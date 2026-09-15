প্রাথমিক চিকিৎসার এই নিয়মগুলি কাজে আসবে, পুড়ে গেলে বা মচকে গেলে প্রথমে যা করবেন জানুন

প্রাথমিক চিকিৎসার এই নিয়মগুলি কাজে আসবে, পুড়ে গেলে বা মচকে গেলে প্রথমে যা করবেন জানুন
মানুষ বাড়িতে প্রাথমিক চিকিৎসার ফার্স্ট-এইড বক্স রাখে, কিন্তু এটি কীভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয়, তা অনেকেই জানেন না ।
Published : September 15, 2026 at 5:40 PM IST
ঘরের কাজকর্ম করার সময় কেটে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া বা মচকে যাওয়ার মতো ঘটনা প্রায়ই ঘটে ৷ তবে এগুলির তাৎক্ষণিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে অবহেলা করা উচিত নয় । হাতের কাছে একটি প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স (ফার্স্ট-এইড কিট) থাকলে কোনও আঘাত বা ক্ষতকে গুরুতর হয়ে ওঠা থেকে সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় ।
তবে অনেকের কাছে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স থাকলেও, প্রায়শই তাঁরা জানেন না কীভাবে এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয় ? অথচ এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । জেনে নেওয়া দরকার বিভিন্ন ধরনের আঘাত বা ক্ষতের ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে ।
গরম তেল বা ভাপে পুড়ে গেলে কী করবেন ?
রান্নার সময় গরম তেল বা ভাপে পুড়ে গেলে প্রথমেই আক্রান্ত স্থানটি দ্রুত জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে । সঙ্গে সঙ্গে বরফ লাগাবেন না ৷ এর পরিবর্তে অ্যালোভেরা জেল বা কুলিং জেল ব্যবহার করুন । তবে পুড়ে যাওয়ার ফলে যদি হাত বা শরীরের স্পর্শকাতর স্থানে ফোসকা পড়ে, তাহলে ঘরোয়া চিকিৎসার চেষ্টা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ।
মচকে যাওয়া বা হাড় ভাঙলে কী করবেন ?
সামান্য মচকে যাওয়ার ঘটনায় আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই ৷ এক্ষেত্রে কেবল 'RICE' পদ্ধতিটি অনুসরণ করুন: Rest (বিশ্রাম), Ice (বরফ দেওয়া), Compression (চাপ দিয়ে রাখা বা ব্যান্ডেজ করা) এবং Elevation (আক্রান্ত স্থানটি উঁচুতে রাখা)। এই পদ্ধতিটি তাৎক্ষণিক আরাম পেতে সাহায্য করে । তবে হাড়ের গুরুতর আঘাত থাকলে, নড়াচড়া না করা সত্ত্বেও অসহনীয় ব্যথা হলে কিংবা ব্যথানাশক ওষুধেও কাজ না হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত ।
কেটে গেলে কী করবেন ?
রান্নাঘরে কাজ করার সময় হাত-পা সামান্য কেটে যাওয়া একটি সাধারণ ঘটনা । ক্ষতস্থানটি সঙ্গে সঙ্গে জল দিয়ে ধোয়ার পরিবর্তে একটি পরিষ্কার কাপড় দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরুন । এরপর জলদিয়ে ধুয়ে অ্যান্টি-বায়োটিক মলম লাগান । যদি ক্ষতটি খুব গভীর হয়, রক্তপাত বন্ধ না হয় অথবা ক্ষতের ভিতর কাঁচের টুকরো ঢুকে থাকে, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ।
মাথায় আঘাত পেলে কী করবেন ?
খেলাধুলার সময় কোনও শিশু যদি দেয়াল বা ভারী আসবাবপত্রের সঙ্গে মাথায় আঘাত পায়, তবে তার মাথা ঘোরা, ঝাপসা দেখা বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো অনুভূতি হতে পারে । আরাম পেতে বাড়িতেই আইস প্যাক ব্যবহার করতে পারেন । তবে মাথা ঘোরা, বমি হওয়া বা কথা বলতে সমস্যা হওয়ার মতো গুরুতর লক্ষণ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)