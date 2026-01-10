শৈশবকাল মোবাইল ফোন ও পড়াশোনার সঙ্গে আবদ্ধ ! মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বাড়ছে, গবেষণার নয়া তথ্য

শৈশবকাল মোবাইল ফোন ও পড়াশোনার সঙ্গে আবদ্ধ ! মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বাড়ছে, গবেষণার নয়া তথ্য
শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য আজকাল একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । মোবাইল ফোনের আসক্তি শিশুদের মানসিক বিকাশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে ।
আজকের যুগে, শিশুদের জগৎ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে । পড়াশোনার চাপ, পরিবর্তিত জীবনযাত্রা এবং মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার তাদের মনের উপর গভীর প্রভাব ফেলছে । একসময় শিশুরা স্বাধীনভাবে খেলাধুলা, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে উপভোগ করত ৷ কিন্তু এখন তারা তাদের বেশিরভাগ সময় স্ক্রিন এবং প্রতিযোগিতার মধ্যে কাটায় । ফলস্বরূপ, শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য একটি অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ যার প্রতি মনোযোগ কেবল গুরুত্বপূর্ণই নয়, অপরিহার্যও বটে । মানসিকভাবে সুস্থ শিশু স্বস্থ্যবান থাকে, আরও ভালোভাবে শিখতে পারে এবং তাদের ভবিষ্যতকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে । এই প্রেক্ষাপটে, শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর কোনও বিষয়গুলি প্রভাব ফেলে এবং তারা ধীরে ধীরে তাদের মন ও চিন্তাভাবনাকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ ।
পিতামাতার আচরণ: একটি শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের ভিত্তি তার পিতামাতার আচরণের উপর নিহিত । একজন শিশু প্রথমে ঘরের জগৎ বুঝতে শেখে । যদি ঘরের পরিবেশ চাপা থাকে, এবং বাবা-মা প্রায়শই রাগান্বিতভাবে কথা বলেন বা বাচ্চাদের কথা না শুনে তিরস্কার করেন, তাহলে শিশুর মধ্যে ভয় তৈরি হতে শুরু করে । মনোবিজ্ঞানীরা জানান, এই ধরনের শিশু তাদের আবেগ দমন করতে শুরু করে এবং বিচ্ছিন্ন বোধ করতে শুরু করে । এই ভয় ধীরে ধীরে উদ্বেগ এবং আত্মবিশ্বাসের অভাবের দিকে পরিচালিত করতে পারে । তবে, যখন পিতামাতারা প্রেমের সঙ্গে কথা বলেন, ভুল ব্যাখ্যা করেন এবং মনোযোগ সহকারে শোনেন, তখন শিশুটি নিরাপদ বোধ করে । এই নিরাপত্তার অনুভূতি তাদের মনকে শান্ত করে, তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে এবং শিখতে দেয় ৷
স্কুলের পরিবেশ: শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপরও স্কুলের পরিবেশ গভীর প্রভাব ফেলে । স্কুল কেবল পড়াশোনার জায়গা নয়, বরং শিশুদের জন্য একটি পৃথিবী । যদি ক্রমাগত নম্বরের প্রতিযোগিতা, তুলনা, অথবা শিক্ষকদের কঠোর মনোভাব থাকে, তাহলে শিশুদের মধ্যে ব্যর্থতার ভয় তৈরি হয় । এই ভয় মনের মধ্যে চাপ তৈরি করে, যা তাদের পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে বাধা দেয় । মনোবিজ্ঞান দেখায় যে যখন একটি শিশু নিরাপদ বোধ করে, তখন তাদের মস্তিষ্ক আরও ভালোভাবে কাজ করে । সহায়ক স্কুল পরিবেশ শিশুদের তাদের ভুল থেকে শেখার সুযোগ দেয়, যা তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখে ।
স্ক্রিন টাইম: আজকের বিশ্বে সোশাল মিডিয়াও শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলার একটি প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । সোশাল মিডিয়ায় প্রদর্শিত গ্ল্যামার শিশুদের নিজেদের তুলনা করতে বাধ্য করে । যখন একটি শিশু অন্যদের ভালো এবং সফল দেখে, তখন তাদের মধ্যে হীনমন্যতার অনুভূতি তৈরি হতে পারে । নেতিবাচক মন্তব্য বা ভুল তথ্য তাদের চিন্তাভাবনাকে বিকৃত করতে পারে । মনোবিজ্ঞান অনুসারে, শিশুদের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয় না ৷ তাই তারা অনলাইনে জিনিসগুলি বিশ্বাস করার প্রবণতা রাখে। এর ফলে বিভ্রান্তি, ভয় এবং দুঃখের অনুভূতি হতে পারে ।
