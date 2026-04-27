'ভারতের জরুরি ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী জাতীয় ডায়াবেটিস প্রতিরোধ কর্মসূচি প্রয়োজন ! জানালেন ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ

ETV ভারতের ডায়াবেটিস অভিযানের জন্য দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে, ডা. সঞ্জয় রেড্ডি ডায়াবেটিসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রয়োজনীয় জনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রচেষ্টাসমূহ নিয়ে কথা বলেছেন ।

By Anubha Jain

Published : April 27, 2026 at 2:29 PM IST

বিশ্বজুড়ে ডায়াবেটিসের প্রকোপ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে । ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশনের 2025 সালের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী প্রায় 583 মিলিয়ন মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে জীবনযাপন করছেন ৷ যার মধ্যে কেবল ভারতেই এই সংখ্যা 101 মিলিয়নেরও বেশি এবং সেখানে এর বিস্তারের হার প্রায় 11.7 শতাংশ । এই বৃদ্ধি কেবল উন্নত দেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং উন্নয়নশীল ও নিম্ন আয়ের দেশগুলিতে এটি আরও বেশি প্রকট ।

"একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয় হল রোগ নির্ণয়ে ঘাটতি । প্রতিটি শনাক্তকৃত রোগীর বিপরীতে, হয়তো আরও একজন রোগী অশনাক্তই থেকে যায় । তাছাড়া, ভারতে প্রায় 12 কোটি মানুষ 'প্রি-ডায়াবেটিক’' অবস্থায় রয়েছেন, যা তাঁদের উচ্চ ঝুঁকির মুখে ফেলে দিয়েছে । দক্ষিণ এশিয়ার মানুষরা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছেন এবং আধুনিক জীবনযাপন পদ্ধতি এই ঝুঁকিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে ডায়াবেটিসের প্রকোপ প্রায় 45 শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে ৷ অন্যদিকে, ভারতে এই বৃদ্ধির হার প্রায় 75 শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে " বলেন ডা. সঞ্জয় রেড্ডি, যিনি একজন বিশিষ্ট এন্ডোক্রিনোলজিস্ট এবং ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ডায়াবেটোলজিস্ট; বর্তমানে তিনি বেঙ্গালুরুর কানিংহাম রোডে অবস্থিত 'ফর্টিস হসপিটাল'-এ কর্মরত আছেন ।

2026 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত 'ডায়াবেটিস ইন্ডিয়া'র বার্ষিক সম্মেলনের প্রোগ্রাম চেয়ারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন ড. রেড্ডি; এই সম্মেলনে 25টিরও বেশি দেশের বিশেষজ্ঞরা ডায়াবেটিস সেবা, প্রতিরোধ এবং শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন । ETV ভারতের ডায়াবেটিস সচেতনতা অভিযানের অংশ হিসেবে অনুভা জৈনের নেওয়া একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারে, তিনি সম্মেলনের মূল আলোচনার বিষয়গুলি যার মধ্যে রয়েছে রোগ নির্ণয়ে দ্রুত পদক্ষেপ, চিকিৎসা সেবার সহজলভ্যতা বৃদ্ধি, টাইপ-2 ডায়াবেটিস ব্যবস্থাপনায় আধুনিক অগ্রগতি এবং ‘ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি’-র মতো জটিলতাগুলি শনাক্তকরণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI-এর ভূমিকা বিশেষভাবে তুলে ধরেন ।

প্রশ্ন 1. ভারতকে প্রায়শই বিশ্বের ডায়াবেটিস রাজধানী বলা হয় । এই রোগের প্রকোপ দ্রুত বৃদ্ধির মূল কারণগুলি কী কী ?

ডায়াবেটিস প্রায়শই প্রাথমিক পর্যায়ে কোনও লক্ষণ প্রকাশ করে না, ফলে রোগ নির্ণয় বিলম্বিত হয় । এর বৃদ্ধির পিছনে রয়েছে বংশগত প্রবণতা এবং জীবনযাত্রার বিভিন্ন কারণ, যার মধ্যে রয়েছে অলস জীবনযাপন, নগরায়ন, উচ্চ মাত্রায় শর্করা গ্রহণ এবং ক্রমবর্ধমান স্থূলতা । ভারতে খাদ্যাভ্যাস মূলত শর্করা-ভিত্তিক এবং শারীরিক কার্যকলাপ কম থাকা, বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে সীমিত খোলা জায়গার কারণে, ভবিষ্যতের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তোলে ।

ডায়াবেটিস একটি বহুমাত্রিক কারণজনিত রোগ এবং এটি হৃৎপিণ্ড, কিডনি ও স্নায়ুর ক্ষতির মতো জটিলতার কারণে জীবনযাত্রার মানের উপর উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব ফেলে । ডায়াবেটিসের এই বৃদ্ধি জিনগত, জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক কারণগুলির এক জটিল পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল । মূলত, এটি বংশগত প্রবণতা, পরিবেশগত প্রভাব এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সম্মিলিত প্রভাবের ফল ।

প্রশ্ন 2. গত এক দশকে ভারতে, বিশেষ করে তরুণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ডায়াবেটিসের ধরণে আপনি কী ধরনের পরিবর্তন বা বিবর্তন লক্ষ্য করেছেন ?

এটি একটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক প্রবণতা । অল্প বয়সে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার হার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে বিষয়টি এখনই জরুরি মনোযোগ দিয়ে দেখা জরুরি । প্রথাগতভাবে, টাইপ 2 ডায়াবেটিস সাধারণত 40 বছর বয়সের পরেই দেখা যেত, অন্যদিকে টাইপ 1 ডায়াবেটিস তরুণদের মধ্যেই বেশি পরিলক্ষিত হত । তবে বর্তমানে আমরা 20 থেকে 40 বছর বয়সি জনগোষ্ঠীর মধ্যেও টাইপ 2 ডায়াবেটিস ক্রমবর্ধমান হারে শনাক্ত করছি ।

এর মূল কারণগুলি হল আয়েশি বা কায়িক পরিশ্রমহীন জীবনযাপন, স্থূলতা, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং শারীরিক পরিশ্রমের অভাব; আর এসব কারণেই বর্তমানের এই ‘স্ক্রিন-নির্ভর’ প্রজন্মটি ডায়াবেটিসের ঝুঁকির মুখে অত্যন্ত অরক্ষিত হয়ে পড়েছে । এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । 25 বছর বয়সে কারও ডায়াবেটিস ধরা পড়ার অর্থ হল জীবনের দীর্ঘ দশকগুলি তাকে এই রোগের সঙ্গে কাটাতে হবে এবং জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে রোগটি ধরা পড়া কোনও ব্যক্তির তুলনায় তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জটিলতা দেখা দেওয়ার ঝুঁকিও অনেক বেশি থাকবে । আমাদের লক্ষ্য কেবল রোগটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা নয়, বরং রোগীর জন্য একটি দীর্ঘ ও জটিলতামুক্ত জীবন নিশ্চিত করা ।

প্রশ্ন 3. ডায়াবেটিস নির্ণীত হওয়ার আগে মানুষ প্রায়শই কোন প্রাথমিক লক্ষণ বা সতর্কবার্তাগুলি উপেক্ষা করে থাকেন ?

ডায়াবেটিস প্রায়শই উপসর্গহীন হয় এবং অনেক সময় আকস্মিকভাবে বা অন্য কোনও পরীক্ষার সূত্রে এটি ধরা পড়ে । যখন অত্যধিক তৃষ্ণা, ঘন ঘন প্রস্রাব, ওজন হ্রাস, ক্লান্তি, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাওয়া, অথবা পায়ে ঝিনঝিন করা বা অবশ বোধ করার মতো উপসর্গগুলি দেখা দেয়, তখন সাধারণত তা রক্তে শর্করার উচ্চ মাত্রাকে নির্দেশ করে । তবে, 10%-এরও কম রোগীর ক্ষেত্রে এই ধরনের উপসর্গগুলি দেখা যায় ।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায় । বস্তুত, ভারতের অনেক অঞ্চলে 50 বছরের বেশি বয়সি প্রতি দু'জন ব্যক্তির মধ্যে প্রায় একজনেরই ডায়াবেটিস বা প্রি-ডায়াবেটিস থাকার সম্ভাবনা থাকে । প্রাথমিক স্ক্রিনিং বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা (বিশেষ করে ৩০ বছর বয়সের পর, অথবা যাদের পারিবারিক ইতিহাস, স্থূলতা, কায়িক পরিশ্রমহীন জীবনযাপন, থাইরয়েডজনিত সমস্যা, PCOD, গর্ভকালীন ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের মতো ঝুঁকির কারণগুলি রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে) অত্যন্ত জরুরি ।

প্রশ্ন 4. ভারতে ডায়াবেটিসের অধিকাংশ ঘটনাই হল টাইপ 2 ডায়াবেটিস । এই রোগের সূত্রপাত প্রতিরোধ বা বিলম্বিত করার জন্য সবচেয়ে কার্যকর প্রাথমিক পদক্ষেপগুলি কী কী ?

ডায়াবেটিস প্রতিরোধের সূচনা হয় জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের মাধ্যমে । সুষম খাবার গ্রহণ করুন, খাবারের পরিমাণ বা অংশ নিয়ন্ত্রণ করুন এবং শরীরের ওজন সুস্থ সীমার মধ্যে বজায় রাখুন । নিয়মিত শরীরচর্চা করুন (সপ্তাহে 150-170 মিনিট)। খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর চর্বি এবং আঁশ বা ফাইবার বজায় রাখার পাশাপাশি অতিরিক্ত শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ কমিয়ে দিন । নিয়মিত আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা এবং রক্তচাপ পর্যবেক্ষণ করুন । প্রতিদিন 6-7 ঘণ্টা ভালো ঘুম নিশ্চিত করুন এবং স্ক্রিন টাইম (মোবাইল বা কম্পিউটারের ব্যবহার) সীমিত রাখুন । ধূমপান পরিহার করুন এবং মদ্যপান সীমিত করুন ।

প্রশ্ন 5. রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি বা ওঠানামা করলে তা কি ব্যক্তির মেজাজের উপর প্রভাব ফেলে খিটখিটে ভাব, রাগ বা এমনকি অদ্ভুত আচরণের কারণ হতে পারে ?

ডায়াবেটিসের ওষুধ সেবনকারী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায়শই আচরণগত পরিবর্তন দেখা যায় ৷ বিশেষ করে যখন রক্তে শর্করার মাত্রা খুব কমে যায় । শর্করার মাত্রা কমে গেলে ঘাম, বুক ধড়ফড় করা, মাথাব্যথা, বিভ্রান্তি এবং অস্বাভাবিক আচরণ হতে পারে । এছাড়াও, রক্তে শর্করার মাত্রা ক্রমাগত বেশি থাকলে তা মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য বা স্নায়বিক-আচরণগত পরিবর্তনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে, যার সঙ্গে ডিমেনশিয়া এবং আলঝেইমার রোগের মতো অবস্থার সম্ভাব্য যোগসূত্র থাকতে পারে । অন্যদিকে, রক্তে শর্করার মাত্রা ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণে থাকলে এই রোগগুলির সূত্রপাত দেরি হতে পারে ।

প্রশ্ন 6. ডায়াবেটিস নিরাময় বা উপশম কি সত্যিই সম্ভব, বিশেষ করে টাইপ 2 ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে ?

ডায়াবেটিসের 'নিরাময়' সঠিক পরিভাষা নয়; উপশম সম্ভব । যুক্তরাজ্যে পরিচালিত DiRECT ট্রায়াল এবং ব্যারিয়াট্রিক সার্জারির মতো স্থূলতা-বিরোধী চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে প্রাপ্ত প্রমাণ দেখায় যে, উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ওজন কমালে (স্থূল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে শরীরের ওজনের প্রায় 15%) টাইপ 2 ডায়াবেটিসের উপশম হতে পারে এবং এর ফলে সাময়িকভাবে ওষুধ সেবন বন্ধ রাখা সম্ভব হতে পারে ।

খুব কম ক্যালোরির খাদ্য (প্রতিদিন প্রায় ৮০০ কিলোক্যালরি) এবং GLP-1 অ্যানালগ (যেমন, সেমাগ্লুটাইড)-এর মতো নতুন ওষুধ ওজন কমাতে, ইনসুলিন সংবেদনশীলতা উন্নত করতে এবং গ্লাইসেমিক নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, যা হৃৎপিণ্ড, যকৃত এবং কিডনির জন্যও উপকারী। তবে, এই ধরনের কঠোর নিয়মকানুন বজায় রাখা বেশ কঠিন, এবং ডায়াবেটিস একটি ক্রমবর্ধমান রোগ। এই উপশম কয়েক বছর পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে, কিন্তু জীবনযাত্রার ধারাবাহিক ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। বিশেষ করে প্রি-ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে প্রাথমিক হস্তক্ষেপ স্বাভাবিক গ্লুকোজের মাত্রা ফিরিয়ে আনতেও সাহায্য করতে পারে ।

প্রশ্ন 7. টাইপ-1 ডায়াবেটিস নির্ণয় এবং দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে, সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতাগুলি কী কী ?

টাইপ-1 ডায়াবেটিস প্রধানত 20 বছরের কম বয়সি ব্যক্তিদের প্রভাবিত করে এবং এতে অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষ (বিটা কোষ হল শরীরে ইনসুলিন উৎপাদনকারী কোষ) ধ্বংসের কারণে ইনসুলিন উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায় । শিশুদের মধ্যে প্রায়শই ওজন হ্রাস, ঘন ঘন প্রস্রাব বা ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিসের মতো গুরুতর জটিলতার মতো লক্ষণ দেখা যায় । এর চিকিৎসার জন্য আজীবন ইনসুলিন থেরাপির প্রয়োজন হয়, যা দিনে একাধিকবার ইনজেকশন বা ইনসুলিন পাম্পের মাধ্যমে দেওয়া হয় এবং এর সঙ্গে নিয়মিত গ্লুকোজ পর্যবেক্ষণ করতে হয় । এর ব্যবস্থাপনা শুধু ওষুধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এতে মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক এবং আর্থিক প্রতিবন্ধকতাও জড়িত । ভালো ফলাফলের জন্য দ্রুত রোগ নির্ণয় এবং নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা অপরিহার্য ।

প্রশ্ন 8. ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে পারিবারিক ইতিহাস কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের কী ভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ?

পারিবারিক ইতিহাস একটি অত্যন্ত জোরালো ঝুঁকির কারণ ৷ যদি বাবা ও মা—উভয়েরই টাইপ 2 ডায়াবেটিস থাকে, তবে সন্তানদের ক্ষেত্রে সারাজীবনে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি 80-90% পর্যন্ত হতে পারে যদিও জীবনযাত্রায় প্রাথমিক পর্যায়েই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার মাধ্যমে রোগের সূত্রপাত বিলম্বিত করা সম্ভব ।

প্রশ্ন 9. ক্রমাগত গ্লুকোজ পর্যবেক্ষণ (Continuous glucose monitoring), ডিজিটাল স্বাস্থ্য প্ল্যাটফর্ম (digital health platform), স্টেম সেল থেরাপির (stemple therapy) মতো প্রযুক্তি কীভাবে ভারতে ডায়াবেটিস চিকিৎসায় পরিবর্তন আনছে ?

ডায়াবেটিস চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে । SGLT2 ইনহিবিটর এবং GLP-1 অ্যানালগের মতো নতুন ওষুধগুলি শুধু রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণই উন্নত করে না, বরং হৃৎপিণ্ড, কিডনি, লিভার এবং ওজন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও সুবিধা প্রদান করে । বর্তমানে মনোযোগ শুধু গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং HbA1c ৭-এর নিচে রাখা, সর্বোত্তম BMI, নিয়ন্ত্রিত রক্তচাপ এবং চোখ ও পায়ের স্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত স্ক্রিনিংয়ের মতো লক্ষ্যমাত্রার মাধ্যমে জটিলতা প্রতিরোধের দিকেও প্রসারিত হয়েছে ।

  1. মহিলাদের মধ্যে কেন বেশি মারাত্মক মধুমেহ ? জানুন স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে
  2. দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া ডায়াবেটিস আক্রান্তের সংখ্যা, শহর থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়া এক বড় ঝুঁকি
  3. Special: শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রাকৃতিক মন্ত্র ! জানুন কী বলছেন চিকিৎসক
  4. ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় আয়ুর্বেদিক কতটা কার্যকর ? জানুন বিশেষজ্ঞর মতামত

