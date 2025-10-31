সুগন্ধযুক্ত প্যাডগুলি বিপদের সংকেত ! মাসিকের সময় এগুলি ব্যবহার করলে বড় সমস্যা হতে পারে
যোনিতে ব্যাকটেরিয়ার একটি প্রাকৃতিক ভারসাম্য থাকে যা এটিকে পরিষ্কার রাখে । সুগন্ধযুক্ত প্যাড এবং ট্যাম্পন এই ভারসাম্যকে ব্যাহত করতে পারে ৷
Published : October 31, 2025 at 12:06 PM IST
যোনিপথ জটিল ব্যাকটেরিয়ার সুষম ভারসাম্যের আবাসস্থল ৷ যা এই সংবেদনশীল স্থানটিকে প্রাকৃতিকভাবে নিজেকে পরিষ্কার করতে সাহায্য করে । অতএব মাসিকের সময় সুগন্ধযুক্ত প্যাড বা ট্যাম্পনের প্রয়োজন নেই ৷ বিশেষজ্ঞরা জানান, এগুলি আসলে আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে । আসুন এই জাতীয় পণ্যগুলির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, তাদের বিকল্পগুলি এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলি অন্বেষণ করি ।
এগুলি সুগন্ধযুক্ত পণ্যগুলির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:
এটি যোনিতে ভালো ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতিকে প্রভাবিত করে এবং খারাপ ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করে । যোনিতে থাকা ভালো ব্যাকটেরিয়া, যাকে ল্যাকটোব্যাসিলাস বলা হয় ৷ মহিলাদের সংক্রমণ এবং রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব থেকে রক্ষা করে । এগুলির ভারসাম্যহীনতা নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির কারণ হতে পারে:
চুলকানি
সংক্রমণ
অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া বা ফুসকুড়ি
অনিয়মিত pH ভারসাম্য
আপনার জন্য সঠিক পণ্য কীভাবে বেছে নেবেন ?
রাসায়নিক পদার্থ এড়িয়ে চলুন: মাসিকের জন্য পণ্য কেনার আগে সর্বদা লেবেলটি পড়ুন । অতিরিক্ত প্রিজারভেটিভ, ক্লোরিন এবং টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইডযুক্ত পণ্য এড়িয়ে চলুন ।
টক্সিক শক সিনড্রোম: কম শোষণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্যাম্পন বেছে নিন, যার অর্থ যতটা সম্ভব ছোট আকারের । একটি সুপার-প্লাস-সাইজ ট্যাম্পন এড়িয়ে চলুন । এটি টক্সিক শক সিনড্রোমের ঝুঁকি কমাবে ।
আরও ভালো বিকল্পগুলি অন্বেষণ করুন: নিরাপদ এবং সুখী সময়ের জন্য, মাসিকের কাপ বা মাসিকের অন্তর্বাসের মতো পণ্যগুলি বিবেচনা করুন । এগুলি ট্যাম্পন এবং প্যাডের চেয়ে ভালো বিকল্প হতে পারে । এগুলি আপনার অর্থ সাশ্রয় করবে এবং আপনাকে রক্ষা করবে ।
শুধুমাত্র ভেষজ হওয়া যথেষ্ট নয়: প্রায়শই, আমরা কেবল ভেষজ ট্যাগ দেখে পণ্য কিনি এবং অন্যান্য বিষয়গুলি উপেক্ষা করি । মাসিকের পণ্য কেনার সময়ও একই ঘটনা ঘটে । এই প্যাডগুলিতে সংক্রমণ বা অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকিও থাকতে পারে । এগুলিতে প্রায়শই অ্যালোভেরা, পুদিনা বা ল্যাভেন্ডার তেলের মতো উপাদান থাকে, যা সংবেদনশীল জায়গায় প্রয়োগ করলে বিরক্তিকর হতে পারে ।
এটি করা বিপজ্জনক হতে পারে: এমনকি যদি আপনি জৈব মাসিক পণ্য ব্যবহার করেন, তবুও ঘন ঘন এগুলি পরিবর্তন করা গুরুত্বপূর্ণ । এটি না করলে ত্বকে ফুসকুড়ি, মূত্রনালীর সংক্রমণ বা ইস্ট সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায় । যদি আপনার মাসিক প্রবাহ স্বাভাবিক বা হালকা হয়, তাহলে প্রতি ছয় ঘণ্টা অন্তর আপনার প্যাড পরিবর্তন করুন, এবং যদি এটি ভারী হয়, তাহলে কম ঘন ঘন পরিবর্তন করুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
