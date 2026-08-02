উত্তর থেকে দক্ষিণ- দেশের প্রতিটি রাজ্যকে কী শেখাল এবারের বর্ষা ?
ইটিভি ভারত 'মনসুন ম্যানুয়ালে' দেশজুড়ে তুলে ধরা হয়েছে বর্ষায় রোগের প্রকোপ থেকে কীভাবে মুক্তি মিলবে ৷ বর্ষায় স্বাস্থ্য বিষয়ক ক্যাম্পেইনে শেষমেশ কী উঠে এল ?
Published : August 2, 2026 at 5:32 PM IST
20 তারিখ থেকে শুরু হওয়া ইটিভি ভারতের 'মনসুন ম্যানুয়াল' শেষ হয়েছে গত 31 জুলাই ৷ অসম থেকে কেরল, দিল্লি থেকে তামিলনাড়ু ইটিভি ভারত-এর দেশব্যাপী সচেতনতামূলক প্রচার বর্ষায় স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রতিবেদন থেকে নানা তথ্য উঠে এসেছে। তবে, প্রতিটি রাজ্যের ক্ষেত্রে বিষয়টা আলাদা ৷ কিন্তু সবমিলিয়ে যেটা সামনে এসেছে যে তা হল বর্ষা এখন শুধু প্রকৃতির এক রূপ নয়, বরং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা। তাই প্রতিটি রাজ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্ত জ্ঞান রয়েছে ৷ আর রোগ-জ্বালা থেকে মুক্তি পেতে স্বাস্থ্য দফতর থেকে অতি তৎপর হয়ে বিভিন্ন ক্যাম্পেইন চলছে ৷
প্রায় দুই সপ্তাহে, ইটিভি ভারত কেরলের উপকূলীয় জেলা থেকে শুরু করে দিল্লির যে হাসপাতালগুলিতে রোগীদের ভিড় উপচে পড়ছিল ও মহারাষ্ট্রের গ্রামে ঘুরে বেশকিছু প্রশ্ন তৈরি করেছে ৷ চলতি বর্ষার মরশুমে প্রতিটি রাজ্যের স্বাস্থ্য সঙ্কট ছিল। দেশ এখন পরিবর্তিত জলবায়ুর সঙ্গে নয়, বরং রোগের ধরন যে বদলেছে তার সঙ্গেও খাপ খাইয়ে নিচ্ছে।
জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে রোগের প্রাদুর্ভাব, যা উদ্বেগের... আবহাওয়াবিদ ও অধ্যাপক বিএন গোস্বামীর নেতৃত্বে পরিচালিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় সতর্ক করা হয়েছে, দেশে এখন অতিবৃষ্টির পর দীর্ঘস্থায়ী আর্দ্রতাজনিত গরম অনুভূত হচ্ছে। তাই বর্ষাকালে, বৃষ্টির ধরনও বদলেছে ৷ এদিকে, বর্ষাকালে সবচেয়ে প্রকোপ বাড়ে ডেঙ্গি ৷ তালিকায় শীর্ষে এই মশাবাহিত রোগ ৷
গত পাঁচ বছরের রাজ্যভিত্তিক তথ্যের উপর আমাদের বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে, বেশকিছু স্বাস্থ্যমূলক পদক্ষেপের ফলে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর (মাছিবাহিত রোগ)-এর মতো রোগ কমে এলেও, ভারতজুড়ে ডেঙ্গির প্রকোপ বেড়ে চলেছে। একই সময়ে, দেশ একটি 'মহামারী'র বিরুদ্ধে লড়ছে ৷ কিন্তু তা সংক্রামক নয় ৷ সেহুলি হল- ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং হৃদরোগের মতো রোগসমূহ। দুর্ভাগ্যবশত, ডেঙ্গি ও একপ্রকার 'মহামারী' প্রায়শই একইসঙ্গে রোগীর দেহে দেখা মিলছে।
এই ক্যাম্পেইনে যদি কোনও পুনরাবৃত্ত চরিত্র থেকে থাকে, তবে তা হল ডেঙ্গি। কালাজ্বরের জন্য প্রয়োজন ছিল জনস্বাস্থ্যের ধারাবাহিক মনোযোগ। আজ সেই চিত্র নাটকীয়ভাবে বদলে গিয়েছে। কয়েক দশকের নজরদারি, কীটনাশক কর্মসূচি এবং দ্রুত রোগ নির্ণয়ের ফলে 2018 থেকে 2022 সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা প্রায় 60 শতাংশ কমে 4.3 লাখ থেকে 1.74 লাখে নেমে এসেছে। কালা-আজারের সংখ্যা আরও দ্রুতগতিতে কমেছে, 4539 জন থেকে কমে মাত্র 881 জনে দাঁড়িয়েছে।
খালি জায়গাটা দখল করল আরও একটি মশা। ডেঙ্গি। 2023-25 সালের মধ্যে ভারতে 6.36 লক্ষেরও বেশি ডেঙ্গি রোগী চিহ্নিত হয়েছেন ৷ তার মধ্যে 877 জনের মৃত্যু হয়েছে । 2025 সালে দেশে শনাক্ত হওয়া রোগীর তালিকায় শীর্ষে ছিল তামিলনাড়ু, এরপরেই ছিল উত্তর প্রদেশ ও তেলাঙ্গানা। ম্যালেরিয়ার মতো নয়, ডেঙ্গি এখন গ্রামের রোগের মতোই শহরেরও একটি রোগ হয়ে উঠেছে। এটি নির্মাণস্থল, অ্যাপার্টমেন্টের ছাদ, ফুলের টব, ছাদের ট্যাঙ্ক এবং ফেলে রাখা বালতিতে বংশবৃদ্ধি করে। আপনি মুম্বাইয়ে থাকেন বা কোনও প্রত্যন্ত জেলা শহরে, মশা এখন আর এসবের পরোয়া করে না। এর শুধু পরিষ্কার স্থির জল প্রয়োজন।
সম্ভবত এই ধারাবাহিক আলোচনার সবচেয়ে আশ্চর্যজনক শিক্ষাটির মশা সম্পর্কিত কোনও বিষয় ছিল না। এর পুরোটাই ছিল ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা স্থূলতা সম্পর্কিত।
দেশব্যাপী স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে ইতিমধ্যে 7.1 কোটি মানুষ উচ্চ রক্তচাপে এবং 4.68 কোটি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন। ভারতে মোট মৃত্যুর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই এখন অসংক্রামক রোগের কারণে ঘটে। বিপদটা তখনই আসে যখন দুটি বিষয় একসঙ্গে এসে পড়ে। একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি সাধারণত ডেঙ্গি থেকে সেরে ওঠেন। কিন্তু ডায়াবেটিস, কিডনি রোগ বা হৃদরোগে আক্রান্ত কোনও ব্যক্তির গুরুতর জটিলতার ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে। মশাবাহিত এই রোগের সূত্রপাত হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী রোগই প্রায়শই নির্ধারণ করে দেয় এর পরিণতি কী হবে ৷
বন্যা-বারবারে আমাদের প্রতিবেদনে একটি আশ্চর্যজনকভাবে সাধারণ বিষয় উঠে এসেছে: জল। বন্যা বা বৃষ্টি নয়, বরং পানীয় জল। বছরের প্রথম ছয় মাসেই কেরালায় জলবাহিত রোগে 133 জনের মৃত্যু হয়েছে । 3.18 লক্ষেরও বেশি মানুষ ডায়রিয়ার জন্য চিকিৎসা নিয়েছেন। শিগেলা সংক্রমণের সংখ্যা গত বছরের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। চিকিৎসকেরা অ্যামিবিক এনসেফালাইটিসের প্রাণঘাতী ঘটনাগুলো নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন, যার সঠিক উৎস এখনও অস্পষ্ট।
রাজস্থানে বহির্বিভাগগুলো গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস ও পানিশূন্যতায় আক্রান্ত রোগীতে ভরে গিয়েছিল। বিহারে দূষিত জল সরবরাহের পাশাপাশি হেপাটাইটিস এ, হেপাটাইটিস ই ও টাইফয়েডের প্রকোপ বেড়ে গিয়েছিল।
জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনায় শিশুদের কথা খুব কমই আসে। অথচ এই ধারাবাহিক জুড়ে তাদের কথা বারবার উঠে এসেছে। ভারতজুড়ে চিকিৎসকরা কিছু পরিচিত লক্ষণের কথা বলেছেন: ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, জাপানিস এনসেফালাইটিস, অ্যাকিউট এনসেফালাইটিস সিনড্রোম। পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুরা বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ তাদের শরীরে দ্রুত পানিশূন্যতা দেখা দেয়, পুষ্টির অভাব একটি সাধারণ ব্যাপার এবং তাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা তখনও বিকাশমান থাকে। আমরা যে চিকিৎসকদের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম, তাদের দেওয়া সমাধানগুলোও ছিল সাধারণ: টিকাদান, পুষ্টিকর খাবার, ওআরএস, বিশুদ্ধ পানীয় জল।
প্রতিটি ঋতুতেই নিজস্ব প্রধান রোগ দেখা দেয়। এ বছর ছিল ডেঙ্গি ৷ বন্যার পর উপকূলীয় কর্ণাটক, মুম্বই, পুনে এবং নাগপুরে আবার লেপ্টোস্পাইরোসিস দেখা দেয় । বিহারের বন্যা-বিধ্বস্ত জেলাগুলিতে সাপের কামড় বেড়ে যায়, কারণ জল বাড়ার ফলে সাপেরা মানব বসতিতে চলে আসে। জাপানি এনসেফালাইটিস অসমকে প্রভাবিত করতে থাকে। পূর্ব ভারতে অ্যাকিউট এনসেফালাইটিস সিন্ড্রোম একটি গুরুতর উদ্বেগের কারণ হয়ে থাকে। এই রোগগুলি জাতীয় আলোচনায় খুব কমই প্রাধান্য পায়। তবুও, আক্রান্ত পরিবারগুলির জন্য এগুলি ঠিক ততটাই বিধ্বংসী।
স্বাভাবিকভাবেই সঙ্কটের দিকে ঝুঁকে পড়ে, কিন্তু কিছু আশাব্যঞ্জক খবরও ছিল। বন্যা-বিধ্বস্ত অসম এখন আতঙ্কের পরিবর্তে প্রস্তুতির উপর জোর দিচ্ছে। জাতীয় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিগুলো পরিমাপযোগ্য ফল দিয়ে চলেছে। কালা-আজারের প্রকোপ এখন মূলত কয়েকটি জেলাতেই সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞানীরা শীঘ্রই গভীর সমুদ্রের তাপমাত্রার সংকেত ব্যবহার করে 18 মাস আগে পর্যন্ত বর্ষার গতিবিধি সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে সক্ষম হতে পারেন, যা কৃষি, জল ব্যবস্থাপনা এবং রোগ নজরদারির পরিকল্পনায় আমূল পরিবর্তন আনতে পারে।
সম্ভবত এই ধারাবাহিক আলোচনা থেকে সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো, স্বাস্থ্যসেবা এখন আর জলবায়ু বিজ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্নভাবে চলতে পারে না: আবহাওয়াবিদ, চিকিৎসক, নগর পরিকল্পনাবিদ, প্রকৌশলী, পশুচিকিৎসক, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, সকলেই এখন ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে একই সমস্যার সমাধান করছেন। প্রতিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এখন একটি চিকিৎসাগত ছাপ রেখে যায়। রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, স্যানিটেশন, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি, শিক্ষা এবং আয়কে অনুসরণ করে। জলবায়ু পরিবর্তন ভারতের বর্ষাকে আরও বেশি অনির্দেশ্য করে তুলেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় স্বাস্থ্যসেবাকে আরও বেশি অনুমানযোগ্য করে তোলাই এখনকার চ্যালেঞ্জ।
বর্ষায় বাড়ে রোগ-জ্বালা, প্রতিরোধ-সচেতনতায় দেশজুড়ে শুরু ইটিভি ভারতের 'মনসুন ম্যানুয়াল'