এইচআইভি প্রতিরোধক শীঘ্রই ভারতের বাজারে আসছে, জানুন বিস্তারিত
এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধকারী ইনজেকশনযোগ্য ওষুধ 'লেনকাপাভির' (lenacapavir) শীঘ্রই ভারতের বাজারে আসছে বলে জানা গিয়েছে ৷
Published : August 26, 2026 at 3:35 PM IST
এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধকারী ইনজেকশনযোগ্য ওষুধ 'লেনকাপাভির' (lenacapavir) শীঘ্রই ভারতের বাজারে আসছে । প্রাপ্তবয়স্ক ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে যারা এইচআইভি সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে তাঁদের জন্য এটি কার্যকরী হবে ৷ এছাড়াও যৌন মিলনের মাধ্যমে এইচআইভি-1 (HIV-1)-এর বিস্তার রোধে বছরে দু'বার এই ওষুধটি ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।
সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (CDSCO)-এর সাবজেক্ট এক্সপার্ট কমিটি (SEC) এই ইনজেকশনযোগ্য ওষুধটির দেশীয় উৎপাদন ও বিক্রির সুবিধার্থে ডাঃ রেড্ডি (Dr. Reddy's) এবং ম্যাককিওর ফার্মাসিউটিক্যালস-কে (Mcure Pharmaceuticals) তৃতীয় পর্যায়ের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ও বায়োইকুইভ্যালেন্স স্টাডি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । চলতি মাসে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে কমিটি এই প্রস্তাবগুলির অনুমোদন দেয় । কোম্পানিগুলিকে ‘পোস্ট-মার্কেটিং ফেজ-4’ ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের মাধ্যমে ওষুধের কার্যকারিতা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
ডাঃ রেড্ডি ল্যাবরেটরিজ 463.5 মিগ্রা/1.5 মিলি মাত্রার এই ইনজেকশনটি দেশে উৎপাদন ও বাজারজাত করার অনুমতির জন্য প্রস্তাব জমা দিয়েছে । তারা স্থানীয় পর্যায়ে তৃতীয় ধাপের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ও গবেষণার আওতা থেকে বাদ পড়ার কারণও ব্যাখ্যা করেছে । এনকিউর (Encure)-ও একই ধরনের প্রস্তাব জমা দিয়েছে । বাজারজাতকরণের অনুমোদন পাওয়ার তিন মাসের মধ্যে কোম্পানি দু'টি সিডিএসসিও (CDSCO)-র কাছে চতুর্থ ধাপের গবেষণার পরিকল্পনা জমা দেবে ।
আমেরিকায় গিলিয়াড সায়েন্সেস (Gilead Sciences)-এর বাজারজাত করা ব্র্যান্ডেড ওষুধটির জন্য একজন রোগীকে বছরে প্রায় 28000 ডলার (প্রায় 26.60 লক্ষ টাকা) খরচ করতে হয় । অথচ ভারতের জেনেরিক ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলি এটি জনপ্রতি বছরে মাত্র 40 ডলারে (প্রায় 3800 টাকা) সরবরাহ করতে পারে । ভারতে এর চূড়ান্ত মূল্য সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলির সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করবে ।