গোটা ফলটি সরাসরি খেয়ে ফেলাই অনেক বেশি শ্রেয় । একটি গোটা আম খান, তখন এতে বিদ্যমান আঁশ বা ফাইবার রক্তপ্রবাহে শর্করার নিঃসরণকে ধীরগতিসম্পন্ন ও নিয়ন্ত্রিত রাখতে সহায়তা করে ৷ এর বিপরীতে, জুস ও শেকগুলিতে আঁশের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কম থাকে, যার ফলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা হঠাৎ করে অনেকটা বেড়ে যেতে পারে ।
আঁশসমৃদ্ধ খাবারও সহায়তা করে: আপনার দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় যদি আঁশসমৃদ্ধ খাবার যেমন স্যালাড, ডাল, ওটস এবং সবুজ শাকসবজি অন্তর্ভুক্ত থাকে, তবে আম খাওয়ার পর রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব । বিশেষজ্ঞদের মতে, আম খাওয়ার সঠিক নিয়মটি মেনে চলা যেমন জরুরি, ঠিক তেমনই সারা দিন ধরে একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখাটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ ।
ছোট্ট কিছু কৌশল বড় পার্থক্য গড়ে দিতে পারে: বিশেষজ্ঞদের মতে, আম খাওয়ার পর সামান্য পরিমাণে দারুচিনি গ্রহণ করা কিংবা আমটিকে খাবারের পরবর্তী মিষ্টান্ন বা 'ডেজার্ট' হিসেবে গণ্য করে খাওয়া কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে বেশ উপকারী প্রমাণিত হতে পারে । যদিও প্রতিটি মানুষের শরীর একেকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়, তবুও আম খাওয়ার সঠিক পদ্ধতিটি অবলম্বন করলে, কোনও রকম দুশ্চিন্তা ছাড়াই দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় নিরাপদে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)