একাকীত্ব এখন 'নীরব ঘাতক' হয়ে উঠেছে, WHO-র সতর্কবার্তা উদ্বেগ বাড়িয়েছে

একাকীত্ব এখন 'নীরব ঘাতক' হয়ে উঠেছে, WHO-র সতর্কবার্তা উদ্বেগ বাড়িয়েছে
ধূমপানের চেয়েও একাকীত্ব আমাদের জন্য আরও বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠছে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একাকীত্বের বিষয়ে সতর্কবার্তা জারি করেছে ।
Published : June 23, 2026 at 6:49 PM IST
বর্তমান বিশ্বে মানুষকে আগের চেয়ে অনেক বেশি একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত বলে মনে হয় । সোশাল মিডিয়া, ভিডিয়ো কল এবং মেসেজিং অ্যাপের কল্যাণে পুরো পৃথিবী এখন আমাদের হাতের মুঠোয় । অথচ, এই চাকচিক্যময় ডিজিটাল জগতের আড়ালেই লুকিয়ে আছে এক তিক্ত বাস্তবতা ৷ আর তা হল একাকীত্ব । ঠিক এই কারণেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) একাকীত্বকে একটি গুরুতর বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সমস্যা এবং ‘নীরব ঘাতক’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে প্রায় 8 লাখ 71 হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় এই একাকীত্ব । স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, একাকীত্বের শারীরিক প্রভাব প্রতিদিন 15টি সিগারেট খাওয়ার মতোই ক্ষতিকর হতে পারে । এই পরিসংখ্যানগুলি প্রমাণ করে যে, একাকীত্ব কেবল একটি মানসিক বিষয় নয়, বরং এটি একটি গুরুতর স্বাস্থ্যসমস্যায় পরিণত হয়েছে । জেনে নেওয়া দরকার, কীভাবে একাকীত্ব জীবনঘাতী হয়ে উঠছে ?
একাকীত্ব অসুস্থতার একটি কারণ হয়ে উঠছে:
মানুষ প্রায়শই একাকীত্বকে কেবল একটি মানসিক অবস্থা হিসেবে বিবেচনা করে এবং এটি শুধুমাত্র মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে । তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, একাকীত্ব শরীর ও মন উভয়ের ওপরই প্রভাব ফেলে । যাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে একাকী থাকেন, তাঁদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুতর রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় ।
হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব: সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং একাকীত্ব হৃদরোগের অন্যতম প্রধান ঝুঁকির কারণ । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, এগুলি স্ট্রোক এবং করোনারি ধমনীজনিত রোগের ঝুঁকি প্রায় 30 শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারে । কোনও ব্যক্তি যখন মানসিকভাবে একাকী বোধ করেন, তখন শরীর ক্রমাগত মানসিক চাপের মধ্যে থাকে, যা হৃদযন্ত্রের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, এই ধরনের ব্যক্তিরা হৃদযন্ত্র-সংক্রান্ত গুরুতর অসুস্থতার ঝুঁকিতে পড়েন ।
মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি: একাকীত্ব মস্তিষ্কে কর্টিসলের মতো স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় । এটি ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলে । এছাড়া, সাধারণ মানুষের তুলনায় এই ধরনের ব্যক্তিদের মধ্যে বিষণ্নতা ও উদ্বেগের ঝুঁকি দ্বিগুণ হতে পারে ।
ডিমেনশিয়া ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি: স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জানান, যাঁরা দীর্ঘস্থায়ী একাকীত্বে ভোগেন, তাঁদের ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে । পাশাপাশি, টাইপ-2 ডায়াবেটিসের মতো জীবনযাত্রাজনিত রোগেও একাকীত্ব প্রভাব ফেলতে পারে ।
কেন বাড়ছে একাকীত্ব ?
বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রায় সোশাল মিডিয়া ও ইন্টারনেট মানুষের মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে আনলেও, এগুলি একাকীত্বকেও বাড়িয়ে দিয়েছে । প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে সুবিধাজনক করে তুললেও, মানবিক সম্পর্কের উষ্ণতা যেন হারিয়ে যাচ্ছে । সোশাল মিডিয়ায় হয়তো শত শত বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ থাকে, অথচ বাস্তবে এমন কেউ থাকেন না যার সঙ্গে মনের অনুভূতি ভাগ করে নেওয়া যায় ।
দ্রুতগতির জীবনযাত্রা, কাজের ক্রমবর্ধমান চাপ, ছোট হয়ে আসা পরিবার এবং বাড়ি থেকে দূরে কাজ করার মতো বিষয়গুলি একাকীত্ব বাড়াতে ভূমিকা রাখছে । তরুণ এবং বয়স্ক উভয়ই এই সমস্যার কারণে বিশেষভাবে প্রভাবিত হচ্ছেন ।
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/loneliness-and-isolation-the-hidden-threat-to-global-health-we-can-no-longer-ignore
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- অ্যালকোহল পান না করেও লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ! ‘নীরব ঘাতক’ হয়ে ওঠা এই সমস্যাটি কীভাবে শনাক্ত করবেন ?
- এই ছোট অভ্যাস অন্যদের চোখে আকর্ষণীয় করে তোলে, জানুন মনোবিজ্ঞানের পরামর্শ
- জিম বা শরীরচর্চাও নগণ্য, সূর্য নমস্কারের পিছনের বিজ্ঞান জানুন
- সকাল বা সন্ধ্যা নয়, বিশেষজ্ঞরা জানালেন যোগব্যায়াম করার সেরা সময়