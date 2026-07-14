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স্ক্রিন আসক্তি ও সূর্যের আলোর অভাবের কারণে শিশুদের মধ্যে মায়োপিয়ার সমস্যা বাড়ছে, কী জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা ?

আজকাল শিশুদের মধ্যে চশমা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যাওয়াটা উদ্বেগের বিষয় । আধুনিক জীবনযাপন, গ্যাজেটের অত্যধিক ব্যবহার এবং পর্যাপ্ত সূর্যালোকের অভাব শিশুদের চোখকে দুর্বল করে ।

Health Eye Child
স্ক্রিন আসক্তি ও সূর্যের আলোর অভাবের কারণে শিশুদের মধ্যে মায়োপিয়ার সমস্যা বাড়ছে (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 14, 2026 at 12:50 PM IST

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আজকের শিশুদের জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তন এসেছে । আগেকার দিনে স্কুল ছুটির পর শিশুরা সন্ধ্যা পর্যন্ত রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে বা দৌড়াদৌড়ি করে সময় কাটাত । বর্তমানে শিশুদের শৈশব ছোট ঘর, দীর্ঘ সময় ধরে স্কুল, প্রাইভেট টিউশন এবং গানের ক্লাসের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে । বাইরে খেলাধুলার জন্য নিরাপদ জায়গার অভাবে শিশুরা এখন ঘরের ভেতরেই থাকতে বাধ্য হচ্ছে ।

বদলে যাওয়া শৈশব:

আজকের দিনে যৌথ পরিবারের সহায়তা ব্যবস্থা না থাকায়, অভিভাবকরা ‘স্ক্রিন’ বা ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহারকেই একটি কার্যকর সমাধান হিসাবে বিবেচনা করছেন । টিভি, ট্যাবলেট এবং স্মার্টফোন শিশুদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে । এটি যে অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের প্রতি অবহেলা করছেন তা নয়, বরং আধুনিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনে নেওয়া এক ধরনের আপস মাত্র । তবে বিকাশমান চোখের ওপর এর ফলাফল অত্যন্ত ক্ষতিকর । খুব কাছের কোনও বস্তুর দিকে একটানা তাকিয়ে থাকা ‘মায়োপিয়া’ বা ক্ষীণদৃষ্টির (দূরের জিনিস ঝাপসা দেখা) সমস্যা বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ । অথচ, শিশুর দৃষ্টিশক্তি রক্ষার দুটি প্রধান উপায়- প্রাকৃতিক সূর্যালোক এবং বাইরে খেলাধুলা ৷ আজকের শিশুদের প্রাত্যহিক জীবন থেকে প্রায় পুরোপুরি হারিয়ে গিয়েছে ।

অনেক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, গ্রামের শিশুদের তুলনায় শহুরে শিশুদের মায়োপিয়া (নিকটদৃষ্টির সমস্যা) হওয়ার সম্ভাবনা দুই থেকে তিন গুণ বেশি ।

চোখের সুরক্ষা

যখন কোনও শিশু ক্রমাগত হাতের কাছে থাকা কোনও বস্তুর যেমন- মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট বা বইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে, তখন তাদের চোখ দৃষ্টির সেই নির্দিষ্ট দূরত্বের সঙ্গে মানিয়ে নেয় । সূর্যের আলো ঠিক কীভাবে চোখকে সুরক্ষা দেয় তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা এখনও গবেষণা করছেন ৷ তবে এটি প্রমাণিত যে যেসব শিশু বাইরে বেশি সময় কাটায়, তাদের মায়োপিয়া হওয়ার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কম থাকে । স্কুলে বার্ষিক চক্ষু পরীক্ষার মাধ্যমে সব সময় সব সমস্যা ধরা পড়ে না, কারণ দৃষ্টিশক্তির পরিবর্তন যেকোনও সময় হতে পারে । শিশুরা প্রায়শই তাদের দৃষ্টিজনিত সমস্যা গোপন করে অথবা নিজেরা তা বুঝতে পারে না । তাই অভিভাবকদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন এবং খেয়াল রাখা উচিত যে শিশুটি টিভির খুব কাছে বসে আছে কি না কিংবা পড়ার সময় চোখ কচলাচ্ছে কি না ।

কিছু জরুরি অভ্যাস

এই সমস্যা প্রতিরোধ করতে শিশুদের প্রতিদিন অন্তত দুই ঘণ্টা বাইরের আলো-বাতাসে বা রোদে খেলাধুলা করতে উৎসাহিত করুন । বাড়িতে এমন কিছু সময় নিশ্চিত করুন যখন কোনও ধরনের স্ক্রিন (যেমন—মোবাইল, টিভি বা কম্পিউটার) ব্যবহার করা হবে না এবং নিয়মিত চোখের পরীক্ষা করান । স্ক্রিন ব্যবহারের সময় '20-20-20' নিয়মটি মেনে চলুন ৷ প্রতি 20 মিনিট পর 20 সেকেন্ডের জন্য 20 ফুট দূরের কোনও বস্তুর দিকে তাকান । শিশুদের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তাদের চোখের স্বাস্থ্যের জন্য সূর্যের আলো, শারীরিক কার্যকলাপ এবং খোলা জায়গা আরও বেশি জরুরি । অভিভাবক হিসেবে আজই আপনি সবচেয়ে সহজ অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে পদক্ষেপটি নিতে পারেন, তা হল ঘরের দরজা খুলে দেওয়া এবং শিশুদের বাইরে খেলতে পাঠানো ।

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK580529/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9672758/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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TAGGED:

EYE HEALTH
HEALTH CARE TIPS
মায়োপিয়ার সমস্যা
KIDS SCREEN TIME AND EYE HEALTH

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