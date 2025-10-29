জলবায়ু পরিবর্তন এখন ভারতের সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্য ঝুঁকি; 2025 ল্যানসেট রিপোর্টে প্রকাশিত ভয়াবহ তথ্য

জলবায়ু পরিবর্তন এখন ভারতের সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্য ঝুঁকি; 2025 ল্যানসেট রিপোর্টে প্রকাশিত ভয়াবহ তথ্য
1990 সাল থেকে তাপজনিত মৃত্যু 63 শতাংশ বেড়েছে, প্রতি বছর বহু মানুষের মৃত্যু হচ্ছে ৷ ল্যানসেট রিপোর্টে এই তথ্য জানা গিয়েছে ৷
Published : October 29, 2025 at 3:55 PM IST
জলবায়ু পরিবর্তন কেবল পরিবেশের উপরই প্রভাব ফেলছে না, বরং আমাদের স্বাস্থ্যের উপরও মারাত্মক প্রভাব ফেলছে । ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, বন্যা এবং খরার মতো প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি অনেক নতুন এবং বিদ্যমান রোগের ইন্ধন জোগাচ্ছে । জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত রোগগুলি বোঝা এবং প্রতিরোধ করা এখন অপরিহার্য ।
2025 সালের ল্যানসেট কাউন্টডাউন রিপোর্ট যেন পৃথিবীর জ্বরমাপা থার্মোমিটার । সেই গবেষণার পাতা উল্টালেই ধরা পড়ে এক গভীর উদ্বেগ— আমাদের গ্রহ আজ জ্বরে কাঁপছে । তার উত্তাপে পুড়ছে ভারতও । রিপোর্টের নবম অধ্যায় যেন সতর্কবার্তা— বাতাস, জল, মাটি ও জলবায়ুর মতো জীবনের স্তম্ভগুলো মানুষের অভিযোজনের গতিকে পিছনে ফেলে ক্রমে অস্থির হয়ে উঠছে । তথ্যগুলো যেন এক নির্মম অ্যালগরিদম: রেকর্ড তাপ, রেকর্ড খরা, রেকর্ড বৃষ্টি, আর রেকর্ড রোগ। প্রকৃতির এই বিকার আজ মানুষের অন্তরে এক নিঃশব্দ ভয় জাগিয়ে তুলেছে ।
যারফলে আমাদের শরীরের অবস্থাও খারাপের দিকে নিয়ে যায় ৷ স্বাস্থ্য বিভিন্নভাবে ক্ষতি করে ৷
জলবায়ু পরিবর্তন: বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের (যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড) পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটে, যা পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে ।
গ্রিনহাউস গ্যাসগুলি বায়ুমণ্ডলে তাপ আটকে রাখে, বায়ু এবং সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে । এই গ্যাসগুলি মূলত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জীবাশ্ম জ্বালানি (যেমন কয়লা) পোড়ানোর মাধ্যমে তৈরি হয় ৷ সেইসঙ্গে কৃষি, খনি, ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং পরিবহন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত হয় ।
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইতিমধ্যেই অনুভূত হচ্ছে । বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে জলবায়ু গড়ে অনেকটাই উষ্ণ হয়েছে ।
শীতের বৃষ্টিপাত হ্রাস, যারফলে কয়েক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন বন্যা রেকর্ড করা হয়েছে ৷
ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের ল্যানসেট কাউন্টডাউনের নির্বাহী পরিচালক ডঃ মেরিনা রোমানেলো বলেন, "জীবাশ্ম জ্বালানি দ্রুত পর্যায়ক্রমে বন্ধ করে পরিষ্কার নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং দক্ষ শক্তি ব্যবহারের পক্ষে আনা জলবায়ু পরিবর্তন ধীর করার এবং জীবন রক্ষা করার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার । একইসঙ্গে স্বাস্থ্যকর, জলবায়ু-বান্ধব খাদ্যাভ্যাস এবং আরও টেকসই কৃষি ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে পড়লে দূষণ, গ্রিনহাউস গ্যাস এবং বন উজাড় ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে, যা সম্ভাব্যভাবে প্রতি বছর 1 কোটিরও বেশি জীবন বাঁচাবে ৷
দূষিত জলের কারণে সৃষ্ট রোগ:
জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা ও জলাবদ্ধতার ঘটনা বেড়ে যাচ্ছে । এরফলে জল দূষিত হচ্ছে এবং জলবাহিত রোগ ছড়াচ্ছে ।
টাইফয়েড, কলেরা এবং ডায়রিয়ার মতো রোগ ক্রমশ সাধারণ হয়ে উঠছে ।
দূষিত জল পান করলে পেটের গুরুতর সমস্যা হতে পারে ।
সর্বদা পরিষ্কার জল পান করুন, পান করার আগে জল ফুটিয়ে নিন এবং হাত ধোয়ার অভ্যাস করুন ।
মশাবাহিত রোগ
গরম এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় মশা দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে । এর ফলে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু এবং চিকুনগুনিয়ার মতো ভেক্টর-বাহিত রোগ বৃদ্ধি পায় ।
জল জমে থাকা মশার বংশবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে ।
ছোট শিশু এবং বয়স্করা এই সংক্রমণের জন্য বেশি সংবেদনশীল ।
ঘরের চারপাশে জল জমতে দেবেন না; সন্ধ্যায় বাইরের কার্যকলাপ এড়িয়ে চলুন ।
শ্বাসযন্ত্র এবং ফুসফুসের রোগ
ধুলো, ধোঁয়া এবং দূষণের মাত্রা বৃদ্ধির ফলে হাঁপানি, অ্যালার্জি এবং ব্রঙ্কাইটিসের মতো শ্বাসযন্ত্রের রোগ বাড়ছে ।
তাপ এবং ধুলোবালিযুক্ত বাতাস ফুসফুসের উপর চাপ বাড়ায় ।
দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার লক্ষণগুলি আবার দেখা দিতে পারে ।
মাস্ক পরুন, বাড়িতে একটি বায়ু পরিশোধক ইনস্টল করুন এবং ধুলো এড়িয়ে চলুন ।
তাপ-সম্পর্কিত অসুস্থতা
গ্রীষ্মের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে হিট স্ট্রোক, ডিহাইড্রেশন এবং ক্লান্তির মতো সমস্যাগুলি আরও সাধারণ হয়ে উঠছে ।
দীর্ঘক্ষণ রোদে থাকার ফলে শরীরে জল এবং ইলেক্ট্রোলাইট কমে যায় ।
বয়স্ক এবং শিশুরা বেশি আক্রান্ত হয় ।
প্রচুর জল পান করুন, হালকা এবং ঢিলেঢালা পোশাক পরুন এবং দুপুরের রোদ এড়িয়ে চলুন ।
মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব
জলবায়ু পরিবর্তন কেবল শারীরিক স্বাস্থ্যের উপরই প্রভাব ফেলে না, মানসিক স্বাস্থ্যের উপরও প্রভাব ফেলে ।
বন্যা, ঝড় বা খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতা বৃদ্ধি করে ।
সময়মতো মানসিক স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিন ।
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(25)01919-1/abstract