এই সুপারফুডগুলি স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ উপকারী, বেশি হলেও ক্ষতিকারক হতে পারে
সুপারফুডগুলি স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, কিন্তু অতিরিক্ত খাওয়া ক্ষতিকারক হতে পারে । কীভাবে খাবেন জেনে নিন বিস্তারিত ৷
Published : December 7, 2025 at 11:14 AM IST
আমরা যা-ই খাই না কেন, তার সরাসরি প্রভাব আমাদের স্বাস্থ্যের উপর পড়ে। এই কারণেই সকলেই তাদের খাদ্যতালিকায় স্বাস্থ্যকর খাবার অন্তর্ভুক্ত করে । অনেক সুপারফুড আছে যা অসংখ্য স্বাস্থ্য উপকারিতা প্রদান করে, কিন্তু এটাও সত্য যে যেকোনও কিছুরই অতিরিক্ত ব্যবহার ক্ষতিকর, এবং সুপারফুডের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য ।
সুপারফুড স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সাহায্য করে । তবে, অতিরিক্ত পরিমাণে এগুলি গ্রহণ করলে বিপজ্জনক পরিণতি হতে পারে । বিট এবং আমলকি থেকে শুরু করে চিয়াসিড এবং হলুদ, সবই পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবার যা অতিরিক্ত বা ভুলভাবে গ্রহণ করলে ক্ষতিকারক হতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এই সুপারফুডগুলির কিছু অসুবিধা সম্পর্কে ৷
বিট: বিট অনেক মানুষের খাদ্যতালিকায় থাকে কারণ এর উপকারী বৈশিষ্ট্য রয়েছে । তবে অনেক ক্ষেত্রে এটি বিপজ্জনকও প্রমাণিত হতে পারে । একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে প্রতিদিন বিটের রস পান করলে নাইট্রেট গ্রহণ বৃদ্ধি পেতে পারে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর । এটাও বিশ্বাস করা হয় যে বিটে উচ্চ পরিমাণে অক্সালেট থাকে, যা কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি বাড়াতে পারে ।
বিট খাওয়ার সঠিক উপায়: প্রতিদিন হাফ কাপ রান্না করা বিট খান, অথবা সেদ্ধ করে স্যালাডে অল্প পরিমাণে যোগ করুন । যদি আপনার কিডনিতে পাথর হওয়ার ইতিহাস থাকে, তাহলে প্রতিদিন কাঁচা বিটের রস এড়িয়ে চলা দরকার বলেই জানান বিশেষজ্ঞরা ।
আমলকি: আমলকি পুষ্টির ভাণ্ডার হিসেবে বিবেচনা করা হয় । ভিটামিন সি-এর একটি চমৎকার উৎস হিসেবে এটি অসংখ্য স্বাস্থ্য উপকারিতা প্রদান করে। তবে, অতিরিক্ত সেবন ক্ষতিকারক হতে পারে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে পরিমিত পরিমাণে বেশি সেবন করলে জয়েন্টের প্রদাহ, দাঁতের সংবেদনশীলতা, স্টোমাটাইটিস, মুখের দুর্গন্ধ এবং বুক জ্বালাপোড়ার ঝুঁকি বাড়তে পারে । অতিরিক্তভাবে, আমলকির অত্যধিক ব্যবহার অ্যাসিডিটি বা গলা জ্বালা সৃষ্টি করতে পারে, কারণ এতে ভিটামিন সি এবং অ্যাসকরবিক অ্যাসিড থাকে ৷ যারা হাইপার অ্যাসিডিটিতে ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের অ্যাসিডিটি এবং বুক জ্বালাপোড়ার সমস্যার সমাধান করে ৷
সঠিক ব্যবহার: দিনে একটি ফ্রেস আমলকি বা 1-2 চা চামচ আমলকির গুঁড়ো যথেষ্ট । অ্যাসিডিটি কমাতে খাবারের পরে, অথবা হজমের উন্নতির জন্য মধু বা উষ্ণ জলের সঙ্গে এটি খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় । এটি দিয়ে জ্যামও তৈরি করা যেতে পারে ।
হলুদ: ঔষধি গুণে সমৃদ্ধ হলুদ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে আসছে । এটি বহু সমস্য়ার সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে ৷ অতিরিক্ত খেলে পেটে ব্যথা, বমি বমি ভাব এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণ হতে পারে ।
এছাড়াও, পিত্তথলিতে পাথর বা পিত্তনালীর বাধাজনিত সমস্যায় ভোগা ব্যক্তিদের উচ্চ মাত্রা এড়িয়ে চলা উচিত ৷ কারণ হলুদ পিত্ত উৎপাদন ব্যাহত করতে পারে ।
সঠিকভাবে খাওয়া: প্রতিদিন হাফ চা চামচ হলুদ যথেষ্ট ৷ এটি কারকিউমিনের শোষণ উন্নত করার জন্য এটি সর্বদা গোলমরিচের সঙ্গে খাওয়া উচিত । জয়েন্ট এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার স্বাস্থ্যের জন্য উষ্ণ দুধ বা ঘি দিয়ে তৈরি খাবারে এটি সবচেয়ে ভালো ব্যবহার করা হয় ।
চিয়াসিড: চিকিৎসকদের মতে, শুকনো চিয়াসিড খাওয়ার ফলে পেট ফুলে যেতে পারে এবং যদি তা মিশ্রিত না করে গিলে ফেলা হয় তবে শ্বাসরোধ হতে পারে । এই বীজে উচ্চ ফাইবারের পরিমাণ কিছু মানুষের হজমের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে ।
সঠিক খাওয়া: খাওয়ার আগে কমপক্ষে 30 মিনিটের জন্য চিয়া বীজ ভিজিয়ে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং দিনে 1-2 টেবিল চামচের বেশি খাওয়া উচিত নয় । সর্বাধিক উপকারিতা অর্জনের জন্য, এগুলি দই, স্মুদি বা ওটসে যোগ করা যেতে পারে ।
রসুন: ভারতীয় রান্নাঘরে রসুন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। খাবারের স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি এটি স্বাস্থ্যের উন্নতিও করে । রসুনের নিউরোপ্রোটেক্টিভ এফেক্টস শীর্ষক একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে অতিরিক্ত রসুন খাওয়ার ফলে মুখে দুর্গন্ধ এবং শরীরের দুর্গন্ধ হতে পারে । খালি পেটে এটি খাওয়ার ফলে গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যা এবং পেট ফাঁপা হতে পারে ।
সঠিক খাওয়া: প্রতিদিন 1-2টি রসুনের কোয়া খাওয়া নিরাপদ বলে মনে করা হয় । হালকা ভাজা বা চূর্ণ করা রসুনও উপকারী হতে পারে । সকালে প্রথমে কাঁচা রসুন এড়িয়ে চলা উচিত । পরিবর্তে, আপনি এটি মধুতে ভিজিয়ে খেতে পারেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)