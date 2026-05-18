শরীরকে রাখবে একদম ফ্রেস, গরমে রোজ পান করুন এই পানীয়

শরীরকে রাখবে একদম ফ্রেস, গরমে রোজ পান করুন এই পানীয়
লেবুজল একটি সহজ ও স্বাস্থ্যকর পানীয় ৷ যা শরীরের আর্দ্রতা বজায় রাখার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও হজমশক্তির উন্নতি ঘটাতে সহায়তা করে ।
Published : May 18, 2026 at 4:06 PM IST
গ্রীষ্মকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে এই সময়ে তৃষ্ণা মেটাতে চিনিযুক্ত ও ক্যালোরি-বহুল সোডা পান করার পরিবর্তে প্রতিদিন একবার লেবুর শরবত পান করার অভ্যাস গড়ে তুলুন । লেবুর শরবত কেবল সুস্বাদুই নয়, বরং এটি পুষ্টিগুণেও ভরপুর । এটি আপনাকে কেবল সতেজ ও জলশূন্যতামুক্তই রাখে না, বরং এটি নানাবিধ স্বাস্থ্যগত উপকারেরও এক অফুরন্ত ভাণ্ডার । লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ‘সি’ এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে । তাছাড়া, এতে স্বল্প পরিমাণে ফোলেট, পটাশিয়াম এবং ‘বি’ ভিটামিনও বিদ্যমান ৷ যা আপনাকে কর্মচঞ্চল ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী রাখতে সহায়তা করে ।
লেবুজল পান করার কিছু উপকারিতা নিচে দেওয়া হল:
ওজন কমাতে সহায়তা করে: লেবুজল পান করলে আপনার শরীরে জলের গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ৷ যা ওজন কমানোর ক্ষেত্রে একটি কার্যকর কৌশল হিসাবে প্রমাণিত । বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে খাবার খাওয়ার আগে জল পান করলে আপনি তুলনামূলকভাবে কম খাবার গ্রহণ করেন ।
কিডনিতে পাথর হওয়া প্রতিরোধ করে: লেবুতে বিদ্যমান সাইট্রিক অ্যাসিড কিডনিতে পাথর তৈরি হওয়া প্রতিরোধে সহায়তা করে । বিশেষজ্ঞদের মতে, সাইট্রেট যা সাইট্রিক অ্যাসিডেরই একটি উপাদান ৷ মূত্রকে কম অম্লীয় করে তোলে এবং ছোট আকারের পাথরগুলিকে ভেঙে ফেলতে সাহায্য করতে পারে ।
হজমে সহায়তা করে: খাবারের আগে এক গ্লাস লেবুজল পান করলে হজমশক্তির উন্নতি ঘটে । লেবু গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড নিঃসরণে উদ্দীপনা জোগায়, যা আপনার শরীরকে খাবার হজম করতে সহায়তা করে ।
দাঁতের ক্ষয় রোধ করে: প্যাকেটজাত জুস এবং সোডার একটি চমৎকার বিকল্প হল লেবুজল; কারণ ওইসব পানীয়তে প্রচুর পরিমাণে চিনি থাকে । লেবুজল কেবল তৃষ্ণাই নিবারণ করে না, বরং শক্তিও জোগায় । এছাড়া এটি মুখের আলসার বা ক্ষত সারাতেও স্বস্তি প্রদান করে ।
অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সরবরাহ করে: লেবুর মতো সাইট্রাস ফলগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ‘সি’ থাকে, যা শরীরের কোষগুলোকে ‘ফ্রি র্যাডিকেল’ থেকে রক্ষা করে । এই ফ্রি র্যাডিকেলগুলি শরীরে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে এবং বেশ কিছু গুরুতর রোগের জন্ম দিতে পারে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6403313/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- অন্ত্রে এই দুই ধরনের বৃদ্ধি ক্যানসারের ঝুঁকি পাঁচ গুণ বাড়িয়ে দেয় ! নয়া গবেষণায় চাঞ্চল্যকর তথ্য
- হান্টাভাইরাসকে বিপজ্জনক সংক্রামক রোগ হিসেবে ঘোষণা ! 42 দিনের কোয়ারেন্টিন বাধ্যতামূলক
- সকালে খালি পেটে তরমুজ ও আম খাওয়া কি ঠিক নাকি ভুল ? গ্রীষ্মকালে ফল খাওয়ার সেরা সময় কোনটি
- খালি পেটে কলা খেলে কী হয় ? এটি কি অ্যাসিডিটি কমায়, নাকি গ্যাসের সৃষ্টি করে ?