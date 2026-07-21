লিচু খেলে কি ওজন কমে ? জানুন আসল তথ্য
সুস্থ ও ফিট থাকার প্রচেষ্টায় থাকা মানুষজন গ্রীষ্মকালে প্রায়ই একটি সাধারণ প্রশ্ন করে থাকেন: লিচু খেলে কি ওজন কমে নাকি বাড়ে ?
Published : July 21, 2026 at 9:01 AM IST
গ্রীষ্মকালে পাওয়া রসালো ও মিষ্টি লিচু পছন্দ করেন না এমন মানুষ খুব কমই আছেন । তবে যাঁরা ওজন কমানোর চেষ্টা করছেন, তারা প্রায়ই এটি এড়িয়ে চলেন; কারণ তাঁদের ধারণা, লিচুর মিষ্টি ভাব ওজন বাড়িয়ে দিতে পারে । আপনারও যদি এমনটাই মনে হয়, তবে এই লেখাটি আপনার জন্যই ।
ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনিস্ট ও স্বাস্থ্য বিষয়ক ইনফ্লুয়েন্সার ডঃ শিখা সিং-এর মতে, সঠিক পরিমাণে লিচু খেলে তা ওজন কমাতে সহায়তা করতে পারে । এছাড়া, গ্রীষ্মকালে পেটের জেদি মেদ কমাতে, শক্তির মাত্রা বাড়াতে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে এটি ভূমিকা রাখতে পারে । তবে লিচু খাওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক নিয়ম ও পরিমিতি বজায় রাখা জরুরি ।
লিচু কি সত্যিই ওজন কমাতে সাহায্য করে ?
ডঃ শিখা সিং জানান, লিচুতে এমন কিছু প্রাকৃতিক উপাদান রয়েছে যা শরীরে জমে থাকা অতিরিক্ত মেদ কমাতে সাহায্য করতে পারে । বিশেষ করে পেটের চারপাশে জমে থাকা মেদ কমানোর ক্ষেত্রে এই ফলটি অত্যন্ত কার্যকর বলে মনে করা হয় । আর এই কারণেই অনেকেই এখন ওজন কমানোর ডায়েটে লিচুকে অন্তর্ভুক্ত করছেন ।
কম ক্যালোরিযুক্ত হওয়ায় এটি উপকারী: আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, যারা ওজন কমাতে চান তারা প্রায়শই কম ক্যালোরিযুক্ত খাবারকে প্রাধান্য দেন । এক্ষেত্রে লিচু একটি চমৎকার পছন্দ হতে পারে । প্রতি 100 গ্রাম লিচুতে মাত্র 66 ক্যালোরি থাকে । তাই পরিমিত পরিমাণে লিচু খেলে ওজন বেড়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তা ছাড়াই এর স্বাদ উপভোগ করা যায় ।
ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপযুক্ত: অনেকেই মনে করেন মিষ্টি স্বাদের কারণে লিচু ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপযুক্ত নয় । চিকিৎসক যদি বিশেষভাবে নিষেধ না করে থাকেন, তবে পরিমিত পরিমাণে লিচু খাওয়া যেতে পারে । অবশ্য, খাদ্যাভ্যাসে কোনও পরিবর্তন আনার আগে ডায়াবেটিস রোগীদের সবসময়ই চিকিৎসক বা পুষ্টিবিদের পরামর্শ নেওয়া উচিত ।
হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য, ত্বক ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য উপকারী: ওজন কমানোর বাইরেও লিচুর আরও অনেক উপকারিতা রয়েছে । এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে, যা রোগের বিরুদ্ধে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে । এছাড়া, এটি ত্বক সুস্থ রাখতেও সহায়তা করে । লিচুতে থাকা কিছু পুষ্টি উপাদান হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী ।
ওজন কমানোর জন্য প্রতিদিন কতগুলি লিচু খাওয়া উচিত ?
বিশেষজ্ঞদের মতে, যেকোনও খাবার তখনই সুফল দেয় যখন তা সঠিক পরিমাণে খাওয়া হয় । দিনে প্রায় 100 গ্রাম লিচু খাওয়াই যথেষ্ট । অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে শরীরে অতিরিক্ত চিনি ও ক্যালোরি প্রবেশ করতে পারে । তাই লিচুর স্বাদ উপভোগ করুন, তবে খাওয়ার পরিমাণের দিকে খেয়াল রাখুন ।
চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলুন: আপনি যদি ওজন কমানোর চেষ্টা করেন, তবে লিচুকে শত্রু মনে করে খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দেবেন না সঠিক পরিমাণে খেলে লিচু আপনার ওজন কমানোর খাদ্যাভ্যাসের অংশ হতে পারে । গ্রীষ্মকালে শরীরকে সতেজ রাখার পাশাপাশি এটি বেশ কিছু প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানও সরবরাহ করে । শুধু মনে রাখবেন, যেকোনও ফল পরিমিত পরিমাণে খেলেই তা উপকারী ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9319370/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)