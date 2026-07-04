স্তন ক্যানসার মানে শুধু একটি পিণ্ড নয় ! ত্বকের এই পরিবর্তনগুলিও ইঙ্গিত দেয়
স্তন ক্যানসার শুধু পিণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ত্বকের অনেক দৃশ্যমান পরিবর্তনও এর প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে ।
Published : July 4, 2026 at 10:48 AM IST
স্তন ক্যানসার মহিলাদের অন্যতম সাধারণ একটি ক্যানসার ৷ জীবন বাঁচাতে এর প্রাথমিক শনাক্তকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এটি প্রায়শই শুধু পিণ্ড বা ব্যথা হিসাবেই প্রকাশ পায় না, বরং ত্বকের পরিবর্তনের মাধ্যমেও প্রকাশ পেতে পারে ৷
এই প্রাথমিক লক্ষণগুলি উপেক্ষা করা মহিলাদের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে । তাই, সতর্ক থাকা এবং দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি । জেনে নেওয়া প্রয়োজন স্তন ক্যানসারের ত্বকে দৃশ্যমান এমন কিছু লক্ষণ, যা কখনোই উপেক্ষা করা উচিত নয় ।
স্তন ক্যানসারের লক্ষণগুলি কী কী ?
ত্বকের টোল পড়া বা কুঁচকে যাওয়া: যদি স্তনের ত্বক কমলার খোসার মতো দেখতে হয় বা তাতে টোল পড়ে, তবে এটি ক্যান্সার কোষের কারণে লসিকা নালীতে প্রতিবন্ধকতার লক্ষণ হতে পারে । এটিকে কখনোই উপেক্ষা করবেন না ।
ত্বকের লালচে ভাব বা ফোলাভাব: স্তনের ত্বকে ক্রমাগত লালচে ভাব, জ্বালা বা ফোলাভাব কোনো সাধারণ অ্যালার্জি বা সংক্রমণের ফল নয়, বরং এটি স্তন ক্যান্সারের লক্ষণও হতে পারে, বিশেষ করে প্রদাহজনিত স্তন ক্যানসারের ক্ষেত্রে ।
স্তনের ত্বক পুরু হয়ে যাওয়া: যদি স্তনের চারপাশের ত্বক পুরু, শক্ত বা টানটান মনে হতে শুরু করে, তবে এটি টিস্যুতে ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধির লক্ষণ হতে পারে ।
ত্বকে অস্বাভাবিক ফুসকুড়ি: যদি বারবার ফুসকুড়ি, চুলকানি বা ত্বকের জ্বালাভাব চলতে থাকে এবং ওষুধেও ভালো না হয়, তবে এটিকে হালকাভাবে নেবেন না ।
স্তনবৃন্তের চারপাশে বিবর্ণতা: স্তন ক্যানসারের কারণে স্তনবৃন্ত এবং তার চারপাশের ত্বক কালো হয়ে যাওয়া বা তাতে দাগ পড়াও একটি গুরুতর লক্ষণ ।
ক্ষত বা ঘা: যদি আপনি আপনার স্তনের ত্বকে এমন কোনও ক্ষত লক্ষ্য করেন যা সারছে না অথবা ছোট ছোট ঘা দেখতে পান, তাহলে অবিলম্বে ডাক্তারের পরামর্শ নিন । এগুলি উন্নত পর্যায়ের ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে ।
পিণ্ড বা ত্বকের অমসৃণ উপরিভাগ: যদি আপনি ত্বকের উপরিভাগে কোনও অস্বাভাবিকতা, ফোলাভাব বা ছোট পিণ্ড লক্ষ্য করেন, তবে এগুলি প্রাথমিক পর্যায়ের ক্যানসার কোষের উপস্থিতি নির্দেশ করতে পারে ।
স্তন ক্যানসার শুধু পিণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ৷ ত্বকের দৃশ্যমান পরিবর্তনও এর প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে । মহিলাদের নিয়মিতভাবে স্তন স্ব-পরীক্ষা করা উচিত এবং কোনও অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত ।
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482286/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5482318/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)