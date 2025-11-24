খাবারের পরপরই ফল খাওয়ার অভ্যাস আছে কি ? এই ভুল করলেই বড় বিপদ
আমাদের অনেকেই বিশ্বাস করি যে ফল খাওয়া সবসময়ই ভালো, তাহলে খাবারের পর মিষ্টি হিসেবে আপেল বা কলা খেলে ক্ষতি কী ?
পেটপুরে দুপুরের খাবার খাওয়া শেষ । এবার এক বাটি ফল খাওয়ার পালা । ফল খেলে শরীরের যাবতীয় রোগজ্বরজারি দূরে থাকে । কমবেশি অনেকের মধ্য়েই এই ধারণা প্রচলিত ।
কিন্তু এখানেই থেকে যায় গোড়ায় গলদ । কখন ফল খাওয়া হচ্ছে, তার উপরেই নির্ভর করে ফলের কতটা পুষ্টি শরীর পায় । তাছাড়াও, ফল ঠিকমতো হজম হবে না ভোগাবে সেটাও নির্ভরশীল খাওয়ার সময়ের উপরে ।
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা ভারী খাবার খাওয়ার পর ফল খেতে মানা করেন । বিশেষত যদি সেই কার্বোহাইড্রেট হয় । ভাত বা রুটি আদতে ভরপুর কার্ব । কেন মানা করেন জেনে নেওয়া যাক ।
খাবারের পর কেন আমাদের ফল খাওয়া উচিত নয় ?
ফল দ্রুত হজম হয়, অন্য খাবার ধীরে ধীরে হজম হয় ।
ফলের মধ্যে প্রাকৃতিক চিনি এবং ফাইবার থাকে, যা খুব দ্রুত হজম হয় । রান্না করা খাবার ভাত, রুটি, ডাল এবং শাকসবজি হজম হতে বেশি সময় নেয় । ভারী খাবারের পরপরই ফল খেলে তা পাকস্থলীতে আটকে যেতে পারে, যা হজম প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে ৷ পাকস্থলীতে গাঁজন শুরু হয় ৷ ভারী খাবারের পর ফল খেলে গাঁজন শুরু করে ৷ যারফলে গ্যাসের সমস্যা তৈরি করে । এই সমস্যাগুলির পর পেট ফুলে যাওয়া, ভারীভাব, গ্যাস, হজমের সমস্যা, ঘন ঘন ঢেকুর ইত্যাদির সমস্য়া হতে পারে ৷
আয়ুর্বেদে, এটিকে "অ্যান্টি-ডায়েট" (ভাইরাল ডায়েট) হিসেবে বিবেচনা করা হয় ।
আয়ুর্বেদ অনুসারে, ফল এবং রান্না করা খাবারের এই মিশ্রণ মাইক্রোবিয়াল গাঁজন বৃদ্ধি করে, যা তিনটিকেই নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে: পিত্ত, বাত এবং কফ ।
ফল কখন খাওয়া উচিত ? জানেন এটি খাওয়ার সঠিক সময়...
সকালে খালি পেটে ফল খাওয়া: তাৎক্ষণিক শক্তি প্রদান করে, শরীরকে বিষমুক্ত করতে সাহায্য করে, হজমকে সহজ এবং সহজ করে তোলে ৷
যদি ব্রেকফাস্ট ভারী হয়, তাহলে দুপুরের খাবারের 2-3 ঘণ্টা পরে ফল খাওয়া নিরাপদ এবং উপকারী বলে মনে করা হয় । এই সময়, পেট হালকা থাকে এবং ফল হজম করা সহজ হয় ।
সকাল 11 টার আগে ফল খাওয়া সবচেয়ে ভালো । সকাল 8-11 টার মধ্যে, শরীর স্বাভাবিকভাবেই পরিষ্কারের মোডে থাকে । ফল এই প্রক্রিয়াটিকে সমর্থন করে এবং সারা দিন শক্তি সরবরাহ করে ।
'কী' এবং 'কখন' গুরুত্বপূর্ণ...
আমরা প্রায়শই কী খাই তার দিকে মনোযোগ দিই, তবে সময়ও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ । ভুল সময়ে ভুল খাওয়া শরীরের জন্য ঝুঁকি হয়ে উঠতে পারে ।
ফল স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী, কিন্তু ভুল সময়ে খাওয়া গ্যাস, বদহজম, পেট ফাঁপা এবং ভারী বোধের মতো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে । আপনি যদি চান ফল শরীরকে পুষ্টি জোগাবে, তাহলে এগুলিকে প্রধান খাবার থেকে আলাদা রাখুন । সকালে খালি পেটে সব ধরনের ফল খাওয়া ঠিক নয় ৷ এছাড়াও খাবারের মাঝখানে ফল খাওয়া নির্দিষ্ঠ কিছু ফলই গুরুত্ব পায় ৷ কী কী খাওয়া প্রয়োজন তা একজন পুষ্টিবিদের পরামর্শ নিন ৷
