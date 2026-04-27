শীতল ও সতেজকর জলজিরা গ্রীষ্মকালে অ্যাসিডিটি থেকে স্বস্তি দেয়, এইভাবে বাড়িতে খুব সহজেই বানান পানীয়

শীতল ও সতেজকর জলজিরা গ্রীষ্মকালে অ্যাসিডিটি থেকে স্বস্তি দেয়, এইভাবে বাড়িতে খুব সহজেই বানান পানীয়
গ্রীষ্মকাল আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রখর রোদ ও ঘামের কারণে আমরা অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করি ।
Published : April 27, 2026 at 5:31 PM IST
জলজিরা কেবল একটি পানীয়ই নয়; এটি পেটের জন্য এক জাদুকরী মহৌষধ হিসাবে কাজ করে । এতে বিদ্যমান পুদিনা, ভাজা জিরা এবং বিট লবণ পেটের অস্বস্তিকর উষ্ণতা প্রশমিত করে এবং খাবার দ্রুত হজমে সহায়তা করে । বাইরের কেনা দামী ও রাসায়নিকযুক্ত কোমল পানীয়ের বদলে ঘরে তৈরি এই প্রাকৃতিক ও স্বাস্থ্যকর পানীয়টি গ্রহণ করা অগণিত গুণ বেশি শ্রেয় । এর সবচেয়ে ভালো দিকটি হলো—এটি তৈরি করতে মাত্র ৫ মিনিট সময় লাগে । চলুন জেনে নেওয়া যাক, কীভাবে এটি তৈরি করা যায় ।
জলজিরা তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ
তাজা পুদিনা পাতা: হাফ কাপ (ভালোভাবে ধোয়া)
ফ্রেস ধনে পাতা: সামান্য পরিমাণ (পুদিনার পরিমাণের অর্ধেক)
লেবুর রস: 2 টেবিল চামচ
ভাজা জিরের গুঁড়ো: 1 চা চামচ
বিট নুন: 1 চা চামচ (অথবা স্বাদমতো)
আদা: হাফ-ইঞ্চি মাপের এক টুকরো
চিনি বা গুড়: 1 চা চামচ (টক-মিষ্টি স্বাদের ভারসাম্য বজায় রাখতে)
ঠান্ডা জল ও বরফের টুকরো: 2 গ্লাস
রাইতা বুন্দি: সাজানোর জন্য (ভিজিয়ে রাখা বা শুকনো)
জলজিরা তৈরির একটি সহজ পদ্ধতি:
প্রথমে একটি ব্লেন্ডার জারে পুদিনা পাতা, তাজা ধনে পাতা, আদা, বিট লবণ, ভাজা জিরার গুঁড়ো এবং চিনি নিন । এতে 2-3 টেবিল চামচ জল যোগ করুন এবং মিশ্রণটি ভালোভাবে ব্লেন্ড করে একটি মসৃণ ও মিহি পেস্ট তৈরি করে নিন ।
এবার সদ্য প্রস্তুত করা এই পেস্টটি একটি বড় জগ বা পাত্রে ঢেলে নিন । এতে 2 গ্লাস বরফ-ঠান্ডা জল এবং কিছুটা লেবুর রস যোগ করুন; এরপর একটি চামচ দিয়ে সবকিছু ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিন ।
আপনি যদি বাজারের মতো একদম স্বচ্ছ পানীয় পছন্দ করেন, তবে মিশ্রণটি একটি মিহি ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিতে পারেন । তবে না ছেঁকেই এটি পান করলে আপনি পাতার আঁশ বা ফাইবারটুকুও গ্রহণ করতে পারবেন, যা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য আরও বেশি উপকারী ।
এবার একটি গ্লাস নিন এবং তাতে কয়েক টুকরো বরফ দিন । বরফের ওপর আপনার টক-ঝাল জলজিরা ঢেলে দিন এবং সবশেষে পরিবেশনের আগে ওপরে সামান্য মুচমুচে 'বুন্দি' ও একটি তাজা পুদিনা পাতা ছড়িয়ে সাজিয়ে নিন ।
আপনার সুস্বাদু ও সতেজকারী জলজিরা এখন প্রস্তুত ৷ দুপুরের ভারী খাবারের পর কিংবা রোদের মধ্যে বাইরে থেকে ঘরে ফেরার পর যেকোনও সময় এটি উপভোগ করুন । এটি কেবল আপনার তৃষ্ণাই মেটাবে না, বরং আপনার পেটকেও রাখবে একদম ঠান্ডা ও স্বস্তিদায়ক । এই গ্রীষ্মে জলজিরা পান করুন এবং হজম সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যাকে বিদায় জানান ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)