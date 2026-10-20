সবসময় ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব করেন ? খাদ্যতালিকায় এই খাবার রাখুন

সবসময় ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব করেন ? খাদ্যতালিকায় এই খাবার রাখুন
Magnesium Deficiency: ক্লান্তি, দুর্বলতা বা পেশিতে টান লাগার মতো সমস্যা অনুভব করেন, তবে তা ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতির লক্ষণ হতে পারে ।
Published : October 20, 2026 at 9:00 AM IST
আপনিও কি সারাদিন ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব করেন ? ঘুমের সমস্যা হচ্ছে বা প্রায়ই পেশিতে টান (ক্র্যাম্প) ধরার মতো সমস্যায় ভুগছেন ? যদি এমনটা হয়, তবে এটি শরীরে ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতির লক্ষণ হতে পারে ।
ম্যাগনেসিয়াম আমাদের শরীরের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উপাদান । পেশি ও স্নায়ুর সঠিক কার্যকারিতা, হৃদযন্ত্রের সুস্থতা এবং শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । বর্তমানে ব্যস্ত ও অনিয়মিত জীবনযাপন এবং প্যাকেটজাত খাবার গ্রহণের ফলে এই প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানটির ঘাটতি বেশ সাধারণ একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ।
তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই । সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হল, দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় অত্যন্ত সাশ্রয়ী ও সহজে পাওয়া যায় এমন কিছু খাবার অন্তর্ভুক্ত করে আপনি প্রাকৃতিকভাবেই এই ঘাটতি পূরণ করতে পারেন । জেনে নেওয়া যাক এই বিশেষ খাবারগুলি সম্পর্কে ।
সবুজ শাকসবজি: পালং শাক, মেথি শাক, সর্ষে শাক এবং লাল শাকের মতো সবুজ শাকসবজি ম্যাগনেসিয়ামের চমৎকার উৎস । এগুলিতে ক্লোরোফিলও থাকে, যা শরীরের অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা বা বিষমুক্তকরণে (ডিটক্সিফিকেশন) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । আপনি এগুলি রান্না করা খাবার, স্যুপ বা স্যালাড হিসাবে প্রতিদিন খেতে পারেন । এটি কেবল শরীরকে প্রয়োজনীয় পুষ্টিই দেয় না, বরং পরিপাকতন্ত্রকেও শক্তিশালী করে ।
কলা: কলা এমন একটি ফল যা সব ঋতুতে এবং সব জায়গায় সহজেই পাওয়া যায় । এতে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম ও পটাশিয়াম থাকে । কলা ক্লান্ত পেশিকে শিথিল করতে এবং শরীরের শক্তির মাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে । ব্রেকফাস্টে বা শরীরচর্চার (ওয়ার্কআউট) ঠিক পরপরই কলা খাওয়া অত্যন্ত উপকারী ।
বাদাম ও বীজজাতীয় খাবার
কাঠবাদাম, কাজু বাদাম ও আখরোটের পাশাপাশি কুমড়োর বীজ এবং সূর্যমুখীর বীজ ম্যাগনেসিয়ামের শক্তিশালী উৎস । এগুলিতে ম্যাগনেসিয়ামের পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, প্রোটিন ও ফাইবার থাকে, যা হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী । প্রতিদিন এক মুঠো বাদাম বা বীজ খেলে শরীরে দীর্ঘস্থায়ী শক্তি পাওয়া যায় এবং দুর্বলতা দূর হয় ।
ডাল ও শিমজাতীয় খাবার: আমাদের ঘরে সচরাচর যেসব ডাল ও শিমজাতীয় খাবার রান্না করা হয়, সেগুলিও ম্যাগনেসিয়ামের চমৎকার উৎস । আপনার খাদ্যতালিকায় ছোলা, রাজমা, লোবিয়া (বরবটির দানা), মুসুর ডাল এবং মুগ ডাল অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন । এগুলোতে প্রচুর প্রোটিন ও ফাইবার থাকে ৷ এগুলো খেলে হজমশক্তি উন্নত হয় এবং দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা অনুভূত হয় ।
ডার্ক চকলেট: মিষ্টিজাতীয় খাবার পছন্দ করলে ডার্ক চকলেট একটি চমৎকার ও স্বাস্থ্যকর বিকল্প । এতে ম্যাগনেসিয়ামের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে । এটি হৃদযন্ত্র ও মস্তিষ্ক উভয়ের স্বাস্থ্যের জন্যই অত্যন্ত উপকারী বলে বিবেচিত হয় ।
দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় এই প্রাকৃতিক খাবারগুলি অন্তর্ভুক্ত করে সহজেই ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করতে পারেন । এই খাবারগুলি আপনার শরীরকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগাবে এবং আপনাকে সুস্থ, কর্মক্ষম ও শারীরিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ রাখতে সহায়তা করবে ।
https://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)