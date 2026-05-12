আন্তর্জাতিক নার্স দিবস কেন পালন করা হয় ? জানুন বিস্তারিত

আন্তর্জাতিক নার্স দিবস কেন পালন করা হয় ? জানুন বিস্তারিত
প্রতি বছর 12 মে কেন আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালিত হয় ? এর ইতিহাস ও তাৎপর্যই বা কী ? জানুন বিস্তারিত ৷
Published : May 12, 2026 at 10:21 AM IST
নার্সিং একটি উদীয়মান পেশা হিসাবে স্বীকৃত । বিশ্বজুড়ে আনুমানিক 2 কোটি 90 লক্ষ নার্স এবং 22 লক্ষ ধাত্রী রয়েছেন । নার্সিং এমন একটি পেশা, যা ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সেবা প্রদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং তাদের অসুস্থতা থেকে যথাসম্ভব দ্রুত আরোগ্য লাভে সহায়তা করার লক্ষ্য রাখে ।
অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের কাজ থেকে নার্সদের কাজের ধরণ স্বতন্ত্র; কারণ তাঁরা কেবল কোনও ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করার ওপরই মনোযোগ নিবদ্ধ করেন না, বরং তাঁরা রোগীদের উৎসাহিত করতে এবং তাঁদের মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতেও সহায়তা করেন । পেশার এই বিশেষ দিকটিই এটিকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করে তোলে ।
হাসপাতালে এমন যদি কেউ থাকেন যিনি রোগীর প্রতি সর্বোচ্চ যত্ন নিশ্চিত করেন, তবে তিনি হলেন নার্স । চিকিৎসকরা যেখানে চিকিৎসার নির্দেশনা প্রদান করেন, সেখানে নার্সরাই পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে ওষুধ সেবন করানো থেকে শুরু করে রোগীর অতি ক্ষুদ্র প্রয়োজনগুলি মেটানো পর্যন্ত সবকিছুর দায়িত্ব পালন করেন । ঠিক এই কারণেই প্রতি বছর 12 মে ‘আন্তর্জাতিক নার্স দিবস’ পালন করা হয় ।
বিশ্বজুড়ে নার্সদের কঠোর পরিশ্রম, সেবা ও আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর একটি বিশেষ উপলক্ষ হিসাবে এই দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । কোভিড-19 অতিমারির সময়ে মানুষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে যে, কীভাবে নার্সরা নিজেদের নিরাপত্তার কথা বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে রোগীদের সেবায় অবিচল ও নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন । এই প্রেক্ষাপটে, এই দিনটি কেবল একটি উদযাপনের উপলক্ষই নয়, বরং এটি সেই সকল স্বাস্থ্যকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও একটি সুযোগ, যাঁরা মানুষের জীবন বাঁচাতে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন ।
নার্স দিবস কেন বিশেষভাবে 12 মে পালন করা হয় ?
প্রতি বছর 12 মে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালন করা হয় ৷ কারণ এই দিনটি হল ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মবার্ষিকী যাঁকে আধুনিক নার্সিং-এর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গণ্য করা হয় । তিনি নার্সিং পেশাকে একটি সম্মানজনক মর্যাদায় উন্নত করেছিলেন । বলা হয়ে থাকে, যুদ্ধের সময় তিনি যেভাবে আহত সৈনিকদের সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন, তা দেখে সমগ্র বিশ্ব গভীরভাবে অভিভূত হয়েছিল । তাঁর কর্ম ও অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতেই এই দিনটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে ।
নার্সদের ভূমিকা কেন এত বিশেষ ?
যেকোনও রোগীর চিকিৎসায় একজন নার্সের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । হাসপাতালে থাকাকালীন একজন রোগী তার অধিকাংশ সময়টাই নার্সদের সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেন । নার্সরা কেবল ওষুধই প্রয়োগ করেন না, বরং তারা রোগীকে মানসিক বা আবেগীয় সহায়তাও প্রদান করেন । অনেক ক্ষেত্রেই, রোগীর ভয়, উদ্বেগ এবং একাকীত্ব দূর করতে নার্সরা এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন । ঠিক এই কারণেই তাঁদের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হিসাবে অভিহিত করা হয় ।
কোভিড-যুগে নার্সদের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব
কোভিড-19 মহামারীর সময়ে, বিশ্ব প্রত্যক্ষভাবে নার্সদের প্রকৃত শক্তি ও নিষ্ঠার সাক্ষী হয়েছে । মানুষ যখন নিজেদের ঘরের চারদেয়ালে নিরাপদে অবস্থান করছিল, তখন নার্সরা হাসপাতালে অবিরাম কর্তব্য পালন করে যাচ্ছিলেন । অনেক নার্স নিজেদের পরিবার-পরিজন থেকে বহু দূরে অবস্থান করেও রোগীদের সেবা প্রদান অব্যাহত রেখেছিলেন । এই কঠিন সময়টি প্রমাণ করে দিয়েছে, নার্সরা কেবলই পেশাজীবী নন, বরং তাঁরা অনেকের কাছেই আশার আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেন ।