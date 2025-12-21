ওয়ার্কআউট করার পর কি আপনি দুর্বলতা অনুভব করেন ? এইগুলি খেতে পারেন
একটি ওয়ার্কআউটের পরে, শরীরের তাত্ক্ষণিক শক্তি এবং পেশী পুনরুদ্ধারের জন্য পুষ্টি প্রয়োজন ।
Published : December 21, 2025 at 3:02 PM IST
ওয়ার্কআউটের পরে, তাত্ক্ষণিক শক্তি এবং পেশী পুনরুদ্ধারের জন্য শরীরের ভালো পুষ্টি প্রয়োজন । এমন সময়ে, ওয়ার্কআউট-পরবর্তী স্ন্যাকস খাওয়া হলে, শুধু ক্লান্তিই দ্রুত দূর হয় না, পেশীগুলিও দ্রুত মেরামত হয় এবং শরীরে নতুন শক্তির সঞ্চার হয় ।
ওয়ার্কআউটের পরে, এমন কিছু খাওয়া উচিত যাতে প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেটের ভারসাম্য থাকে যাতে শরীর শক্তি পাওয়ার পাশাপাশি পুনরুদ্ধার করে । এখানে উল্লিখিত কিছু তাত্ক্ষণিক শক্তির স্ন্যাকস কেবল সুস্বাদু নয়, তাত্ক্ষণিক শক্তি দিতেও সহায়তা করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন সেগুলি সম্পর্কে ৷
পিনাট বাটার দিয়ে ব্রাউন ব্রেড: চিনাবাদামের মাখনে স্বাস্থ্যকর চর্বি এবং প্রোটিন থাকে, যখন বাদামি রুটিতে ফাইবার এবং কার্বোহাইড্রেট থাকে । উভয়ের সংমিশ্রণ তাৎক্ষণিক শক্তি দিতে সাহায্য করে ।
গ্রিক ইয়োগার্ট এবং ফল: গ্রিক ইয়োগার্ট প্রোটিনের ভালো উৎস । কাটা কলা বা বেরি মিশিয়ে খেলে তা শক্তি জোগায় এবং হজমশক্তির উন্নতি ঘটায় ।
কলা স্মুদি: কলা পটাসিয়াম এবং কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ । দুধ এবং সামান্য মধু মিশিয়ে একটি কলার স্মুদি তৈরি করুন এবং আপনার ওয়ার্কআউটের পরে পান করুন ।
সিদ্ধ ডিম এবং পুরো গমের টোস্ট: ডিমে রয়েছে উচ্চমানের প্রোটিন, যা পেশির সুস্থতায় সাহায্য করে । পুরো গমের টোস্টের সঙ্গে এটি খাওয়াও কার্বোহাইড্রেট সরবরাহ করে ।
মুগ ডাল চিল্লা: মুগ ডালে প্রোটিন এবং ফাইবার উভয়ই রয়েছে। তেল ছাড়া হালকা করে ভুনা করে খান, এতে হজমশক্তি ভালো হয় এবং শক্তিও যোগায় ।
ড্রাই ফ্রুট এবং বাদাম মিশ্রণ: বাদাম, কিশমিশ, আখরোট এবং ডুমুরের মতো ড্রাই ফ্রুট তাৎক্ষণিক শক্তি জোগায় । এগুলি সীমিত পরিমাণে খান ।
ভাজা ছোলা বাটার মিল্ক বা ছানার সঙ্গে: ভাজা ছোলা ফাইবার এবং প্রোটিনের একটি ভালো উত্স, অন্যদিকে ঘোল শরীরকে শীতল করে এবং শক্তিও দেয় ।
ওটস বার বা গ্রানোলা বার: ঘরে তৈরি ওটস বারে মধু, ওটস, বাদাম এবং বীজ থাকে যা ওয়ার্কআউটের পরে তাত্ক্ষণিক শক্তি সরবরাহ করে ।
হোল গ্রেন স্যান্ডউইচ: পনির বা সেদ্ধ চিনাবাদাম দিয়ে ব্রাউন ব্রেড ভরাট করে একটি স্বাস্থ্যকর স্যান্ডউইচ প্রস্তুত করুন যা প্রোটিন এবং ফাইবার সমৃদ্ধ হবে ।
নারকেল জল এবং কলা: ওয়ার্কআউটের পরে ইলেক্ট্রোলাইট পূরণের জন্য নারকেল জল সেরা । আপনি যদি এটি কলার সঙ্গে খান তবে এটি একটি পারফেক্ট এনার্জি বুস্টার হয়ে ওঠে । আপনার ওয়ার্কআউট-পরবর্তী ডায়েটে এই স্বাস্থ্যকর খাবারগুলি অন্তর্ভুক্ত করে, আপনি ক্লান্তি দূর করতে এবং আপনার শরীরকে দ্রুত পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করতে পারেন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11643565/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)