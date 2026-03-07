অতিরিক্ত খাওয়া কীভাবে অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে ? জানুন গবেষণার তথ্য
অতিরিক্ত খাওয়া কেবল ওজন বাড়ায় না বরং অন্ত্রের স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করতে পারে ৷ অতিরিক্ত খাওয়া অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমকে ব্যাহত করে ৷
Published : March 7, 2026 at 10:12 AM IST
বিশেষ করে উৎসবের সময় অতিরিক্ত খাওয়া আমাদের পেট ভারী করে তোলে না বরং অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে । যখন আমরা উচ্চ ক্যালোরি, চিনি এবং চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ করি, তখন এটি আমাদের অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমের ভারসাম্যকে ব্যাহত করতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কীভাবে অতিরিক্ত খাওয়া পেট ফাঁপা, গ্যাস এবং ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (IBS) এর মতো সমস্যা বাড়াতে পারে ?
অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমের গুরুত্ব: মানুষের অন্ত্রে কোটি কোটি অণুজীব থাকে, যাদেরকে অন্ত্রের মাইক্রোবায়োম বলা হয় । এই অণুজীবগুলি হজম, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । যখন আমরা অতিরিক্ত খাই, তখন এই অণুজীবের ভারসাম্য ব্যাহত হয়, যা পেটের সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে ।
খাদ্যাভ্যাসের প্রভাব: উৎসবের সময়, আমরা প্রায়শই চিনি এবং চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ করি । এটি কেবল ফাইবারের অভাবই ঘটায় না বরং আমাদের অন্ত্রে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিকেও উৎসাহিত করে । এরফলে অন্ত্রের ডিসবায়োসিস হতে পারে ।
ফাইবারের অভাব: আঁশ সমৃদ্ধ খাবার, যেমন ফল এবং শাকসবজি, অন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে । যখন আমরা অতিরিক্ত খাই, তখন ফাইবার গ্রহণ কমে যায়, যার ফলে উপকারী ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা কমে যায় । এটি পেট ফাঁপা, গ্যাস এবং আইবিএসের মতো লক্ষণগুলিকে বাড়িয়ে তুলতে পারে ।
ডিটক্সিক্স খুব বেশি উপকার বয়ে আনে না: অনেকে উৎসবের পর ডিটক্সিক্স ডায়েটের আশ্রয় নেন ৷ কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলেন এগুলি প্রায়শই অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমের বৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার করে না । পরিবর্তে, অন্ত্রকে স্বাস্থ্যকর খাবার দিয়ে পুষ্ট করা প্রয়োজন ।
স্বাস্থ্যকর ডায়েটের দিকে পদক্ষেপ: অন্ত্রের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য, আমাদের ফাইবার সমৃদ্ধ শাকসবজি, ফলমূল, গোটা শস্য এবং গাঁজনযুক্ত খাবার খাওয়া উচিত । পর্যাপ্ত হাইড্রেশন, ভালো ঘুম এবং নিয়মিত ব্যায়ামও গুরুত্বপূর্ণ ৷
ব্যক্তিগত অন্ত্রের বাস্তুশাস্ত্র: প্রত্যেক ব্যক্তির অন্ত্রের বাস্তুশাস্ত্র অনন্য । কিছু মানুষ দ্রুত সাড়া দেয়, আবার কেউ কেউ দীর্ঘ সময় ধরে লক্ষণ অনুভব করতে পারে । অতএব, যথাযথ খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করার জন্য পৃথক অন্ত্রের প্রোফাইল বোঝা গুরুত্বপূর্ণ ।
অতিরিক্ত খাবার কেবল অস্বস্তিই সৃষ্টি করে না, বরং অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উপরও প্রভাব ফেলে। সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনধারা গ্রহণের মাধ্যমে, আমরা আমাদের অন্ত্রকে সুস্থ রাখতে পারি এবং পেটের সমস্যা এড়াতে পারি ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8138677/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- গরমে পার্টিতে অতিথিদের দিন এই পানীয়গুলি, মজা আরও দ্বিগুণ হয়ে যাবে
- সপ্তাহান্তে দেরি করে ঘুমানো ব্যয়বহুল হতে পারে, জেনে নিন প্রতিদিন একই সময়ে ঘুম থেকে ওঠা স্বাস্থ্যের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
- হাত ও পায়ে ঘাম হচ্ছে ? এখনই সাবধান, গুরুতর অবস্থাও হতে পারে
- কান্না থেকে দূরে রাখতে শিশুকে শর্ট ভিডিয়োতে আশক্ত করছেন ? হতে পারে বড় বিপদ ! জানুন গবেষণার তথ্য