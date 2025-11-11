প্রতিদিন 10 মিনিট হাঁটলেই হবে সুন্দর জীবন, গবেষণায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

প্রতিদিন 10 মিনিট হাঁটলেই হবে সুন্দর জীবন, গবেষণায় চাঞ্চল্যকর তথ্য
একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় হল প্রতিদিন 10 মিনিট হাঁটা ৷
সকালের ঠান্ডা বাতাসে হাঁটার সময়, আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে কয়েক মিনিট হাঁটা আপনার হৃদয়, মন এবং দীর্ঘায়ুতে কীভাবে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে ? যদি না হয়, তাহলে এখন আপনি জানেন যে আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ একটি ওষুধ, কোনও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়াই আপনার স্বাস্থ্যকে শক্তিশালী করে । একটি গবেষণায় নতুন তথ্য উঠে এসেছে ৷ প্রতিদিন 10 মিনিটের হাঁটাও আপনাকে হৃদরোগ, স্থূলতা এবং ক্লান্তির মতো বিষয়গুলি থেকে দূরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ।
আমরা প্রায়শই ভাবি ফিট থাকার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিমে যাওয়া অথবা ব্যাপক ব্যায়াম করা প্রয়োজন ৷ কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, 10 মিনিটের হাঁটাও আমাদের হৃদপিণ্ড এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য বিস্ময়কর ভূমিকা পালন করতে পারে ।
একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ দিনে 5000 পাও হাঁটেন না । যারফলে স্থূলতা, হৃদরোগ এবং অকাল মৃত্যুর কারণ হতে পারে । এর অর্থ হল আমরা যত বেশি বসে থাকি, আমাদের শরীরের ভারসাম্য তত বেশি খারাপ হয় ।
অ্যানালস অফ ইন্টারনাল মেডিসিনে প্রকাশিত এই নতুন গবেষণায় 30000 জনেরও বেশি মানুষের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে । গবেষকরা দেখেছেন যাঁরা প্রতিদিন 8000 পায়ের কম হাঁটেন কিন্তু ধারাবাহিকভাবে 10-15 মিনিট হাঁটেন তাঁদের হৃদরোগ এবং অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল ।
লক্ষ করা যায় পদক্ষেপের সংখ্যা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, পদক্ষেপ নেওয়ার ধরণও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ । কখনও কখনও, রান্নাঘর, অফিস বা বাড়িতে ছোট হাঁটাও উপকারী ৷ কিন্তু যখন আমরা কয়েক মিনিট একটানা দ্রুত হাঁটি, তখন শরীরের উপর এর প্রভাব অনেক বেশি হয় ।
প্রতিটি পদক্ষেপই উপকারী: গবেষকদের মতে, "যেকোনও ধরণের হাঁটা আমাদের হার্টের জন্য ভালো ৷ কিন্তু যদি এই পদক্ষেপগুলি ধারাবাহিকভাবে নেওয়া হয়, তাহলে এর সুবিধা দ্রুত বৃদ্ধি পায় । অর্থাৎ একটু বেশি সময় দীর্ঘ জীবনের দিকে যাওয়া একটি সহজ পদক্ষেপ ।
খুব বেশি পরিশ্রম নয়, শুধু একটু পরিবর্তন: বিশেষজ্ঞরা জানান, সুস্থ থাকার জন্য প্রতিদিনের ব্যায়ামের জন্য সময় আলাদা করার প্রয়োজন নেই । আপনার দৈনন্দিন রুটিনে ছোটখাটো পরিবর্তন আনা যেমন- বাজারে হাঁটা, বাচ্চাদের স্কুলে নামানোর জন্য অল্প দূরত্ব হাঁটা, অথবা দুপুরের খাবারের বিরতিতে 10 মিনিট হাঁটা এটাই যথেষ্ট ।
সামগ্রিকভাবে, খুব বেশি ব্যায়াম করার প্রয়োজন নেই ৷ কেবল আপনার হাঁটার ধরণ উন্নত করলেই বড় পরিবর্তন আসতে পারে ।
হাঁটার উপকারী দিক (Benefits Of Walking):
হার্টের জন্য ভালো: হাঁটলে শরীরের রক্ত চলাচল ভালো হয় ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে, যা হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো ।
ওজন কম করে: অতিরিক্ত ওজনের কারণে অনেক রোগ দেখা যায় । তাই ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকাটা খুবই জরুরি । ওজন কমানোর জন্য হাঁটা খুবই উপকারী একটি উপায় । শরীরের চর্বি পোড়ায় এবং ওজন কমাতে অনেক সাহায্য করে ।
