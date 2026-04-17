তরুণ ও সুস্থ থাকতে 30 বছর বয়সের পর এই পরিবর্তন আনা উচিত, জানুন বিশেষজ্ঞর মতামত

তরুণ ও সুস্থ থাকতে 30 বছর বয়সের পর এই পরিবর্তন আনা উচিত, জানুন বিশেষজ্ঞর মতামত
30 বছর বয়সের পর প্রত্যেকের শরীরেই নির্দিষ্ট কিছু পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে । সুস্থ রাখতে অবশ্যই কিছু অভ্যাস বা চর্চা গ্রহণ করা উচিত ।
Published : April 17, 2026 at 9:24 AM IST
30 বছর বয়সের পর শরীর এবং জীবনযাত্রায় বেশ কিছু পরিবর্তন আসতে শুরু করে । শরীরের বিপাক ক্রিয়া (Metabolism) কিছুটা মন্থর হয়ে আসে, হাড়ের শক্তি ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং মানসিক চাপের মাত্রাও বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয় ।
ডায়েটিশিয়ান জয়শ্রী বণিক বলেন, "সঠিক সময়ে যদি জীবনযাত্রায় কিছু স্বাস্থ্যকর পরিবর্তন আনা যায় ৷ তবে আপনি দীর্ঘ সময় ধরে নিজেকে সুস্থ, কর্মচঞ্চল এবং তারুণ্যদীপ্ত রাখতে পারবেন । ভালো বিষয় হল, এর জন্য সেইভাবে কোনও পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই বরং দৈনন্দিন ছোটখাটো অভ্যাসগুলিকে সামান্য পরিমার্জন করাই যথেষ্ট । চলুন জেনে নেওয়া যাক, এমন অপরিহার্য পরিবর্তন সম্পর্কে, যা 30 বছর বয়স পার করার পর প্রত্যেকেরই অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত ।"
আপনার খাদ্যে ফাইবারের পরিমাণ বাড়ান: 30 বছর বয়সের পর, হজমশক্তি এবং হৃদস্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি হয়ে ওঠে । এক্ষেত্রে, ফাইবার বা আঁশ আপনার শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হয় । ফাইবার কেবল আপনার হজমতন্ত্রের কার্যকারিতাকেই সচল ও স্বাভাবিক রাখে না, বরং হৃদরোগ, ডায়াবেটিস এবং ওজন বৃদ্ধির ঝুঁকিও কমিয়ে দেয় । আপনার দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে ফলমূল, শাকসবজি, ডালজাতীয় শস্য এবং পূর্ণ শস্যজাতীয় খাবার অন্তর্ভুক্ত করুন । এটি আপনাকে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা অনুভব করতে সাহায্য করবে এবং অস্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা বা লোভ কমিয়ে দেবে ।
খাদ্যাভ্যাসে ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড অন্তর্ভুক্ত করুন: আপনার মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ড এবং ত্বকের সুস্বাস্থ্যের জন্য ওমেগা-3 অপরিহার্য । 30 বছর বয়সের পর এটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ এটি শরীরের প্রদাহ কমাতে এবং বার্ধক্য প্রক্রিয়াকে ধীর করতে সহায়তা করে । পর্যাপ্ত পরিমাণে ওমেগা-3 গ্রহণ নিশ্চিত করতে, আপনি আপনার খাদ্যে আখরোট, চিয়া সিড, তিসি বীজ এবং মাছের মতো খাবারগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন । এটি আপনার স্মৃতিশক্তি, মানসিক প্রফুল্লতা এবং সামগ্রিক সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে ।
হুজুগে ডায়েট বা 'ফ্যাড ডায়েট' এড়িয়ে চলুন: আপনি যদি আপনার 10-এর কোঠায় দ্রুত ওজন কমানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ডায়েট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন, তবে এখন সময় এসেছে সেগুলিকে বিদায় জানানোর । হুজুগে ডায়েট বা 'ফ্যাড ডায়েট' হয়তো দ্রুত ওজন কমাতে সাহায্য করে, কিন্তু সেই হারানো ওজন ঠিক তত দ্রুতই আবার ফিরে আসার প্রবণতা থাকে ৷ যা আপনার শরীরের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে । 30 বছর বয়সের পর, আপনার একটি সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা উচিত ৷ এমন একটি খাদ্যাভ্যাস যা আপনি দীর্ঘমেয়াদি ধারাবাহিকভাবে মেনে চলতে পারবেন । যে কোনও ডায়োট করার আগে একজন ডায়টিশিয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন ৷
মদ্যপানের পরিমাণ কমিয়ে দিন: যদিও মদ্যপান সামাজিক জীবনের একটি সাধারণ অংশ, তবুও 30 বছর বয়সের পর শরীরের ওপর এর প্রভাব অনেক বেশি প্রকট হয়ে ওঠে । অতিরিক্ত মদ্যপান যকৃৎ (লিভার), হৃদপিণ্ড এবং ঘুমের চক্রের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে । তাছাড়া, এটি ওজন বৃদ্ধি ঘটাতে পারে এবং বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে । এই কারণগুলির জন্যই, মদ্যপানের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখার অথবা ধীরে ধীরে তা কমিয়ে আনার চেষ্টা করুন ।
প্রক্রিয়াজাত খাবার এবং মাংস খাওয়া কমিয়ে দিন: প্রক্রিয়াজাত মাংস এবং প্যাকেটজাত খাবারগুলোতে সাধারণত নুন, প্রিজারভেটিভ বা রাসায়নিক সংরক্ষক এবং অস্বাস্থ্যকর চর্বির পরিমাণ বেশি থাকে ৷ যা ক্যানসার এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে । 30 বছর বয়সের পর, এই ধরনের খাবারগুলি থেকে নিজেকে দূরে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ । এর পরিবর্তে, পুষ্টিগুণে ভরপুর এবং ঘরে তৈরি সতেজ খাবারগুলি বেছে নেওয়া ভালো ।
ক্যালসিয়াম এবং হাড়ের স্বাস্থ্যের ওপর গুরুত্ব দিন: 30 বছর বয়সের মধ্যে হাড়ের গঠন ও বৃদ্ধি মূলত সম্পন্ন হয়ে যায়; এরপর থেকে হাড়ের ঘনত্ব ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে । তাই, জীবনের এই পর্যায়ে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন 'ডি' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । আপনার খাদ্যাভ্যাসে দুধ, দই, পনির, সবুজ শাকসবজি এবং কাঠবাদামের মতো খাবারগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন । পাশাপাশি, নিয়মিত মাঝারি মানের শরীরচর্চা এবং সূর্যের আলোতে সময় কাটানোও অপরিহার্য ।
অনেকেই ব্রেকফাস্ট বাদ দিয়ে থাকেন যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর একটি অভ্যাস ৷ ব্রেকফাস্ট বাদ দিলে শরীরে দুর্বলতা দেখা দিতে পারে, অতিরিক্ত খিদে লাগতে পারে এবং দিনের বাকি সময়টায় অতিরিক্ত খেয়ে ফেলার প্রবণতা তৈরি হতে পারে । সকালে এমন একটি স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্ট বেছে নিন, যা প্রোটিন, ফাইবার এবং স্বাস্থ্যকর চর্বিতে সমৃদ্ধ । পাশাপাশি, আপনার পেশিগুলিকে শক্তিশালী এবং বিপাকক্রিয়াকে সচল রাখতে প্রতিদিন শরীরচর্চা বিশেষ করে 'স্ট্রেন্থ ট্রেনিং' বা পেশি-গঠনমূলক ব্যায়াম করুন ৷ 30 বছর বয়সের পর, এই ছোট ছোট পরিবর্তনগুলিই আপনার জীবনে এক বিশাল ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে । আপনি যদি এখনই খাদ্যাভ্যাস, শরীরচর্চা এবং জীবনযাত্রার প্রতি মনোযোগী হন, তবে আগামি দিনগুলিতে আপনি কেবল রোগবালাই থেকেই মুক্ত থাকবেন না, বরং নিজেকে আরও বেশি প্রাণবন্ত ও তরুণ অনুভব করবেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)