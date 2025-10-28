এই কম চিনির মিষ্টি অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য সেরা, একবার চেষ্টা করে দেখুন মুখে লেগে থাকবে
মিষ্টি খেতে ইচ্ছা হলে বেছে নিতে পারেন স্বাস্থ্যকর কিছু বিকল্প ৷ যা শরীরকেও সুস্থ রাখতে সাহায্য করে ৷
Published : October 28, 2025 at 10:08 AM IST
মিষ্টি খেতে কে না পছন্দ করেন ৷ কিন্তু যখন স্বাস্থ্য এবং বিশেষ করে অন্ত্রের স্বাস্থ্যের কথা আসে তখন আমরা আমাদের প্রিয় মিষ্টি থেকে দূরে থাকি । আসলে অতিরিক্ত চিনি আমাদের পাকস্থলীতে উপস্থিত ভালো ব্যাকটেরিয়াকে ক্ষতি করতে পারে ।
যাইহোক, সুসংবাদ হল যে অনেক সুস্বাদু এবং কম চিনির মিষ্টি রয়েছে যেগুলি শুধুমাত্র আপনার মিষ্টি তৃষ্ণা মেটাবে না বরং আপনার পাচনতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে । বিশেষ বিষয় হল এই মিষ্টিগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার এবং প্রোবায়োটিক রয়েছে ।
আপনিও কি সেই মানুষদের মধ্যে একজন যাঁরা সারাদিন স্বাস্থ্যকর খাবার খান, কিন্তু সন্ধ্যায় মিষ্টির জন্য তীব্র ইচ্ছা শুরু হয় এবং তারপরে চিনিযুক্ত মিষ্টি খাওয়ার পরে আপনি অপরাধী বোধ করেন ? সবচেয়ে বড় সমস্যা হল অতিরিক্ত চিনি শুধু ওজন বাড়ায় না, আপনার অন্ত্রের ভালো ব্যাকটেরিয়াও নষ্ট করে দেয় ৷ যার কারণে পুরো পাচনতন্ত্র নষ্ট হয়ে যায় । এমন পরিস্থিতিতে এখানে উল্লিখিত কম চিনির ডেজার্টগুলি ট্রাই করতে পারেন ৷ এগুলি শরীরের জন্যও খুবই উপকারী হতে পারে ।
ডার্ক চকলেট লেপা বেরি: ব্লুবেরি, রাস্পবেরি বা স্ট্রবেরির মতো বেরি ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ । এগুলি আপনার পাকস্থলীর ভালো ব্যাকটেরিয়ার খাদ্য হিসেবে কাজ করে । আপনি যখন এগুলিকে ডার্ক চকলেটে মুড়িয়ে রাখেন যাতে 70% বা তার বেশি কোকো থাকে ৷ এটি পলিফেনলও সরবরাহ করে, যা হজমশক্তি উন্নত করতে সহায়তা করে ।
চিয়া সিড পুডিং: চিয়া বীজও পুষ্টির ভাণ্ডার । এগুলি দ্রবণীয় ফাইবারে পূর্ণ, যা তরল শোষণ করে এবং জেলের মতো টেক্সচার তৈরি করে । এটি পেট পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে এবং হজম প্রক্রিয়া ধীর করে । এটিকে মিষ্টি না করা বাদাম বা নারকেলের দুধে সারারাত ভিজিয়ে রাখুন এবং দারুচিনি দিয়ে এর স্বাদ বাড়িয়ে তুলুন । এটি পেট পরিষ্কার করার মতো কাজ করে ।
খেজুর এবং পিনাট বাটার: খেজুর প্রাকৃতিকভাবে মিষ্টি এবং ফাইবার সমৃদ্ধ ৷ যা প্রিবায়োটিক হিসেবে কাজ করে । বাদাম বা চিনাবাদাম মাখনে ভরা খেজুর খাওয়া আপনাকে মিষ্টির পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর ফ্যাট এবং প্রোটিন দেয়, যা একটি পুষ্টিকর বিকল্প ।
নারকেল বা ইয়োগার্ট: দই প্রোবায়োটিকের সর্বোত্তম উৎস ৷ যা অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । নারকেল দই একটি দুগ্ধ-মুক্ত বিকল্প ৷ ইয়োগার্ট প্রোটিন সমৃদ্ধ । আপনি কিছু কাটা বীজ (যেমন- শণের বীজ, সূর্যমুখী বীজ) বা খুব অল্প পরিমাণে কাঁচা মধু যোগ করে এটি খেতে পারেন । প্রোবায়োটিকগুলি আপনার অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমকে সুষম রাখে ।
দারুচিনি আপেল: আপেলে পেকটিন নামক একটি বিশেষ দ্রবণীয় ফাইবার থাকে ৷ যা পাকস্থলীর ভালো ব্যাকটেরিয়ার খাদ্য । আপেল হালকা সেদ্ধ করুন বা বাষ্প করুন এবং উপরে দারুচিনি গুঁড়ো দিন । দারুচিনিতে প্রদাহরোধী গুণ রয়েছে । এটি একটি খুব হালকা এবং আরামদায়ক মিষ্টি, যা হজম সহজ করে তোলে ।
রোস্টেড ডুমুর: ডুমুর প্রাকৃতিকভাবে মিষ্টি এবং এতে প্রচুর পরিমাণে পেকটিন নামক ফাইবার থাকে । ডুমুর হালকাভাবে ভাজা তার প্রাকৃতিক মিষ্টি এবং স্বাদ বাড়ায় । এটি অন্ত্রের নিয়মিততা বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করে ।
আখরোট সঙ্গে বেকড নাশপাতি: নাশপাতি পেকটিনও সমৃদ্ধ । গ্যাসে হালকা করে বেক করলে এর মিষ্টতা বের হয়ে আসে । উপরে ভাঙা আখরোট যোগ করে দিন ৷ এটি ওমেগা -3 ফ্যাটি অ্যাসিড সরবরাহ করে, যা হজম উন্নত করতে সাহায্য করে ।
মনে রাখবেন এই মিষ্টান্নগুলি শুধুমাত্র আপনার মিষ্টির ইচ্ছাই মেটাবে না কিন্তু আপনার অন্ত্রের স্বাস্থ্যকেও উন্নত করবে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)