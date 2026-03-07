ETV Bharat / health

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ফিট থাকুন ভিতর থেকে, ডায়েটিশিয়ান দিলেন সেরা টিপস

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে কীভাবে নিজেকে ভিতর থেকে সুস্থ রাখবেন ? বয়স 30 পার করলেই মেনে চলুন কিছু স্বাস্থ্যকর টিপস । জানালেন ডায়েটিশিয়ান জয়শ্রী বণিক ৷

Healthy Womens
আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ফিট কীভাবে থাকবেন ? (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : March 7, 2026 at 2:56 PM IST

3 Min Read
বিশ্ব নারী দিবস । বহু বছর থেকে এই দিনটি পালিত হয়ে আসছে । তবে প্রথম দিকে ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্ব নারী দিবস পালন করা হলেও পরবর্তীকালে তা মার্চ মাসে পালিত হয়ে আসছে । তবে বছরের অন্যান্য দিন গুলির তুলনায় এই বিশেষ দিনে নারীরা একটু বেশি সম্মান পেয়ে থাকেন ।

সবকিছু সামলে মহিলাদের স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন ৷ ডায়েটিশিয়ন জয়শ্রী বণিক বলেন, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে পুষ্টি-কেন্দ্রিক খাদ্যতালিকাগত সবকিছু বজায় রাখা প্রয়োজন ৷

international-womens-day-2026
ডায়েটিশিয়ান জয়শ্রী বণিক (ETV Bharat)

ঘরে বাইরে পুরুষের যেমন নারীদের সম্মান করা কর্তব্য বা উচিত তেমনই শুধু অন্যের জন্য সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি না করে নিজের জন্য একটু সময় বের করে নিজের দিকে একটু তাকানোরও দরকার আছে নারীদের । সারাদিন কাজ করে গেলাম নিজের শরীরের প্রতি যত্ন না নিয়ে ভবিষ্যতে বড় কোনও সমস্যায় পড়ার আগে আজ থেকেই সতর্ক হয়ে যান । ঘর হোক বা অফিস ঝটপট কাজ সেরে নিজের শরীরের যত্ন নেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন । স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়া ও শরীরচর্চা বেশি প্রয়োজন । দেখবেন ভিতর থেকে ফিট থাকবেন আপনি ।

সময়ের খাবার সময়ে খান । যখন তখন চা পান না করে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় রাখুন প্রোটিন, ভিটামিন, ফ্যাট, মিনারেল এবং ক্যালশিয়াম যুক্ত খাবার খাওয়া প্রয়োজন ।

মহিলাদের যেহেতু সারাদিনই কমবেশি ঘরে বাইরের সবকাজই করতে হয় । বিশেষ করে ওয়ার্কিং ওম্যান হলে তো আর কোনও কথায় নেই । ফলে প্রতিদিনের খাবারে ডাল, সবুজ শাকসবজি এবং ফ্রেস ফল, ডিম দুধ রাখা উচিত ।

সবসময় কাজ করা, সিঁড়ি দিয়ে নামা ওঠা করার ফলে হাঁটু ব্যথা বা হাড়ের ব্যথা যন্ত্রণা বাড়ে। এই ধরনের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ক্যালশিয়াম যুক্ত খাবার খাওয়া উচিত । ভিটামিন ডি রয়েছে এমন খাদ্য ডায়েটে রাখা জরুরি ।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে ভিটামিন সি যুক্ত খাবার খাওয়া উচিত । প্রতিদিন একটা করে লেবু খাওয়া মহিলাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণভাবে উপকারী ।

ডায়েটে থাকুক ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, সয়াবীন, মধু জাতীয় খাবার । এছাড়াও প্রচুর প্রোটিন জাতীয় খাবার হিসেবে দই, ছানা, পনির এগুলি খেতে হবে ৷

তবে শুধু খাবার খেলেই হবে না। নিয়মিত শরীরচর্চা এবং প্রচুর পরিমাণে জল পান করা উচিত । তাহলেই না আপনি ফিট থাকবেন ।

এছাড়াও জয়শ্রী বণিক জানান, কিছু জিনিস ঠিকভাবে খেয়াল রাখতে হবে ৷

সুষম প্লেটের মূলনীতি

আপনার প্লেটের অর্ধেক রঙিন শাকসবজি এবং সবুজ শাকসবজি দিয়ে ভরে দিন ভিটামিন এবং ফাইবারের জন্য, এক চতুর্থাংশ ডিম, মাছ বা ডালের মতো চর্বিহীন প্রোটিন দিয়ে এবং বাকিটা গোটা শস্য যেমন কুইনোয়া বা বাদামী চাল দিয়ে ভরে দিন । এই পদ্ধতি রক্তে শর্করাকে স্থিতিশীল করে এবং মহিলাদের মাসিকের স্বাস্থ্য বা মেনোপজের পরিবর্তনের মতো অনন্য চাহিদাগুলিকে ঠিকঠাক রাখে ৷

এছাড়াও, তৃপ্তি এবং পেশী রক্ষণাবেক্ষণ বৃদ্ধির জন্য মুরগির মাংস, টোফু বা বাদামের মতো উৎস থেকে প্রতি খাবারে 25-30 গ্রাম প্রোটিন শরীরের জন্য কার্যকর ৷ অতিরিক্ত নুন বা চিনি ছাড়াই স্বাদের জন্য হলুদ, আদা বা দারুচিনির মতো প্রদাহ-বিরোধী মশলা অন্তর্ভুক্ত করুন ৷

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

