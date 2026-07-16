গর্ভাবস্থায় সামান্থাকে অনিদ্রাজনিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, জানুন কেন গর্ভবতী মহিলারা অনিদ্রার সমস্যায় ভোগেন ?

গর্ভাবস্থায় সামান্থাকে অনিদ্রাজনিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, জানুন কেন গর্ভবতী মহিলারা অনিদ্রার সমস্যায় ভোগেন ?
সম্প্রতি জনপ্রিয় অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু গর্ভাবস্থায় সচরাচর দেখা দেয় এমন একটি সমস্যা নিয়ে মুখ খুলেছেন ।
Published : July 16, 2026 at 11:23 AM IST
গর্ভাবস্থা একজন নারীর জীবনের অত্যন্ত বিশেষ একটি পর্যায় ৷ তবে এই সময় নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনও ঘটে । এসব পরিবর্তনের কারণে অনেক মহিলাই রাতে ভালো ঘুমের সমস্যায় ভোগেন । জনপ্রিয় অভিনেত্রী সামান্থা সম্প্রতি তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে জানিয়েছেন যে তিনি অনিদ্রার সমস্যায় ভুগছেন এবং রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারছেন না । তবে এই সমস্যা কেবল সামান্থার ক্ষেত্রেই ঘটছে এমন নয়; চিকিৎসকদের মতে, গর্ভাবস্থায় হরমোনের পরিবর্তন, বেড়ে ওঠা পেট এবং মানসিক চাপের মতো বিষয়গুলো ঘুমের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে । আসুন জেনে নেওয়া যাক কেন এমনটা হয় এবং এর থেকে স্বস্তি পেতে কী করা যেতে পারে ?
গর্ভাবস্থায় ঘুমের ওপর কেন প্রভাব পড়ে ?
গর্ভাবস্থায় শরীরে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরনের মতো হরমোনের মাত্রায় দ্রুত পরিবর্তন ঘটে । এই পরিবর্তনগুলি ঘুমের ধরনেও প্রভাব ফেলে । গর্ভাবস্থা যতই এগোতে থাকে, পেটের আকার বড় হওয়ার কারণে আরামদায়ক ভঙ্গিতে ঘুমানো কঠিন হয়ে পড়ে । এছাড়া ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ, পিঠে ব্যথা বা পায়ে টান লাগার কারণেও অনেক নারীর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে ।
মানসিক চাপ ও আবেগজনিত পরিবর্তনের ভূমিকা
গর্ভাবস্থায় আবেগজনিত পরিবর্তনের কারণেও অনিদ্রা দেখা দিতে পারে । অনাগত সন্তান নিয়ে উদ্বেগ, প্রসবের চিন্তা কিংবা ভবিষ্যতের দায়িত্ব নিয়ে দুশ্চিন্তা একজন গর্ভবতী নারীর ঘুমের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে । এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে ক্লান্তি ও খিটখিটে মেজাজের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে ।
ভালো ঘুমের জন্য কিছু পরামর্শ
বিশেষজ্ঞরা গর্ভবতী নারীদের প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমানো ও ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস গড়ে তোলার পরামর্শ দেন । ঘুমানোর আগে মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপের অতিরিক্ত ব্যবহার এড়িয়ে চলুন । রাতের খাবারে হালকা খাবার বেছে নিন এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী হালকা হাঁটাচলা বা গর্ভাবস্থায় নিরাপদ ব্যায়াম করুন । এছাড়া অনেক নারীর ক্ষেত্রেই বাম কাৎ হয়ে শোয়াটা বেশি আরামদায়ক বলে মনে করা হয় ৷ এটি শরীরে রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতেও সহায়তা করে ।
কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন ?
যদি আপনি টানা কয়েক দিন ধরে অনিদ্রায় ভোগেন, সারাদিন প্রচণ্ড ক্লান্তি অনুভব করেন অথবা ঘুমের অভাব আপনার দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করতে শুরু করে, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি । চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ঘুমের ওষুধ সেবন করা উচিত নয় ৷ প্রয়োজনে চিকিৎসক নিরাপদ কোনও প্রতিকার বা চিকিৎসার পরামর্শ দিতে পারেন ।
অনিদ্রাকে হালকাভাবে নেবেন না: গর্ভাবস্থায় মাঝেমধ্যে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটা স্বাভাবিক বলে মনে করা হলেও, দীর্ঘস্থায়ী অনিদ্রাকে উপেক্ষা করা উচিত নয় । মা এবং অনাগত সন্তান উভয়ের সুস্বাস্থ্যের জন্যই ভালো ঘুম অত্যন্ত জরুরি । স্বাস্থ্যকর রুটিন মেনে চলা, মানসিক চাপ কমানোর চেষ্টা করা এবং সময়মতো চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার মাধ্যমে এই সমস্যাটি অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব । সামান্থার মতো কোনও গর্ভবতী মহিলা যদি এমন সমস্যার সম্মুখীন হন, তবে আতঙ্কিত না হয়ে সঠিক তথ্য ও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়াই হবে সর্বোত্তম পদক্ষেপ ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11348333/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)