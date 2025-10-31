ETV Bharat / health

সুগন্ধযুক্ত প্যাডগুলি বিপদের সংকেত ! মাসিকের সময় এগুলি ব্যবহার করলে বড় সমস্যা হতে পারে

যোনিতে ব্যাকটেরিয়ার একটি প্রাকৃতিক ভারসাম্য থাকে যা এটিকে পরিষ্কার রাখে । সুগন্ধযুক্ত প্যাড এবং ট্যাম্পন এই ভারসাম্যকে ব্যাহত করতে পারে ৷

Health Tips
সুগন্ধযুক্ত প্যাড শরীরের জন্য ক্ষতিকর (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 31, 2025 at 12:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোনিপথ জটিল ব্যাকটেরিয়ার সুষম ভারসাম্যের আবাসস্থল ৷ যা এই সংবেদনশীল স্থানটিকে প্রাকৃতিকভাবে নিজেকে পরিষ্কার করতে সাহায্য করে । অতএব মাসিকের সময় সুগন্ধযুক্ত প্যাড বা ট্যাম্পনের প্রয়োজন নেই ৷ বিশেষজ্ঞরা জানান, এগুলি আসলে আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে । আসুন এই জাতীয় পণ্যগুলির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, তাদের বিকল্পগুলি এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলি অন্বেষণ করি ।

এগুলি সুগন্ধযুক্ত পণ্যগুলির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:

এটি যোনিতে ভালো ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতিকে প্রভাবিত করে এবং খারাপ ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করে । যোনিতে থাকা ভালো ব্যাকটেরিয়া, যাকে ল্যাকটোব্যাসিলাস বলা হয় ৷ মহিলাদের সংক্রমণ এবং রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব থেকে রক্ষা করে । এগুলির ভারসাম্যহীনতা নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির কারণ হতে পারে:

চুলকানি

সংক্রমণ

অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া বা ফুসকুড়ি

অনিয়মিত pH ভারসাম্য

আপনার জন্য সঠিক পণ্য কীভাবে বেছে নেবেন ?

রাসায়নিক পদার্থ এড়িয়ে চলুন: মাসিকের জন্য পণ্য কেনার আগে সর্বদা লেবেলটি পড়ুন । অতিরিক্ত প্রিজারভেটিভ, ক্লোরিন এবং টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইডযুক্ত পণ্য এড়িয়ে চলুন ।

টক্সিক শক সিনড্রোম: কম শোষণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্যাম্পন বেছে নিন, যার অর্থ যতটা সম্ভব ছোট আকারের । একটি সুপার-প্লাস-সাইজ ট্যাম্পন এড়িয়ে চলুন । এটি টক্সিক শক সিনড্রোমের ঝুঁকি কমাবে ।

আরও ভালো বিকল্পগুলি অন্বেষণ করুন: নিরাপদ এবং সুখী সময়ের জন্য, মাসিকের কাপ বা মাসিকের অন্তর্বাসের মতো পণ্যগুলি বিবেচনা করুন । এগুলি ট্যাম্পন এবং প্যাডের চেয়ে ভালো বিকল্প হতে পারে । এগুলি আপনার অর্থ সাশ্রয় করবে এবং আপনাকে রক্ষা করবে ।

শুধুমাত্র ভেষজ হওয়া যথেষ্ট নয়: প্রায়শই, আমরা কেবল ভেষজ ট্যাগ দেখে পণ্য কিনি এবং অন্যান্য বিষয়গুলি উপেক্ষা করি । মাসিকের পণ্য কেনার সময়ও একই ঘটনা ঘটে । এই প্যাডগুলিতে সংক্রমণ বা অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকিও থাকতে পারে । এগুলিতে প্রায়শই অ্যালোভেরা, পুদিনা বা ল্যাভেন্ডার তেলের মতো উপাদান থাকে, যা সংবেদনশীল জায়গায় প্রয়োগ করলে বিরক্তিকর হতে পারে ।

এটি করা বিপজ্জনক হতে পারে: এমনকি যদি আপনি জৈব মাসিক পণ্য ব্যবহার করেন, তবুও ঘন ঘন এগুলি পরিবর্তন করা গুরুত্বপূর্ণ । এটি না করলে ত্বকে ফুসকুড়ি, মূত্রনালীর সংক্রমণ বা ইস্ট সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায় । যদি আপনার মাসিক প্রবাহ স্বাভাবিক বা হালকা হয়, তাহলে প্রতি ছয় ঘণ্টা অন্তর আপনার প্যাড পরিবর্তন করুন, এবং যদি এটি ভারী হয়, তাহলে কম ঘন ঘন পরিবর্তন করুন ।

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37743685/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9876534/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. আপনার হৃদয় সুস্থ রাখতে প্রতিদিন এই জিনিসগুলি খান, খারাপ কোলেস্টেরল দূর করবে
  2. বায়ু দূষণ চোখের ক্ষতি করছে; নিরাপদ থাকার জন্য এই সহজ পদক্ষেপ অনুসরণ করুন
  3. জলবায়ু পরিবর্তন এখন ভারতের সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্য ঝুঁকি; 2025 ল্যানসেট রিপোর্টে প্রকাশিত ভয়াবহ তথ্য
  4. স্ট্রোক কেন একটি নীরব ঘাতক ? বিশেষজ্ঞরা এটি প্রতিরোধের সহজ উপায় প্রকাশ করেছেন

TAGGED:

HEALTH CARE TIPS
SANITARY PAD
সুগন্ধযুক্ত প্যাড শরীরের ক্ষতিকর
SCENTED SANITARY PAD

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.