ভুল সময়ে খাওয়া লিভারকে নষ্ট করছে, গবেষণায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

খাওয়ার সময় ঠিক করা উচিত ৷ নাহলে লিভারের নানান সমস্যা হতে পারে ৷

ভুল সময়ে খাবার খেলে কী হবে ? (Getty Image)
Published : February 10, 2026 at 10:11 AM IST

আমরা সবাই ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি যে অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস এবং খারাপ রুটিন আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ । কিন্তু আপনি কি জানেন যে নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া আপনার শরীরের অভ্যন্তরীণ ঘড়ির উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে ৷ সাম্প্রতিক গবেষণায় এমনই এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে ৷ ভুল সময়ে খাওয়া সরাসরি লিভারের কার্যকারিতায় হস্তক্ষেপ করে ।

লিভার ঘড়ি এবং প্রোটিন চক্র: একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আমাদের লিভারের নিজস্ব 'শরীরের ঘড়ি' রয়েছে । লিভার আমাদের রক্তে সঞ্চালিত বেশিরভাগ প্রধান প্রোটিন তৈরি করে । আগে বিশ্বাস করা হত যে লিভার একটি স্থির হারে প্রোটিন নিঃসরণ করে, কিন্তু এই নতুন গবেষণা এই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে । গবেষণা অনুসারে, লিভার 24 ঘণ্টার ছন্দে কাজ করে এবং সেই অনুযায়ী শরীরে প্রোটিন নিঃসরণ করে ।

শিফটে কাজ এবং অনিয়মিত খাওয়া: নেচার মেটাবলিজম জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায়, যাঁরা শিফটে কাজ করেন অথবা অনিয়মিত খাবারের সময় কাটান তাদের লিভারের কার্যকারিতা ব্যাহত হতে পারে । অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস লিভারের সার্কাডিয়ান ছন্দকে ব্যাহত করে । যেহেতু লিভার শরীরের ঘড়ি অনুসারে প্রোটিন নিঃসরণ করে, তাই অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস এই প্রক্রিয়াটিকে ব্যাহত করে ।

স্থূলতা এবং রোগের ঝুঁকি: গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, 24 ঘণ্টা লিভারের এই ছন্দের ব্যাহত হওয়া আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হতে পারে । যখন লিভারের প্রোটিন নিঃসরণ চক্র ব্যাহত হয়, তখন এটি স্থূলতার মতো দীর্ঘস্থায়ী অবস্থার সঙ্গে যুক্ত । এই গবেষণা লিভারের ঘড়ি এবং স্থূলতার মধ্যে যোগসূত্র বোঝার দিকে একটি বড় পদক্ষেপ ।

এই ধরণের প্রথম গবেষণা যা আণবিক স্তরে এই ছন্দ কীভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করা হয় । এটি আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে যে দৈনন্দিন রুটিন এবং খাদ্যাভ্যাস কীভাবে আমাদের শরীরের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলিকে প্রভাবিত করে ।

https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/liver-brain-communication-affects-eating-patterns-obesity

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

