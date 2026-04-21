ETV Bharat / health

30 বছরে 30% বৃদ্ধি ! ডায়াবেটিসের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করবেন কীভাবে ? মন্তব্য চিকিৎসকের

আজ চেন্নাইয়ের মতো বড় শহরগুলিতে 20 বছরের বেশি বয়সি 30 শতাংশ মানুষের ডায়াবেটিস রয়েছে । বিশেষজ্ঞর মতামত শুনলেন এস. রবিচন্দ্রন ৷

ডায়াবেটিসের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করবেন কীভাবে (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : April 21, 2026 at 10:10 AM IST

|

Updated : April 21, 2026 at 10:18 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

বর্তমান প্রেক্ষাপটে, প্রায় প্রতিটি পরিবারেই অন্তত একজন সদস্যের ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়া একটি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে । মাত্র ত্রিশ বছর আগেও, পুরো একটি পাড়ায় ডায়াবেটিসে আক্রান্ত একজন ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া গেলে তা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখা হতো । অথচ আজ ঘুম থেকে উঠেই চটজলদি একটি ওষুধ খেয়ে নেওয়া এবং প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে পড়া আমাদের দৈনন্দিন রুটিনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে ।

আমরা যে খাবার গ্রহণ করি তা থেকে শুরু করে আমরা যে চেয়ারে বসি সবকিছুই, প্রায়শই আমাদের অজান্তেই আমাদের রোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে । আধুনিকায়নের নামে আমরা খাদ্যাভ্যাসে যে পরিবর্তন এনেছি এবং তার পাশাপাশি শারীরিক পরিশ্রমের যে অভাব দেখা দিয়েছে, তা আজ আমাদের 'বিশ্বের ডায়াবেটিস রাজধানী'-তে রূপান্তরিত করছে ।

চিকিৎসক ডাঃ ভি মোহন (ETV Bharat)

এই সংকটময় পরিস্থিতিতে, আসুন আমরা মাদ্রাজ ডায়াবেটিস রিসার্চ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ডা. ভি. মোহনের দেওয়া বিস্তারিত তথ্যাবলি খতিয়ে দেখা দরকার ৷ যেখানে তিনি আলোচনা করেছেন কেন ডায়াবেটিস এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এবং এটি প্রতিরোধের জন্য কী কী সহজ উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে । এই নিবন্ধটি ETV Bharat-এর শুরু করা 'ডায়াবেটিস সচেতনতা অভিযান'-এরই একটি অংশ ৷ যার মূল লক্ষ্য হল এই রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা ।

পরিসংখ্য়ান 2% থেকে 30%

নিজের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে ডাঃ মোহন ভারতে ডায়াবেটিসের প্রকোপ যে উদ্বেগজনক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে, তার ওপর আলোকপাত করেন । তিনি জানান, 1972 সালে যখন 18 বছর বয়সে তিনি তাঁর বাবার সান্নিধ্যে গবেষণা শুরু করেছিলেন তখন পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ।

সেই সময়ে, বড় শহরগুলিতে প্রতি 100 জনের মধ্যে মাত্র 2 জনের ডায়াবেটিস ছিল । গ্রামাঞ্চলে এই সংখ্যাটি ছিল আরও কম ৷ প্রতি 100 জনে মাত্র একজন । তবে, গত 30 বছরে যে পরিবর্তন ঘটেছে, তা রীতিমতো বিস্ময়কর । বর্তমানে চেন্নাইয়ের মতো মহানগরগুলিতে 20 বছরের বেশি বয়সি মানুষের 30 শতাংশই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ।

আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, 50 থেকে 55 বছর বয়সি ব্যক্তিদের অর্ধেকই 50% এই রোগে আক্রান্ত ৷ আরও 25 শতাংশের মধ্যে রোগের প্রাথমিক লক্ষণসমূহ দেখা যায় যা 'প্রি-ডায়াবেটিস' নামে পরিচিত । সামগ্রিকভাবে হিসাব করলে, এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে, এই নির্দিষ্ট বয়সসীমার 75 শতাংশ মানুষই হয় ইতিমধ্যেই আক্রান্ত, অথবা এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন ।

স্থূলতা কীভাবে শনাক্ত করবেন ? BMI বনাম কোমরের পরিধি

স্থূলতা পরিমাপের জন্য আমরা সাধারণত 'BMI' (বডি মাস ইনডেক্স) পদ্ধতিটি ব্যবহার করে থাকি। এটি কোনও ব্যক্তির উচ্চতা ও ওজনের ওপর ভিত্তি করে হিসাব করা হয়। যদিও BMI-এর কিছুটা উপযোগিতা রয়েছে, তবুও ডা. মোহন উল্লেখ করেন যে, ভারতীয়দের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এই একটি পদ্ধতিই যথেষ্ট নয়।

ভারতীয়দের ক্ষেত্রে, পেটের অঞ্চলে চর্বি জমা—যা 'অ্যাবডোমিনাল ওবেসিটি' বা উদরস্থ স্থূলতা নামে পরিচিত—তা শরীরের সামগ্রিক স্থূলতার চেয়ে অনেক বেশি ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একটি সাধারণ মাপার ফিতা (inch tape) ব্যবহার করেই এই শারীরিক অবস্থাটি শনাক্ত করা সম্ভব।

পুরুষ: যদি কোমরের পরিধি 90 সেন্টিমিটারের বেশি হয়, তবে তা ঝুঁকিপূর্ণ ।

মহিলা: যদি কোমরের পরিধি 80 সেন্টিমিটারের বেশি হয়, তবে তা স্থূলতার লক্ষণ ।

পেটের ভিতরে যে চর্বি জমে, তা 'একটোপিক ফ্যাট' নামে পরিচিত । যদিও সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাট (ত্বকের ঠিক নীচে অবস্থিত চর্বি) তেমন কোনও বড় ঝুঁকি তৈরি করে না, কিন্তু এটি তখনই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে যখন তা পেটের গহ্বরে চলে আসে এবং লিভার ও অগ্ন্যাশয়ের মতো অঙ্গে জমা হয়, যার ফলে হার্ট অ্যাটাক এবং ডায়াবেটিস হতে পারে ।

ভারতীয়রা কেন বিশেষভাবে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে ?

চিকিৎসকের মতে, ভারতে ডায়াবেটিসের ক্রমবর্ধমান বিস্তারের পিছনে তিনটি প্রধান কারণ রয়েছে:

জিনগত কারণ: ভারতীয়দের মধ্যে ডায়াবেটিস হওয়ার বংশগত প্রবণতা বেশি ।

খাদ্যাভ্যাস: আমরা প্রচুর পরিমাণে ভাত-ভিত্তিক খাবার (কার্বোহাইড্রেট) গ্রহণ করি । বিশেষ করে, পরিশোধিত সাদা চাল খাওয়া চর্বি জমার একটি প্রধান কারণ ।

শারীরিক কার্যকলাপের অভাব: আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল শারীরিক ব্যায়াম করার অভ্যাসের হ্রাস, যা শৈশব থেকেই শুরু হয় ।

"বসে থাকা ধূমপানেরই সমতুল্য"

ঠিক যেমন একসময় বলা হতো যে "ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর," তেমনি বর্তমানে চিকিৎসকরা জোর দিয়ে বলছেন "বসে থাকা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ।" যখন আমরা দীর্ঘ সময় ধরে একই জায়গায় বসে থাকি, তখন শরীরের রক্ত ​​সঞ্চালন ব্যাহত বা অনিয়মিত হয়ে পড়ে । এই সমস্যা এড়াতে ডাঃ মোহন যেসব সহজ পরামর্শ দিয়েছেন, তার বিস্তারিত নিচে তুলে ধরা হল:

প্রতি ঘণ্টায় একবার অথবা অন্তত প্রতি 45 মিনিট অন্তর আপনার উচিত উঠে দাঁড়ানো এবং অল্প কিছুটা পথ হেঁটে নেওয়া ।

অফিসে সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার সময়, ফোনের মাধ্যমে কথা না বলে বরং সশরীরে তাদের কাছে হেঁটে গিয়ে আলাপ করুন ।

মোবাইল ফোনে কথা বলার সময়, দাঁড়িয়ে অথবা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলুন ।

প্রতিদিন অন্তত 7000 থেকে 10000 কদম হাঁটার লক্ষ্য নির্ধারণ করুন ।

50 বছর আগে আমরা যে ধরনের চাল খেতাম, তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন । সেই সময়ে 'ঢেঁকিতে ছাঁটা চাল' বা হাতে ভানা চালই ছিল সাধারণ রীতি ৷ এই চালে প্রোটিন এবং ফাইবার উভয়ই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল । 1975 সাল পর্যন্ত ভারতে ধান ছাঁটাই বা রাইস মিলিংয়ের মাত্র 29টি ইউনিট ছিল । অথচ বর্তমানে সেই সংখ্যা লাফিয়ে বেড়ে 200,000-এ পৌঁছেছে ।

এরফলে, বর্তমানে আমাদের কাছে সহজলভ্য প্রায় সব চালই ব্যাপক মাত্রায় পালিশ বা মসৃণকরণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায় । পালিশ করার এই প্রক্রিয়ায় চালের দানার বাইরের স্তরে থাকা পুষ্টি উপাদানগুলি সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হয়ে যায় এবং অবশিষ্ট থাকে কেবল শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট । ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির পিছনে এটিই অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হয় । বিষয়টি কেবল চালের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; উত্তর ভারতের যেসব মানুষ গম বা আটা গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যেও ডায়াবেটিসের হার উল্লেখযোগ্য । বিশেষ করে দিল্লি ও মুম্বইয়ের মতো বড় শহরগুলিতে এই রোগের প্রকোপ বা আক্রান্তের হার অত্যন্ত বেশি বলে পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে । তাই, আমরা কী খাচ্ছি কেবল সেটিই মুখ্য বিষয় নয়; বরং আমরা যে খাবার গ্রহণ করছি, তার গুণমান বা প্রকৃতিই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷ বিশেষ করে, সেই খাবারে শস্যের তুষ বা খোসা অটুট অবস্থায় আছে কি না ৷

খাদ্য সংস্কৃতি কতটা আমূল পরিবর্তিত হয়েছে, তা বোঝাতে ডাঃ মোহন একটি উদাহরণ তুলে ধরেন । "1979 সালে যখন আমি প্রথমবার যুক্তরাষ্ট্রে যাই, তখন ভারতে পিৎজার কোনও অস্তিত্বই ছিল না । একবার এক অধ্যাপক আমাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি কিছুটা পিৎজা খেতে চান ?' আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'পিৎজা আবার কী ?'' তিনি স্মৃতিচারণ করেন । "আজ যদি আমি এই ঘটনার কথা কাউকে বলি, তবে কেউ-ই আমাকে বিশ্বাস করবে না ।"

সেই সময়ে ভারতে 'জাঙ্ক ফুড'-এর সংস্কৃতির কোনও প্রচলন ছিল না । পঞ্চাশ বছর আগে, রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করা ছিল অত্যন্ত বিরল একটি ঘটনা । অথচ বর্তমানে, অতিরিক্ত ক্যালোরি, লবণ, তেল এবং চিনিতে ভরপুর খাবারগুলি আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে । ঠিক এই ধরনের খাবারগুলিই স্থূলতা এবং বহুমূত্র রোগের (ডায়াবেটিস) ভিত্তি গড়ে তোলে ।

TAGGED:

ETV BHARAT AGAINST DIABETES
ALL ABOUT DIABETES
DIABETES INDIA
ডায়াবেটিস
DIABETES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.