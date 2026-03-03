ভারতীয় তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য কেন হ্রাস পাচ্ছে ? গ্লোবাল মেন্টাল হেলথ ইনডেক্সে 60তম স্থানে ! আসল কারণ জানেন ?
বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য সূচকে ভারতের যুবসমাজ 60তম স্থানে রয়েছে । এই পরিসংখ্যান কেবল একটি র্যাঙ্কিং নয়, বরং ক্রমবর্ধমান মানসিক চাপ একাকীত্বের একটি ভয়াবহ চিত্র ।
Published : March 3, 2026 at 11:14 AM IST
আজকের তরুণরা বাইরে থেকে যতটা আত্মবিশ্বাসী বলে মনে হয়, ভিতরে তারা ঠিক ততটাই চাপ এবং উদ্বেগের মুখোমুখি হয় । সম্প্রতি প্রকাশিত গ্লোবাল মেন্টাল হেলথ ইনডেক্সে, ভারতীয় তরুণরা 60তম স্থানে রয়েছে । এই র্যাঙ্কিং ইঙ্গিত দেয় যে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি উদ্বেগজনক । প্রশ্ন হল: কেন এটি ঘটছে ? দেশের যুবসমাজ যে চাপ, উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতার সঙ্গে লড়াই করছে তার কারণ কী ? কেন এই অবস্থা সেটা আগে বোঝা প্রয়োজন ৷
ভারতের তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য কেন হ্রাস পাচ্ছে ?
সাম্প্রতিক এক বিশ্বব্যাপী গবেষণায় ভারতীয় তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে নতুন উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্যাপিয়েন ল্যাবস কর্তৃক প্রকাশিত গ্লোবাল মাইন্ড হেলথ 2025 প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের তরুণরা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য মাত্র 33 স্কোর করেছে, 84টি দেশের মধ্যে 60তম স্থানে রয়েছে । এই র্যাঙ্কিং কেবল ব্যক্তিদের জন্যই নয়, সমাজের জন্যও একটি গুরুতর লক্ষণ ।
MHQ কী ?
MHQ বা মাইন্ড হেলথ কোশিয়েন্ট, মানসিক কার্যকারিতার একটি বিস্তৃত পরিমাপ । এটি 47টি সূচককে অন্তর্ভুক্ত করে, যারমধ্যে রয়েছে আবেগগত নিয়ন্ত্রণ, মনোযোগ, চাপ সহনশীলতা এবং সম্পর্কের স্থিতিশীলতা । কম স্কোর ইঙ্গিত দেয় যে একজন ব্যক্তি জীবনের চ্যালেঞ্জগুলির সঙ্গে মানিয়ে নিতে কম সক্ষম ।
তরুণ এবং বৃদ্ধের মধ্যে ব্যবধান: প্রতিবেদনে আরও দেখা গিয়েছে 55 বছরের বেশি বয়সি ভারতীয়রা 96 স্কোর করেছে ৷ যা তাঁদের বিশ্বব্যাপী 49তম স্থানে রেখেছে । এটা স্পষ্ট যে বয়স্ক প্রজন্ম মানসিক দক্ষতায় তরুণ প্রজন্মের তুলনায় অনেক বেশি সক্ষম, যা তিনগুণ পার্থক্যের প্রতিনিধিত্ব করে ।
মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব: মানসিক স্বাস্থ্য কেবল মেজাজের উপর নির্ভর করে না; এটি জীবনের ফলাফলকেও প্রভাবিত করে । যখন তরুণরা তাঁদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে, স্থিতিশীল সম্পর্ক তৈরি করতে এবং মনোযোগ বজায় রাখতে অক্ষম হয়, তখন পরিণতি গুরুতর হয় । এরফলে কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়, সামাজিক সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং ব্যক্তিগত জীবনে চাপ বৃদ্ধি পায় ।
আধুনিক চাপের প্রভাব: এই পতনের পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, স্মার্টফোনের বর্ধিত ব্যবহার । ভারতীয় তরুণরা গড়ে 16.5 বছর বয়সে স্মার্টফোন ব্যবহার শুরু করে, যা তাঁদের মনোযোগ এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে । দ্বিতীয়ত, প্রক্রিয়াজাত খাবারের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে । তৃতীয়ত, পারিবারিক সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়া, যার ফলে তরুণদের মধ্যে একাকীত্ব এবং মানসিক যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায় ।
বিশ্বব্যাপী ধরণ, তবে ভারতে বিশেষভাবে উদ্বেগজনক
এই সমস্যাটি কেবল ভারতের জন্য নয়; বিশ্বব্যাপী তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য হ্রাস পাচ্ছে । তবে এটি ভারতে বিশেষভাবে উদ্বেগজনক, কারণ এখানকার তরুণ প্রজন্ম আধুনিক জীবনধারা দ্বারা ক্রমবর্ধমানভাবে প্রভাবিত হচ্ছে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)