ডাবের জল কি রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়াতে পারে ? কী বলছে গবেষণা ?

ডায়াবেটিস রোগীরা প্রায়শই ভাবেন: তারা কি ডাবের জল পান করতে পারবেন ? এটি কি রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়াবে ? জানুন বিস্তারিত ৷
ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ যার জন্য খাদ্যাভ্যাসের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন । তাই মানুষ প্রায়শই বিশ্বাস করেন ডায়াবেটিস রোগীদের মিষ্টি এড়িয়ে চলা উচিত । কিন্তু ডাবের জল কি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও ক্ষতিকর ?
রোগীরা প্রায়শই ভাবেন যে তারা কি ফ্রেস ডাবের জল পান করতে পারেন ? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, ডাবের জলের গ্লাইসেমিক সূচক, উপকারিতা এবং সতর্কতাগুলি জেনে রাখা দরকার । এই নিয়ে বিস্তারিত আপনার জানা প্রয়োজন ৷
ডায়াবেটিসের জন্য কি আপনি ডাবের জল পান করতে পারেন ?
ডায়াবেটিস রোগীরা পরিমিত পরিমাণে ডাবের জল পান করতে পারেন । এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (GI) প্রায় 54, যা এটিকে 'কম-GI' খাবারের শ্রেণীতে রাখে । এর অর্থ হল এটি রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ করে বৃদ্ধি করে না । ডাবের জলের একটি প্রাকৃতিক মিষ্টি আছে, তবে এর অন্যান্য পুষ্টিগুণ এটিকে সোডা বা প্যাকেজযুক্ত জুসের চেয়ে ভালো বিকল্প করে তোলে ।
ডায়াবেটিসের জন্য ডাবের জলের উপকারিতা (Benefits Of Coconut Water):
একটি মূল্যবান সম্পদ: এটি পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ এবং ভিটামিন সি সমৃদ্ধ । ম্যাগনেসিয়াম ইনসুলিন সংবেদনশীলতা উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে ।
রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে: ডায়াবেটিস রোগীরা প্রায়শই রক্ত সঞ্চালনের সমস্যায় ভোগেন কারণ উচ্চ রক্তে শর্করার ফলে স্নায়ুর ক্ষতি হতে পারে । নারকেল জল রক্তনালীগুলিকে প্রসারিত করতে সাহায্য করে, সারা শরীরে রক্ত প্রবাহ উন্নত করে ।
ওজন নিয়ন্ত্রণ এবং বিপাক: এতে ক্যালোরি কম এবং ফাইবার সমৃদ্ধ, যা ওজন কমাতে সাহায্য করে । উন্নত বিপাক শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে ।
হাইড্রেট: এটি শরীরকে ইলেক্ট্রোলাইট সরবরাহ করে, যা ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধের জন্য অপরিহার্য, বিশেষ করে গ্রীষ্মে ।
কখন এবং কতটুকু পান করা উচিত ?
ডায়াবেটিসের জন্য, অতিরিক্ত পরিমাণে কি কোনও স্বাস্থ্যকর জিনিসও ক্ষতিকারক হতে পারে ? তাই, ডায়াবেটিস রোগীদের ডাবের জল পান করার সময় কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ৷
পরিমাণ: প্রতিদিন 150-200 মিলি (প্রায় এক গ্লাস) ডাবের জল যথেষ্ট ।
সময়: সকালে খালি পেটে বা ব্যায়ামের পরে এটি পান করা সবচেয়ে উপকারী । রাতে এটি পান করা এড়িয়ে চলুন ।
শ্বাস এড়িয়ে চলুন: নারকেল জলে থাকা ক্রিমে চর্বি এবং ক্যালোরি বেশি থাকে, তাই ডায়াবেটিস রোগীদের এটি খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত ।
ফ্রেস পান করুন: সর্বদা প্রাকৃতিক, তাজা নারকেল জল পান করুন । বোতলজাত বা টিনজাত ডাবের জলে প্রিজারভেটিভ এবং অতিরিক্ত চিনি থাকতে পারে, যা বিপজ্জনক ।
চিনির মাত্রা পরীক্ষা করুন: যদি আপনার চিনির মাত্রা খুব বেশি থাকে, তাহলে আপনার খাদ্যতালিকায় এটি অন্তর্ভুক্ত করার আগে একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন ।
কিডনির সমস্যা: যদি ডায়াবেটিসের কারণে আপনার কিডনির সমস্যা থাকে, তাহলে উচ্চ পটাসিয়ামের মাত্রা ক্ষতিকারক হতে পারে । এই ক্ষেত্রে, ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এটি পান করবেন না ।
