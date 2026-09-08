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দুধ চা খেলে কি দুধের উপকার পাওয়া যায় ? গবেষণার নয়া তথ্য ! যা জানলে অবাক হবেন

দুধের পুষ্টি পাওয়ার জন্য কি প্রতিদিন করে দুধ চায়ে চুমুক দিচ্ছেন ? গবেষণায় উঠে এসেছে এমন এক সত্যি, যা জানলে আপনি অবাক হবেন ৷

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দুধ চা খাওয়া কি শরীরের জন্য উপকার হয় ? গবেষণা কী বলছে জানুন আসল সত্য (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 8, 2026 at 5:01 PM IST

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সকালে ঘুম ভাঙার পর ধোঁয়া ওঠা এক কাপ গরম চা ছাড়া অনেকেরই দিন শুরু হতে চায় না । আর সেই চা যদি ঘন দুধ আর চিনি দিয়ে তৈরি হয়, তবে তো কথাই নেই । দুধের গন্ধ সহ্য করতে না পেরে যাঁরা এক গ্লাস দুধ ছুঁয়েও দেখেন না, তাঁদের অনেকেই কিন্তু দিনে তিন-চার কাপ দুধ চা দিব্যি খেয়ে নেন । মনে মনে অনেকেই ভাবেন চা খাওয়া হলই, সঙ্গে দুধের ক্যালসিয়াম ও ভিটামিনটাও শরীরে পৌঁছে গেল ৷ কিন্তু প্রশ্ন হল, চা পাতার সঙ্গে দুধ ফুটলে কি দুধের পুষ্টিগুণ আদৌ থাকে ? গবেষণায় উঠে এসেছে একেবারে চমকপ্রদ তথ্য ।

সাধারণভাবে অনেকের ধারণা থাকে, দুধের সঙ্গে জল ও চা পাতা ফুটলে দুধের সমস্ত গুণ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায় । বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, দুধের ক্যালসিয়াম বা পটাশিয়ামের মতো মৌলিক খনিজ উপাদানগুলি তাপে উবে যায় না ঠিকই, তবে বিষয়টি এতটা সহজ নয় ।

গবেষণায় কী জানা যায় ?

দুধে থাকা ক্যালসিয়াম হাড় ও দাঁত মজবুত রাখতে অত্যন্ত কার্যকর । কিন্তু বিশেষজ্ঞরা জানান, চা পাতায় উচ্চমাত্রায় থাকে ‘ট্যানিন’ এবং ‘অক্সালেট’ । এই উপাদানগুলি দুধের ক্যালসিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অদ্রবণীয় যৌগ তৈরি করে । ফলে দুধে ক্যালসিয়াম মজুত থাকা সত্ত্বেও শরীর তা কার্যকরভাবে শোষণ করতে পারে না ।

দুধে ভিটামিন বি12 ও ভিটামিন ডি থাকে ৷ যা স্নায়ুকে চাঙ্গা রাখতে এবং অবসাদ কাটাতে সাহায্য করে । কিন্তু আমাদের দেশে যেভাবে দুধ, চা পাতা ও চিনি একসঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ফোটানো হয়, তাতে তাপে ভিটামিন বি12-এর মতো সংবেদনশীল পুষ্টি উপাদানগুলির অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায় ।

চায়ের নিজস্ব শক্তি হল ক্যাটেচিন জাতীয় অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, আর দুধের শক্তি হল কেসিন প্রোটিন । গবেষকদের একাংশের সমীক্ষায় উঠে এসেছে, দুধের কেসিন প্রোটিন চায়ের অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয় । একই সঙ্গে এই জটিল সংমিশ্রণ প্রোটিন হজমেও বাধা সৃষ্টি করে ।

চা পাতার ক্যাফেইন ও ট্যানিনের সঙ্গে দুধের ফ্যাট মিশে পাকস্থলীতে অ্যাসিডের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয় । বিশেষ করে খালি পেটে দুধ চা খেলে বুকজ্বালা, অম্বল ও পেট ফাঁপার সমস্যা বাড়ে । যাঁদের ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও জটিল রূপ নেয় ।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের বক্তব্য পরিষ্কার, দুধ চা মূলত স্বাদের জন্য, দুধের ঘাটতি মেটানোর জন্য নয় । দুধের খাঁটি প্রোটিন ও ক্যালসিয়ামের উপকার পেতে হলে দুধ আলাদাভাবে পান করাই শ্রেয় । আর চায়ের অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের পূর্ণ সুফল পেতে লিকার চা বা গ্রিন টি-ই সবচেয়ে ভালো ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5564831/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12240890/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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