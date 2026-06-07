এই অভ্যাস যৌবন কেড়ে নেয়, আজই লাইফস্টাইলে পরিবর্তন আনুন

এই অভ্যাস যৌবন কেড়ে নেয়, আজই লাইফস্টাইলে পরিবর্তন আনুন
আপনার শরীরে কি দ্রুত বয়সের ছাপ পড়তে শুরু করেছে ? আপনার জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন আনা প্রয়োজন ।
Published : June 7, 2026 at 11:51 AM IST
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই উজ্জ্বল ত্বক, সুঠাম শরীর এবং তরুণ চেহারার আকাঙ্ক্ষা করি । তবে দৈনন্দিন কিছু অভ্যাস বার্ধক্য প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে, যার ফলে অনেক সময় মানুষকে তার প্রকৃত বয়সের চেয়ে বেশি বয়স্ক দেখায় । যদিও এক্ষেত্রে বংশগতির ভূমিকা রয়েছে, তবুও জীবনযাপনের বিভিন্ন অভ্যাসও অকাল বার্ধক্যের কারণ হতে পারে । আপনি যদি দীর্ঘ সময় ধরে তরুণ ও প্রাণবন্ত থাকতে চান, তবে এই অভ্যাসগুলোর বিষয়ে সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি ।
1) ঘুমের ক্ষেত্রে কোনও ছাড় দেবেন না: শরীরের স্বাভাবিক পুনর্গঠন বা মেরামতের প্রক্রিয়ায় ঘুম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । পর্যাপ্ত ঘুম না হলে শরীরের কোষগুলি সঠিকভাবে সেরে উঠতে পারে না । এর প্রভাব সবার আগে চেহারায় ফুটে ওঠে ৷ যেমন চোখের নীচে কালো দাগ পড়া, ত্বকের উজ্জ্বলতা কমে যাওয়া এবং ক্লান্ত দেখানো । তাই প্রতিদিন 7 থেকে 8 ঘণ্টা ভালো মানের ঘুম নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হয় ।
2) মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখুন: অবিরাম মানসিক চাপের ফলে শরীরে কর্টিসল হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায় । এই হরমোন ত্বকের কোলাজেনের ক্ষতি করতে পারে ৷ যার ফলে অকালেই বলিরেখা দেখা দেয় এবং ত্বক ঝুলে যেতে শুরু করে । মানসিক চাপ কেবল মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরই নয়, বরং শারীরিক বার্ধক্য প্রক্রিয়ার ওপরও প্রভাব ফেলে । যোগব্যায়াম, ধ্যান এবং নিজের পছন্দের কোনও কাজে সময় কাটানোর মতো অভ্যাসগুলি মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করতে পারে ।
3) খাদ্যাভ্যাসের দিকে খেয়াল রাখুন: ফাস্ট ফুড, অতিরিক্ত চিনি এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার গ্রহণ শরীরে প্রদাহ বা ‘ইনফ্লামেশন’ সৃষ্টি করতে পারে । এগুলি ত্বকের গুণমান নষ্ট করতে এবং অকালে বয়সের ছাপ ফেলার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে । এর পরিবর্তে তাজা ফল, সবুজ শাকসবজি, পূর্ণ শস্য (whole grains) এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা অনেক ভালো ।
4) নিয়মিত ব্যায়াম করুন: অলস জীবনযাপন এবং ব্যায়ামের অভাব শরীরকে দুর্বল করে তুলতে পারে এবং অকালে বয়সের ছাপ ফেলতে পারে । নিয়মিত ব্যায়াম কেবল ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্যই করে না, বরং রক্ত সঞ্চালনও উন্নত করে । এরফলে ত্বক পর্যাপ্ত অক্সিজেন ও পুষ্টি পায়, যা আপনাকে সুস্থ ও তরুণ থাকতে সহায়তা করে ।
5) রোদে থাকা ও স্ক্রিনের সামনে সময় কাটানো সীমিত করুন: সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি (UV rays) ত্বকের ক্ষতি করতে পারে ৷ যার ফলে বলিরেখা ও ত্বকের রঙের অসামঞ্জস্য বা পিগমেন্টেশন দেখা দিতে পারে । এছাড়া, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ এবং অন্যান্য ডিজিটাল স্ক্রিনের সামনে দীর্ঘ সময় কাটালে তা ত্বকের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে । তাই বাইরে বেরোনোর সময় সানস্ক্রিন ব্যবহার করার এবং স্ক্রিনের সামনে কাটানো সময় কমিয়ে আনার চেষ্টা করুন ।
মনে রাখবেন, দীর্ঘকাল তারুণ্য ধরে রাখার কোনও জাদুকরী উপায় নেই । সুষম খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত ঘুম, নিয়মিত ব্যায়াম এবং দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপনই এর সবচেয়ে কার্যকর উপায় । ছোট ছোট ইতিবাচক অভ্যাস কেবল আপনার ত্বক ও শরীরকেই সুস্থ রাখে না, বরং দীর্ঘমেয়াদি আপনাকে ফিট ও তরুণ থাকতেও সহায়তা করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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