খালি পেটে কলা খেলে কী হয় ? এটি কি অ্যাসিডিটি কমায়, নাকি গ্যাসের সৃষ্টি করে ?

খালি পেটে কলা খেলে কী হয় ? এটি কি অ্যাসিডিটি কমায়, নাকি গ্যাসের সৃষ্টি করে ?
খালি পেটে কলা খেলে কী হয় ? সকালে ঘুম থেকে উঠেই সবার আগে কলা খাওয়া আপনার জন্য উচিত হবে কি না তা জানা দরকার ৷
Published : May 13, 2026 at 3:31 PM IST
সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর, অনেকেই বিশেষ করে যাঁরা তাড়াহুড়োর মধ্যে থাকেন সঠিকভাবে ব্রেকফাস্ট না সেরে তার পরিবর্তে কেবল একটি কলা খেয়ে নেন । কলা এমন একটি ফল যা সব ঋতুতেই সহজলভ্য; এটি কেবল খিদে নিবারণই করে না, বরং শরীরে তাৎক্ষণিক শক্তিরও জোগান দেয় । তবে খালি পেটে কলা খাওয়া কি সত্যিই উপকারী ? এই প্রশ্নটি প্রায়শই মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয় । কেউ কেউ এটিকে একটি স্বাস্থ্যকর অভ্যাস হিসাবে গণ্য করলেও, অন্যদের দাবি এর ফলে গ্যাস ও অ্যাসিডিটির মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, খালি পেটে কলা খাওয়ার প্রকৃত প্রভাবগুলি খাওয়ার সঠিক পদ্ধতি ৷
খালি পেটে কলা খেলে কি শক্তি পাওয়া যায় ?
কলাকে প্রাকৃতিক শর্করা এবং কার্বোহাইড্রেটের একটি ভালো উৎস হিসেবে গণ্য করা হয় । এতে বিদ্যমান গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ এবং সুক্রোজ শরীরের জন্য দ্রুত শক্তির জোগান দিতে সহায়তা করে । একারণেই সকালে খালি পেটে কলা খেলে শরীর সতেজ ও চনমনে অনুভব করা যায় । যারা সকালে হাঁটাচলা, যোগব্যায়াম কিংবা শরীরচর্চা করেন, তাদের জন্য তাৎক্ষণিক শক্তির উৎস হিসাবে কলা একটি চমৎকার বিকল্প হিসাবে বিবেচিত হয় ।
খালি পেটে কলা খাওয়ার উপকারিতা: কলা আঁশে (ফাইবার) ভরপুর একটি ফল । এটি খেলে দীর্ঘ সময় ধরে খিদে নিবৃত্ত থাকে ৷ যা ঘন ঘন টুকিটাকি খাবার খাওয়ার অভ্যাস নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করতে পারে । এই কারণে, যারা নিজেদের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য কলা একটি স্বাস্থ্যকর বিকল্প । বিশেষ করে, সকালে কলা খেলে দীর্ঘ সময় ধরে পেট ভরা থাকার অনুভূতি বজায় থাকে ।
খালি পেটে কলা খেলে কি হজমশক্তির উন্নতি ঘটে ?
কলাকে পেটের জন্য বেশ সহায়ক বা 'নরম' খাবার হিসেবে গণ্য করা হয় । এতে বিদ্যমান ফাইবার হজম প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে । অনেকেই সকালে খালি পেটে কলা খেতে পছন্দ করেন, কারণ এটি পেটের অস্বস্তি দূর করতে বা পেটকে শান্ত রাখতে সহায়তা করে । তবে পুষ্টিবিদরা পরামর্শ দেন, যেসব ব্যক্তি ইতিমধ্যেই গ্যাস বা পেট ফাঁপার মতো সমস্যায় ভুগছেন, তাদের এ বিষয়ে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ।
খালি পেটে কলা খাওয়ার অসুবিধাগুলো কী কী ?
যদিও কলা একটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ফল, তবুও সবার শরীরে এর প্রভাব একইভাবে পরিলক্ষিত হয় না । কারও কারও ক্ষেত্রে খালি পেটে কলা খেলে অ্যাসিডিটি, গ্যাস বা পেটে ভারী ভাব অনুভূত হতে পারে । কলায় প্রাকৃতিক শর্করার (চিনি) পরিমাণ বেশ বেশি থাকে; তাই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের এটি পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত । তাছাড়া, কলায় ম্যাগনেসিয়াম থাকে ৷ যা খালি পেটে অত্যধিক পরিমাণে গ্রহণ করা হলে শরীরের খনিজ উপাদানের ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে পারে ।
কারা খালি পেটে কলা খাওয়া থেকে বিরত থাকবেন ?
যারা প্রায়শই অ্যাসিডিটি, মাইগ্রেন বা হজমজনিত সমস্যায় ভোগেন, তাদের সকালে শুধুমাত্র কলা খাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত । অনেক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের মতে, কেবল একটি কলা খাওয়ার পরিবর্তে, সেটিকে শুকনো ফল (ড্রাই ফ্রুটস), ওটস, দুধ বা অন্যান্য ফলের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া অধিক শ্রেয় । এটি নিশ্চিত করে যে শরীর যেন সুষম পুষ্টি পায় এবং পাকস্থলীর ওপর যেন অপ্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি না হয় ।
কলা খাওয়ার সঠিক নিয়ম কী ?
আপনি যদি সকালে কলা খেতে চান, তবে সেটিকে একটি সুষম প্রাতরাশের অংশ হিসাবে গ্রহণ করাই সর্বোত্তম । আপনি কলার সঙ্গে দুধ, দই, পিনাট বাটার বা ভিজিয়ে রাখা বাদাম মিশিয়ে খেতে পারেন । এটি শরীরের জন্য প্রোটিন, ফাইবার এবং স্বাস্থ্যকর চর্বির একটি সম্মিলিত উৎস হিসাবে কাজ করে । এছাড়া, অতিরিক্ত পরিমাণে কলা খাওয়া থেকেও বিরত থাকা উচিত ।
সংক্ষেপে বলা যায়, খালি পেটে কলা খাওয়া বিষয়টি সহজাতভাবেই কোনও ভুল কাজ নয় ৷ তবে এটি আপনার জন্য উপযুক্ত কি না, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আপনার শারীরিক গঠন এবং হজমশক্তির ওপর । সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হলে, কলা শরীরের শক্তির মাত্রা বাড়াতে, হজমশক্তি উন্নত করতে এবং দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখতে সহায়তা করতে পারে । তবে, কলা খাওয়ার পর যদি আপনি বুকজ্বালা, গ্যাসের সমস্যা বা কোনও ধরনের অস্বস্তি অনুভব করেন, তবে কেবল কলা খাওয়া থেকে বিরত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)