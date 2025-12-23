জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ নিরামিষভোজী হওয়ার উপকারিতা প্রকাশ করেছেন, মাছ ও মাংস ছাড়াও শরীরে প্রোটিন কীভাবে বজায় রাখা যাবে ?

জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ নিরামিষভোজী হওয়ার উপকারিতা প্রকাশ করেছেন, মাছ ও মাংস ছাড়াও শরীরে প্রোটিন কীভাবে বজায় রাখা যাবে ?
এখন, অনেক সেলিব্রিটি নিরামিষাশী হয়ে উঠছেন । জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ সম্প্রতি এই তালিকায় যোগ দিয়েছেন ।
Published : December 23, 2025 at 12:33 PM IST
বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন যে তিনি আমিষ খাবার খাওয়া সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়েছেন । এখন, অভিনেত্রী প্রোটিনের জন্য শাকসবজিও খান । সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী হওয়ার অনেক সুবিধা সম্পর্কেও জানিয়েছেন কোনও এক সাক্ষাৎকারে । জ্যাকলিন বলেন নিরামিষভোজী হওয়ার পর, তাঁর ব্রণের সমস্যা প্রায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে ।
তিনি আগে দীর্ঘদিন ধরে ব্রণে ভুগছিলেন এবং তাঁর ওজন প্রায়শই ওঠানামা করত । কিন্তু এখন, তিনি পেট ফাঁপা বা ওজনের উল্লেখযোগ্য ওঠানামা ভোগ করেন না । জ্যাকলিনের অভিজ্ঞতা অনেকের জন্য সহায়ক হতে পারে যাঁরা জানতে চান নিরামিষ খাবার তাঁদের ত্বক, ওজন এবং স্বাস্থ্যের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে ।
আমিষ খাবার ত্যাগ করলে স্বাস্থ্যের উপর কী প্রভাব পড়ে ?
ব্রণ এবং ত্বকের উপর প্রভাব: ফিটনেসফ্রিক ও ডায়েটিশিয়ানরা জানান, সুষম নিরামিষ খাবার ত্বক পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করতে পারে । এর মধ্যে রয়েছে ফল, শাকসবজি এবং গোটা শস্য, যা শরীরকে প্রয়োজনীয় ভিটামিন, ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সরবরাহ করে । এই খাবারগুলি অন্ত্রের স্বাস্থ্য এবং হরমোনের ভারসাম্য উন্নত করে । তবে, ব্রণ কেবল খাদ্যের কারণে হয় না । মানসিক চাপ, ঘুমের অভাব, হরমোনের পরিবর্তন এবং ত্বকের যত্নও এর কারণ হতে পারে । মানুষ যখন নিরামিষভোজী হয় তখন প্রায়শই জাঙ্ক ফুড, অতিরিক্ত চিনি এবং দুগ্ধজাত পণ্য বাদ দেয়, যা প্রদাহ কমায় এবং ত্বকের উন্নতি করে ।
কেন পেট ফাঁপা এবং ওজন পরিবর্তন হয় ?
যখন কেউ নিরামিষ বা উদ্ভিদ-ভিত্তিক খাদ্য গ্রহণ করে, তখন শরীর হঠাৎ করে আরও বেশি ফাইবার গ্রহণ করে । এর ফলে প্রাথমিকভাবে গ্যাস, পেট ফাঁপা বা সামান্য ওজন বৃদ্ধি বা হ্রাস হতে পারে । বিশেষজ্ঞরা ধীরে ধীরে পরিবর্তন করার পরামর্শ দেন । অল্প পরিমাণে ডাল, মটরশুটি এবং শাকসবজি দিয়ে শুরু করুন, প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন এবং দইয়ের মতো প্রোবায়োটিক খাবার খান । কিছু সময়ের পরে, শরীর এই খাদ্যে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং এই সমস্যাগুলি কমে যাওয়া উচিত ।
নিরামিষ খাবারে প্রোটিনের চাহিদা কীভাবে পূরণ করবেন ?
জ্যাকলিন ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি শাকসবজি, বিন এবং টোফু দিয়ে তার প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করেন । বিশেষজ্ঞরা আরও একমত দিয়েছেন ডাল, ছোলা, কিডনি বিন, টোফু, পনির, দুধ, বাদাম এবং বীজ হল প্রোটিনের ভালো উৎস । ভাতের সঙ্গে মুসুর ডাল বা রুটির সঙ্গে ছোলা খেলে শরীর পর্যাপ্ত প্রোটিন পাওয়া যায় । সঠিক পরিকল্পনা এবং বৈচিত্র্যময় খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে, এমনকি নিরামিষ খাবারও শক্তি এবং সুস্বাস্থ্য প্রদান করতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)