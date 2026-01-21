ETV Bharat / health

শরীরের এই সংকেত থাকলে কিডনির সমস্যা থাকতে পারে, দেরি না করে পরীক্ষা করুন

কিডনি শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ অপসারণের কাজ করে, কিন্তু যখন তাঁদের মধ্যে ক্যানসার দেখা দেয়, তখন এর প্রাথমিক লক্ষণগুলি প্রায়শই উপেক্ষা করা হয় ।

কিডনির সমস্যার সমাধান (Getty Image)
Published : January 21, 2026 at 12:32 PM IST

আমাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু কিডনি সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । তারা রক্ত ​​পরিশোধন করে এবং শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ এবং অতিরিক্ত তরল অপসারণ করে । যখন কিডনি কোনও গুরুতর অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়, তখন সামগ্রিক স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে ।

কিডনি ক্যানসার এমনই একটি বিপজ্জনক রোগ, যা প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্ত করা কঠিন । মানুষ প্রায়শই ছোটখাটো লক্ষণগুলিকে উপেক্ষা করে এবং এই অবহেলা ভবিষ্যতে মারাত্মক প্রমাণিত হতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, শরীরের কিছু লক্ষণ সম্পর্কে যা কিডনি ক্যানসারের ইঙ্গিত দিতে পারে ।

প্রস্রাবে রক্ত: কিডনি ক্যানসারের সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ হল প্রস্রাবে রক্তের উপস্থিতি । প্রথমে এটি হালকা হতে পারে, তবে ধীরে ধীরে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় । যদি এই সমস্যাটি অব্যাহত থাকে, তাহলে অবিলম্বে একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা গুরুত্বপূর্ণ ।

ক্রমাগত পিঠ বা কোমরের নিচের দিকে ব্যথা: যদি আপনি দীর্ঘ সময় ধরে অব্যক্ত পিঠ বা কোমরের নিচের দিকে ব্যথা অনুভব করেন এবং বিশ্রামের পরেও এটির উন্নতি না হয়, তাহলে এটিকে হালকাভাবে নেবেন না । এটি কিডনি ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে ।

ক্রমাগত ক্লান্তি: যখন কিডনি সঠিকভাবে কাজ করে না, তখন শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের হয়ে যায় না, যার ফলে দুর্বলতা এবং ক্লান্তি দেখা দেয় । বিশ্রামের পরেও যদি আপনি শক্তি অনুভব না করেন, তাহলে এটি উদ্বেগের কারণ এবং এর সমাধান করা উচিত ।

দ্রুত ওজন হ্রাস: ডায়েট বা ব্যায়াম ছাড়াই হঠাৎ ওজন হ্রাসও কিডনি ক্যানসারের একটি সতর্কতা লক্ষণ । এটি শরীরে ক্যানসার কোষের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে হতে পারে ।

ক্ষুধা হ্রাস এবং বমি বমি ভাব: কিডনি ক্যানসারের রোগীরা প্রায়শই খিদে হ্রাস এবং ঘন ঘন বমি বমি ভাব অনুভব করেন । এটি শরীরে বিষাক্ত পদার্থ জমা হওয়ার কারণে হয় ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

সম্পাদকের পছন্দ

