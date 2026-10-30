উৎসব শেষে হাসপাতালে ভিড়, অনিয়মেই কি দানা বাঁধছে কিডনির পাথর ?

উৎসব শেষে হাসপাতালে ভিড়, অনিয়মেই কি দানা বাঁধছে কিডনির পাথর ?
Kidney Stone Early Symptoms: উৎসবের সময় অতিরিক্ত মিষ্টি খাওয়ার পাশাপাশি পর্যাপ্ত জল পান না করার ফলে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি বাড়তে পারে ।
Published : October 30, 2026 at 3:17 PM IST
দীপাবলির উৎসবের প্রাণবন্ত রূপ সত্যিই উপভোগ্য । লাড্ডু, কাজু বরফি, গোলাপ জামুন এবং আরও নানা ধরনের সুস্বাদু খাবারের গন্ধে বাড়িঘর ম ম করে ওঠে ।
উৎসবের এই আনন্দঘন পরিবেশে আমরা প্রায়শই ভাজাভুজি ও মিষ্টির তৃপ্তি নিয়ে মেতে উঠি ৷ কিন্তু এই উদযাপনের ভিড়ে আমরা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে যাই—আর তা হল শরীরকে আর্দ্র রাখা, অর্থাৎ পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করা ।
কিডনিতে পাথর ঠিক কীভাবে তৈরি হয় ?
উৎসবের মরশুমে অল্প মিষ্টি খাওয়াতে কোনও ক্ষতি নেই । আসল সমস্যা তখনই শুরু হয়, যখন আপনি জল খাওয়ার পরিমাণ কমিয়ে দেন এবং একই সঙ্গে চিনি, নুন বা মিষ্টি পানীয় গ্রহণের পরিমাণ বাড়িয়ে ফেলেন । এটি কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেয় ৷ বিশেষ করে সেইসব ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, যাদের অতীতে এই সমস্যা হয়েছে ।
শরীরে পর্যাপ্ত জলের অভাব থাকলে প্রস্রাবে থাকা খনিজ ও লবণগুলো ঘনীভূত হয়ে কঠিন স্ফটিক তৈরি করে, যা পরবর্তীতে কিডনিতে পাথর হিসেবে গড়ে ওঠে । অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও অপর্যাপ্ত জল পানের পাশাপাশি বংশগত কারণ এবং ডায়াবেটিস বা গেঁটে বাতের (গাউট) মতো শারীরিক অবস্থাও এর জন্য দায়ী হতে পারে ।
এই লক্ষণগুলোকে উপেক্ষা করবেন না
শরীরে কোনও বড় স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেওয়ার আগে শরীর প্রায়শই সতর্কবার্তা দেয় । যদি পিঠের নীচের দিকে, পেটের পাশে বা কোমরে হঠাৎ তীব্র, ঢেউয়ের মতো ব্যথা অনুভূত হয়, তবে এটি কিডনিতে পাথর থাকার একটি বড় লক্ষণ হতে পারে । এছাড়া আরও কিছু লক্ষণ রয়েছে যেগুলির দিকে অবিলম্বে নজর দেওয়া প্রয়োজন:
প্রস্রাবের সময় জ্বালাপোড়া বা তীব্র ব্যথা হওয়া ।
প্রস্রাবে তীব্র দুর্গন্ধ হওয়া অথবা প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত যাওয়া ।
ব্যথার পাশাপাশি বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া ।
প্রস্রাবজনিত সমস্যার সঙ্গে উচ্চ জ্বর আসা ।
যদি ব্যথার পাশাপাশি জ্বর ও বমি হয়, তবে দেরি না করে সেই দিনই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ।
উৎসবের মরশুমে কিডনি সুস্থ রাখবেন কীভাবে ?
পর্যাপ্ত জল পান করুন: সারাদিনে অন্তত 8 থেকে 10 গ্লাস জল পান করুন । শরীরে জলের পরিমাণ ঠিক আছে কি না তা বোঝার একটি ভালো উপায় হলো প্রস্রাবের রঙ এটি হালকা হলুদ হওয়া উচিত ।
মিষ্টি জাতীয় খাবার সীমিত করুন: সারাদিন মিষ্টি খাওয়ার পরিবর্তে, বড়জোর এক বা দুটি ছোট টুকরো মিষ্টি খেতে পারেন ।
ফল ও শাকসবজি খান: প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় প্রায় 400 গ্রাম ফ্রেস ফল ও শাকসবজি রাখুন । এতে প্রয়োজনীয় ফাইবার থাকে এবং পরিপাকতন্ত্র ভালো থাকে ।
হালকা ব্যায়াম করুন: প্রতিদিন অন্তত 30 মিনিট হাঁটা বা হালকা শারীরিক পরিশ্রম করার চেষ্টা করুন । রাতের ভারী খাবারের পর কিছুক্ষণ হাঁটা একটি চমৎকার অভ্যাস ।
ব্যথাকে অবহেলা করবেন না: কোনও ব্যথাকেই সামান্য মনে করে এড়িয়ে যাবেন না বা কেবল ব্যথানাশক ওষুধের উপর নির্ভর করবেন না । সময়মতো স্বাস্থ্য পরীক্ষা করালে বড় ধরনের শারীরিক জটিলতা এড়ানো সম্ভব ।
কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন এবং চিকিৎসা কী ?
যদি ব্যথা অসহনীয় হয়ে ওঠে বা একদিনের বেশি স্থায়ী হয়, তবে অবশ্যই চিকিৎসকের সহায়তা নিন । সাধারণত শুরুতে চিকিৎসক রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষার পরামর্শ দেন, যাতে কোনও সংক্রমণ আছে কি না বা কিডনির অবস্থা কেমন তা বোঝা যায় । প্রয়োজনে আল্ট্রাসাউন্ড বা সিটি স্ক্যান করা হতে পারে, যার মাধ্যমে পাথরের সঠিক আকার ও অবস্থান জানা যায় এবং এটি কোনো বাধা (ব্লকেজ) সৃষ্টি করছে কি না তা নিশ্চিত হওয়া যায় ।
চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে পাথরের আকারের উপর । ছোট পাথর হলে, প্রচুর জল পান করলে এবং সাধারণ ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়ার মাধ্যমে অনেক সময় পাথর প্রাকৃতিকভাবেই শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে । তবে, পাথর যদি বড় হয় যার ফলে মূত্রনালীতে বাধা সৃষ্টি হয় বা তীব্র ব্যথা অনুভূত হয় তখন 'শক-ওয়েভ লিথোট্রিপসি' (Shock-wave Lithotripsy) বা এন্ডোস্কোপিক সার্জারির মতো পদ্ধতির মাধ্যমে তা অপসারণ করার প্রয়োজন হতে পারে ।
উৎসবের সময়টি প্রিয়জনদের সঙ্গে আনন্দ করার জন্য, হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করার জন্য নয় । সচেতন থেকে, প্রচুর পরিমাণে জল পান করে এবং শরীরের দেওয়া প্রাথমিক সতর্ক সংকেতগুলোর প্রতি নজর রেখে কিডনিকে সুরক্ষিত রাখতে পারেন । যদি দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা অনুভব করেন, তবে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ।
https://www.niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/kidney-stones/symptoms-causes
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)