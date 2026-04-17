ETV Bharat / health

তরুণ ও সুস্থ থাকতে 30 বছর বয়সের পর এই পরিবর্তন আনা উচিত, জানুন বিশেষজ্ঞর মতামত

30 বছর বয়সের পর প্রত্যেকের শরীরেই নির্দিষ্ট কিছু পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে । সুস্থ রাখতে অবশ্যই কিছু অভ্যাস বা চর্চা গ্রহণ করা উচিত ।

Lifestyle News
30 বছর বয়সের পর এই পরিবর্তন আনা উচিত
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : April 17, 2026 at 9:24 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

30 বছর বয়সের পর শরীর এবং জীবনযাত্রায় বেশ কিছু পরিবর্তন আসতে শুরু করে । শরীরের বিপাক ক্রিয়া (Metabolism) কিছুটা মন্থর হয়ে আসে, হাড়ের শক্তি ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং মানসিক চাপের মাত্রাও বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয় ।

ডায়েটিশিয়ান জয়শ্রী বণিক বলেন, "সঠিক সময়ে যদি জীবনযাত্রায় কিছু স্বাস্থ্যকর পরিবর্তন আনা যায় ৷ তবে আপনি দীর্ঘ সময় ধরে নিজেকে সুস্থ, কর্মচঞ্চল এবং তারুণ্যদীপ্ত রাখতে পারবেন । ভালো বিষয় হল, এর জন্য সেইভাবে কোনও পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই বরং দৈনন্দিন ছোটখাটো অভ্যাসগুলিকে সামান্য পরিমার্জন করাই যথেষ্ট । চলুন জেনে নেওয়া যাক, এমন অপরিহার্য পরিবর্তন সম্পর্কে, যা 30 বছর বয়স পার করার পর প্রত্যেকেরই অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত ।"

আপনার খাদ্যে ফাইবারের পরিমাণ বাড়ান: 30 বছর বয়সের পর, হজমশক্তি এবং হৃদস্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি হয়ে ওঠে । এক্ষেত্রে, ফাইবার বা আঁশ আপনার শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হয় । ফাইবার কেবল আপনার হজমতন্ত্রের কার্যকারিতাকেই সচল ও স্বাভাবিক রাখে না, বরং হৃদরোগ, ডায়াবেটিস এবং ওজন বৃদ্ধির ঝুঁকিও কমিয়ে দেয় । আপনার দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে ফলমূল, শাকসবজি, ডালজাতীয় শস্য এবং পূর্ণ শস্যজাতীয় খাবার অন্তর্ভুক্ত করুন । এটি আপনাকে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা অনুভব করতে সাহায্য করবে এবং অস্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা বা লোভ কমিয়ে দেবে ।

খাদ্যাভ্যাসে ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড অন্তর্ভুক্ত করুন: আপনার মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ড এবং ত্বকের সুস্বাস্থ্যের জন্য ওমেগা-3 অপরিহার্য । 30 বছর বয়সের পর এটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ এটি শরীরের প্রদাহ কমাতে এবং বার্ধক্য প্রক্রিয়াকে ধীর করতে সহায়তা করে । পর্যাপ্ত পরিমাণে ওমেগা-3 গ্রহণ নিশ্চিত করতে, আপনি আপনার খাদ্যে আখরোট, চিয়া সিড, তিসি বীজ এবং মাছের মতো খাবারগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন । এটি আপনার স্মৃতিশক্তি, মানসিক প্রফুল্লতা এবং সামগ্রিক সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে ।

হুজুগে ডায়েট বা 'ফ্যাড ডায়েট' এড়িয়ে চলুন: আপনি যদি আপনার 10-এর কোঠায় দ্রুত ওজন কমানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ডায়েট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন, তবে এখন সময় এসেছে সেগুলিকে বিদায় জানানোর । হুজুগে ডায়েট বা 'ফ্যাড ডায়েট' হয়তো দ্রুত ওজন কমাতে সাহায্য করে, কিন্তু সেই হারানো ওজন ঠিক তত দ্রুতই আবার ফিরে আসার প্রবণতা থাকে ৷ যা আপনার শরীরের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে । 30 বছর বয়সের পর, আপনার একটি সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা উচিত ৷ এমন একটি খাদ্যাভ্যাস যা আপনি দীর্ঘমেয়াদি ধারাবাহিকভাবে মেনে চলতে পারবেন । যে কোনও ডায়োট করার আগে একজন ডায়টিশিয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন ৷

মদ্যপানের পরিমাণ কমিয়ে দিন: যদিও মদ্যপান সামাজিক জীবনের একটি সাধারণ অংশ, তবুও 30 বছর বয়সের পর শরীরের ওপর এর প্রভাব অনেক বেশি প্রকট হয়ে ওঠে । অতিরিক্ত মদ্যপান যকৃৎ (লিভার), হৃদপিণ্ড এবং ঘুমের চক্রের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে । তাছাড়া, এটি ওজন বৃদ্ধি ঘটাতে পারে এবং বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে । এই কারণগুলির জন্যই, মদ্যপানের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখার অথবা ধীরে ধীরে তা কমিয়ে আনার চেষ্টা করুন ।

প্রক্রিয়াজাত খাবার এবং মাংস খাওয়া কমিয়ে দিন: প্রক্রিয়াজাত মাংস এবং প্যাকেটজাত খাবারগুলোতে সাধারণত নুন, প্রিজারভেটিভ বা রাসায়নিক সংরক্ষক এবং অস্বাস্থ্যকর চর্বির পরিমাণ বেশি থাকে ৷ যা ক্যানসার এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে । 30 বছর বয়সের পর, এই ধরনের খাবারগুলি থেকে নিজেকে দূরে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ । এর পরিবর্তে, পুষ্টিগুণে ভরপুর এবং ঘরে তৈরি সতেজ খাবারগুলি বেছে নেওয়া ভালো ।

ক্যালসিয়াম এবং হাড়ের স্বাস্থ্যের ওপর গুরুত্ব দিন: 30 বছর বয়সের মধ্যে হাড়ের গঠন ও বৃদ্ধি মূলত সম্পন্ন হয়ে যায়; এরপর থেকে হাড়ের ঘনত্ব ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে । তাই, জীবনের এই পর্যায়ে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন 'ডি' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । আপনার খাদ্যাভ্যাসে দুধ, দই, পনির, সবুজ শাকসবজি এবং কাঠবাদামের মতো খাবারগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন । পাশাপাশি, নিয়মিত মাঝারি মানের শরীরচর্চা এবং সূর্যের আলোতে সময় কাটানোও অপরিহার্য ।

অনেকেই ব্রেকফাস্ট বাদ দিয়ে থাকেন যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর একটি অভ্যাস ৷ ব্রেকফাস্ট বাদ দিলে শরীরে দুর্বলতা দেখা দিতে পারে, অতিরিক্ত খিদে লাগতে পারে এবং দিনের বাকি সময়টায় অতিরিক্ত খেয়ে ফেলার প্রবণতা তৈরি হতে পারে । সকালে এমন একটি স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্ট বেছে নিন, যা প্রোটিন, ফাইবার এবং স্বাস্থ্যকর চর্বিতে সমৃদ্ধ । পাশাপাশি, আপনার পেশিগুলিকে শক্তিশালী এবং বিপাকক্রিয়াকে সচল রাখতে প্রতিদিন শরীরচর্চা বিশেষ করে 'স্ট্রেন্থ ট্রেনিং' বা পেশি-গঠনমূলক ব্যায়াম করুন ৷ 30 বছর বয়সের পর, এই ছোট ছোট পরিবর্তনগুলিই আপনার জীবনে এক বিশাল ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে । আপনি যদি এখনই খাদ্যাভ্যাস, শরীরচর্চা এবং জীবনযাত্রার প্রতি মনোযোগী হন, তবে আগামি দিনগুলিতে আপনি কেবল রোগবালাই থেকেই মুক্ত থাকবেন না, বরং নিজেকে আরও বেশি প্রাণবন্ত ও তরুণ অনুভব করবেন ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. এই গরমে হিটস্ট্রোক থেকে সুরক্ষা পাওয়া যাবে, প্রতিদিন পান করুন এই জিনিস
  2. বছর শুরুর দিনে তেষ্টা মেটানো হোক বাড়িতে তৈরি এই ঠান্ডাই দিয়ে
  3. এই বয়সের আগে শিশুদের হাতে স্মার্টফোন তুলে দিলে ভয়ঙ্কর বিপদ ! গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্য়

TAGGED:

BUILD IN YOUR 30
HEALTHY LIFESTYLE
30 বছর বয়সে স্বাস্থ্যকর
IMPORTANT HEALTH HABITS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.