সন্তান জন্মের পর ক্যাটরিনা কাইফের লুক নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক ! জানুন কেন এইসময় ওজন কমানো সহজ নয় ?

সন্তান জন্মের পর ক্যাটরিনা কাইফের লুক নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক ! জানুন কেন এইসময় ওজন কমানো সহজ নয় ?
সন্তান জন্মের পর ক্যাটরিনা কাইফের শারীরিক গড়ন বা ‘লুক’ নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে ৷
Published : September 22, 2026 at 4:15 PM IST|
Updated : September 22, 2026 at 4:22 PM IST
সম্প্রতি মা হওয়ার পর বলিউড অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফের শারীরিক গড়ন বা ‘লুক’ নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে । এই ঘটনাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে ৷ সন্তান জন্মের পরপরই মহিলাদের উপর দ্রুত ‘নিখুঁত শারীরিক গড়ন’ বা ‘পারফেক্ট ফিগার’-এ ফিরে আসার যে চাপ সৃষ্টি করা হয়, তা কতটা যৌক্তিক ?
বাস্তবতা হল, বিষয়টি কেবল তারকাদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, আমাদের নিজেদের পরিবারে থাকা সাধারণ নারীরাও মা হওয়ার পর ওজন কমানো এবং পুরনো পোশাকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রায়শই নানা ধরনের কটাক্ষ ও চাপের মুখে পড়েন । অথচ চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, সন্তান প্রসবের পরপরই শরীরের গর্ভাবস্থা-পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে আসাটা সব মহিলাদের ক্ষেত্রে যেমন জরুরি নয়, তেমনি তা সবসময় সম্ভবও নয় । জেনে নেওয়া যাক কেন এমনটা হয় ?
গর্ভাবস্থার পর শরীরে কেন পরিবর্তন ঘটে ?
গর্ভাবস্থার নয় মাস জুড়ে একজন মহিলার শরীরে নানাবিধ হরমোনজনিত পরিবর্তন ঘটে । এইসময় রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, জরায়ু প্রসারিত হয় এবং স্তনে পরিবর্তন আসে । পাশাপাশি, পেটের পেশি ও পেলভিক ফ্লোরের ওপর উল্লেখযোগ্য চাপ পড়ে ।
সন্তান প্রসবের পর শরীরের স্বাভাবিক অবস্থায় (গর্ভাবস্থার আগের অবস্থায়) ফিরে আসতে সময় লাগে । জরায়ুর আকার ছোট হওয়া, হরমোনের ভারসাম্য ফিরে আসা এবং পেটের পেশিগুলির শক্তি পুনরুদ্ধার এসব প্রক্রিয়া রাতারাতি ঘটে না । আসলে, এটি কোনও প্রতিযোগিতা নয়, বরং একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যা প্রতিটি নারীর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন গতিতে সম্পন্ন হয় ।
ওজন কমাতে কেন কয়েক মাস সময় লাগে ?
সন্তান জন্মের পরপরই কিছুটা ওজন কমলেও, গর্ভাবস্থায় বেড়ে যাওয়া বাকি ওজনটুকু কমাতে কয়েক মাস সময় লেগে যেতে পারে । এর জন্য কেবল খাদ্যাভ্যাস বা ব্যায়ামই একমাত্র বিষয় নয় ।
হরমোন ও ঘুম: প্রসব-পরবর্তী হরমোনের পরিবর্তন খিদে এবং শরীরে চর্বি জমার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে । এছাড়া, নবজাতকের দেখাশোনা করতে গিয়ে প্রায়শই ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে । এই ক্লান্তি নিয়মিত ব্যায়ামের রুটিন বজায় রাখা কঠিন করে তোলে ।
স্তন্যপান ও ওজন কমানোর ধারণা: স্তন্যপান করালে দ্রুত ওজন কমে ৷ এটির একটি ভুল ধারণা । স্তন্যদানকারী মায়ের অতিরিক্ত শক্তি ও পুষ্টির প্রয়োজন হয় ৷ এই সময়ে কোনও কোনও মহিলার ওজন কমলেও, অন্যদের ক্ষেত্রে ওজন অপরিবর্তিত থাকতে পারে ।
শরীরের গড়ন: ওজন কমার পরেও শরীর হয়তো আগের মতো দেখাবে না । পেটের চামড়া ঝুলে যাওয়া বা পেশি প্রসারিত থাকার মতো বিষয়গুলি দীর্ঘ সময় ধরে থেকে যেতে পারে ।
সুস্থ হয়ে ওঠার অর্থ কেবল ওজন কমানো নয়:
একজন নতুন মায়ের স্বাস্থ্যকে কেবল মাপার ফিতে বা ওজন মাপার যন্ত্র দিয়ে বিচার করা যায় না । শারীরিক শক্তি, কর্মক্ষমতা, চলাফেরার সক্ষমতা এবং মানসিক সুস্থতার উন্নতির মাধ্যমেই প্রকৃত সুস্থতা বা সেরে ওঠার বিষয়টি বোঝা যায় ।
স্বাভাবিক প্রসবের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে হালকা হাঁটাচলা শুরু করা যেতে পারে । তবে কঠোর ব্যায়াম বা জিমে যাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি ৷ বিশেষ করে সিজারিয়ান প্রসবের ক্ষেত্রে । এই সময়ে শরীরের জন্য প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন ও স্বাস্থ্যকর চর্বিযুক্ত সুষম খাদ্যের প্রয়োজন । দ্রুত ওজন কমানোর জন্য না খেয়ে থাকা বা কঠোর ডায়েট করা মা ও শিশু উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর হতে পারে ।
শরীরের গড়ন নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে:
ঘুমের অভাব, স্তন্যপান করানো এবং নতুন দায়িত্বের চাপে একজন নতুন মা প্রায়শই শারীরিকভাবে ও মানসিকভাবে ক্লান্ত থাকেন । এমন অবস্থায় তাঁর ওজন বা শরীরের গড়ন নিয়ে বারবার মন্তব্য করা তাঁর আত্মবিশ্বাস ভেঙে দিতে পারে এবং মানসিক চাপ ও বিষণ্নতার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে ।
এই সংবেদনশীল সময়ে স্বামী ও পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সন্তান জন্মদানের পর মায়ের শারীরিক গঠন নিয়ে কটাক্ষ করার চেয়ে বরং সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া, তাকে বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া এবং পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করা অনেক বেশি জরুরি ।
সোশাল মিডিয়ায় সন্তান জন্মের পর নিখুঁত শারীরিক গড়ন-এর ভ্রান্ত ধারণা:
আজকাল সোশাল মিডিয়ায় এমন সব মহিলার ছবি দেখা যায়, যাঁরা সন্তান জন্মদানের মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অত্যন্ত সুঠাম ও ফিট শরীরের অধিকারী হিসাবে নিজেদের উপস্থাপন করেন । এই ছবিগুলি একটি ভুল ধারণা তৈরি করে এবং অপ্রয়োজনীয় মানসিক চাপ সৃষ্টি করে । এগুলির আড়ালের বাস্তবতা যেমন- ওই মহিলা আসলে কতটা ঘুমানোর সুযোগ পাচ্ছেন বা তিনি কতটা পারিবারিক সহায়তা পাচ্ছেন ? তা কিন্তু আর উঠে আসে না ।
সেলিব্রিটি বা তারকাদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রশিক্ষক, পুষ্টিবিদ থাকে যেসব সুবিধা সাধারণ মহিলাদের ক্ষেত্রে সচরাচর পাওয়া যায় না । তাই সাধারণ মহিলাদের জন্য তাঁদের শারীরিক গঠনকে কোনও মানদণ্ড হিসেবে দাঁড় করানো মোটেও ঠিক নয় ।
আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত ?
সন্তান জন্মের পরবর্তী সময়ে সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি হওয়া উচিত প্রতিটি মহিলার নিজস্ব শারীরিক চাহিদার ওপর ভিত্তি করে । মহিলাদের নিজেদেরই এটি বুঝতে হবে, শরীরের এই পরিবর্তনগুলি কোনও ব্যর্থতার লক্ষণ নয়, বরং পৃথিবীতে একটি নতুন প্রাণ নিয়ে আসার সুন্দর ও গর্বের চিহ্ন ।
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