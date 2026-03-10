পার্কিনসন্স থেকে হৃদরোগ সবই সারবে নিমেষে, বিশ্বে প্রথম স্টেম কোষ থেরাপি এই দেশ
জাপান পার্কিনসন্স রোগ একটি নতুন স্টেম-সেল থেরাপি অনুমোদন করেছে । এই চিকিৎসা কয়েক মাসের মধ্যে রোগীদের কাছে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে ।
Published : March 10, 2026 at 11:05 AM IST
বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার উপর ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টিকারী রোগগুলির মধ্যে স্নায়বিক রোগ অন্যতম । পার্কিনসন্স এমনই একটি রোগ, যা মূলত ডোপামিন উৎপাদনকারী মস্তিষ্কের কোষের মৃত্যুর ফলে ঘটে । এই রোগে নড়াচড়ার লক্ষণ দেখা দেয়- যেমন কাঁপুনি, ধীর গতিতে হাঁটা এবং ঘন ঘন হাত পা শক্ত হয়ে যাওয়া ৷ এখন পর্যন্ত পার্কিনসন্স রোগের কোনও প্রতিকার ছিল না; এর লক্ষণগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ওষুধ এবং চিকিৎসা ব্যবহার করা হত ।
তবে এখন একটি বড় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে । জাপান পার্কিনসন্স রোগের রোগীদের চিকিৎসার জন্য বিশ্বে প্রথম একটি নতুন স্টেম-সেল থেরাপি অনুমোদন করেছে । এটি পুনর্জন্মমূলক চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি বড় সাফল্য ।
জাপান সরকার গুরুতর হৃদযন্ত্রের জন্যও একই ধরণের চিকিৎসা অনুমোদন করেছে । এগুলি বিশ্বের প্রথম বাণিজ্যিকভাবে উপলব্ধ চিকিৎসা পণ্য হতে পারে যা প্ররোচিত প্লুরিপোটেন্ট স্টেম (আইপিএস) কোষের উপর ভিত্তি করে তৈরি ।
বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন, এই থেরাপিগুলি কয়েক মাসের মধ্যে রোগীদের কাছে পৌঁছবে । এটি উন্নত জৈব চিকিৎসা উদ্ভাবনে জাপানের ক্রমবর্ধমান নেতৃত্বকেও প্রদর্শন করে ।
স্টেম সেল এমন এক কোষ, যা শরীরেই তৈরি হয় এবং এই কোষটিই বাকি সব কোষ-কলার উৎপত্তি ঘটায় । একে বলা যেতে পারে 'মাতৃকোষ' । সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন এই কোষ থেকেই হয় । সন্তান জন্মানোর পর মায়ের শরীর থেকে যে প্ল্যাসেন্টা বেরিয়ে আসে তার মধ্যে থাকে স্টেম কোষ ৷ যাকে 'এমব্রায়োনিক স্টেম সেল' বলে । আবার মজ্জা থেকেও স্টেম কোষ তৈরি হয় ৷
পার্কিনসন্স রোগের জন্য স্টেম সেল থেরাপি:
জাপানি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি সুমিতোমো ফার্মা পার্কিনসন্স রোগের চিকিৎসার জন্য এমচেপ্রে নামে একটি ওষুধ তৈরি এবং বাজারজাত করার অনুমোদন পেয়েছে । এই থেরাপিতে ল্যাব-উত্থিত স্টেম সেল সরাসরি রোগীর মস্তিষ্কে প্রতিস্থাপন করা হয় । এই স্টেম সেলগুলি ডোপামিন-উৎপাদনকারী নিউরনগুলি মেরামত করতে সাহায্য করতে পারে ।
পার্কিনসন্স রোগে, এই নিউরনগুলি ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ৷ যার ফলে কাঁপুনি, শক্ত হয়ে যাওয়া এবং হাঁটতে অসুবিধার মতো লক্ষণ দেখা দেয় ।চিকিৎসার লক্ষ্য হল ডোপামিন উৎপাদন পুনরুদ্ধার এবং মোটর ফাংশন উন্নত করার জন্য এই ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলিকে প্রতিস্থাপন করা ।
জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের নেতৃত্বে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালটি পরিচালিত হয়েছিল । 50 থেকে 69 বছর বয়সি সাতজন পার্কিনসন্স রোগীকে এই ট্রায়ালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল । প্রতিটি রোগীর মস্তিষ্কে এই নতুন স্টেম সেল থেকে প্রাপ্ত নিউরন পাওয়া গিয়েছিল ।
অংশগ্রহণকারীদের দুই বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল । সাতজন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে চারজনের লক্ষণগুলিতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গিয়েছে বলে জানা যায় ।
হায়দরাবাদের যশোদা হাসপাতালের কনসালটেন্ট ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ জগদেশ মাদিরেদ্দি বলেন, "জাপানের শর্তসাপেক্ষে প্ররোচিত প্লুরিপোটেন্ট স্টেম (আইপিএস) কোষ ব্যবহার করে থেরাপির অনুমোদন পুনর্জন্মমূলক চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ । উন্নত হৃদরোগের রোগীদের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে হার্ট অ্যাটাকের পরে ইস্কেমিক কার্ডিওমায়োপ্যাথিতে, বর্তমান চিকিৎসা মূলত লক্ষণগুলি নিয়ন্ত্রণ এবং রোগের অগ্রগতি ধীর করার উপর জোর দেয় । গুরুতর ক্ষেত্রে, রোগীদের অবশেষে যান্ত্রিক সংবহন সহায়তা বা এমনকি হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের প্রয়োজন হতে পারে ।
ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, এই উন্নয়ন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ । হৃদরোগ ভারতে মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসাবে রয়ে গিয়েছে এবং অনেক রোগী মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনের পরে তুলনামূলকভাবে অল্প বয়সে হার্ট ফেইলিউর বিকাশ করে ।
তবে এই থেরাপিগুলি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে । জাপানের শর্তসাপেক্ষ অনুমোদনের অর্থ হল দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা এবং ক্লিনিক্যাল সুবিধা প্রতিষ্ঠার জন্য আরও বৃহৎ পরিসরে গবেষণার প্রয়োজন । তবুও, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক উপস্থাপন করে এবং বিশ্বব্যাপী ভবিষ্যতের হৃদরোগের যত্নের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারে ।
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল থেকে বোঝা যাচ্ছে স্টেম-সেল-ভিত্তিক হস্তক্ষেপ নিউরোডিজেনারেটিভ রোগ পরিচালনার জন্য একটি আশাব্যঞ্জক উপায় হতে পারে । যদিও গবেষণার নমুনার আকার ছোট, তবুও এটি ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করা বাকি ।
এই থেরাপিটি প্ররোচিত প্লুরিপোটেন্ট স্টেম সেল (আইপিএস) এর উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা জাপানি বিজ্ঞানী শিনিয়া ইয়ামানাকা আবিষ্কার করেছিলেন, যার জন্য তিনি 2012 সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ।
পার্কিনসন্স রোগের জন্য স্টেম-সেল চিকিৎসার অনুমোদনের পাশাপাশি হৃদযন্ত্রের জন্য একই ধরণের থেরাপি অনুমোদিত হয়েছে । জাপানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মেডিক্যাল স্টার্টআপ কোরিপস দ্বারা তৈরি আরেকটি পুনর্জন্মমূলক থেরাপি, রিহার্টকেও অনুমোদন দিয়েছে । এটি স্টেম কোষ থেকে প্রাপ্ত হৃদযন্ত্রের পেশী কোষ ব্যবহার করে, যা হৃদযন্ত্রের পৃষ্ঠে রোপণ করা হয় । এই কোষগুলি গুরুতর হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতার রোগীদের ক্ষেত্রে নতুন রক্তনালী তৈরি করতে এবং হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা উন্নত করতে সহায়তা করে ।
https://www.frontiersin.org/journals/cardiovascular-medicine/articles/10.3389/fcvm.2022.950829/full
https://www.nature.com/articles/s41586-025-08700-0
(এই প্রবন্ধটি মেডিকেল রিপোর্ট থেকে সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে )
- 7 ঘণ্টা 18 মিনিটের ঘুম সবচেয়ে ভালো ! কেন জানেন ? গবেষণায় উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য
- সপ্তাহান্তে দেরি করে ঘুমানো ব্যয়বহুল হতে পারে, জেনে নিন প্রতিদিন একই সময়ে ঘুম থেকে ওঠা স্বাস্থ্যের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
- অতিরিক্ত খাওয়া কীভাবে অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে ? জানুন গবেষণার তথ্য
- হাত ও পায়ে ঘাম হচ্ছে ? এখনই সাবধান, গুরুতর অবস্থাও হতে পারে