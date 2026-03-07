ETV Bharat / health

অতিরিক্ত খাওয়া কীভাবে অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে ? জানুন গবেষণার তথ্য

অতিরিক্ত খাওয়া কেবল ওজন বাড়ায় না বরং অন্ত্রের স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করতে পারে ৷ অতিরিক্ত খাওয়া অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমকে ব্যাহত করে ৷

Healthy Lifestyle
অতিরিক্ত খাওয়া কীভাবে অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : March 7, 2026 at 10:12 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বিশেষ করে উৎসবের সময় অতিরিক্ত খাওয়া আমাদের পেট ভারী করে তোলে না বরং অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে । যখন আমরা উচ্চ ক্যালোরি, চিনি এবং চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ করি, তখন এটি আমাদের অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমের ভারসাম্যকে ব্যাহত করতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কীভাবে অতিরিক্ত খাওয়া পেট ফাঁপা, গ্যাস এবং ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (IBS) এর মতো সমস্যা বাড়াতে পারে ?

অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমের গুরুত্ব: মানুষের অন্ত্রে কোটি কোটি অণুজীব থাকে, যাদেরকে অন্ত্রের মাইক্রোবায়োম বলা হয় । এই অণুজীবগুলি হজম, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । যখন আমরা অতিরিক্ত খাই, তখন এই অণুজীবের ভারসাম্য ব্যাহত হয়, যা পেটের সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে ।

খাদ্যাভ্যাসের প্রভাব: উৎসবের সময়, আমরা প্রায়শই চিনি এবং চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ করি । এটি কেবল ফাইবারের অভাবই ঘটায় না বরং আমাদের অন্ত্রে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিকেও উৎসাহিত করে । এরফলে অন্ত্রের ডিসবায়োসিস হতে পারে ।

ফাইবারের অভাব: আঁশ সমৃদ্ধ খাবার, যেমন ফল এবং শাকসবজি, অন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে । যখন আমরা অতিরিক্ত খাই, তখন ফাইবার গ্রহণ কমে যায়, যার ফলে উপকারী ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা কমে যায় । এটি পেট ফাঁপা, গ্যাস এবং আইবিএসের মতো লক্ষণগুলিকে বাড়িয়ে তুলতে পারে ।

ডিটক্সিক্স খুব বেশি উপকার বয়ে আনে না: অনেকে উৎসবের পর ডিটক্সিক্স ডায়েটের আশ্রয় নেন ৷ কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলেন এগুলি প্রায়শই অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমের বৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার করে না । পরিবর্তে, অন্ত্রকে স্বাস্থ্যকর খাবার দিয়ে পুষ্ট করা প্রয়োজন ।

স্বাস্থ্যকর ডায়েটের দিকে পদক্ষেপ: অন্ত্রের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য, আমাদের ফাইবার সমৃদ্ধ শাকসবজি, ফলমূল, গোটা শস্য এবং গাঁজনযুক্ত খাবার খাওয়া উচিত । পর্যাপ্ত হাইড্রেশন, ভালো ঘুম এবং নিয়মিত ব্যায়ামও গুরুত্বপূর্ণ ৷

ব্যক্তিগত অন্ত্রের বাস্তুশাস্ত্র: প্রত্যেক ব্যক্তির অন্ত্রের বাস্তুশাস্ত্র অনন্য । কিছু মানুষ দ্রুত সাড়া দেয়, আবার কেউ কেউ দীর্ঘ সময় ধরে লক্ষণ অনুভব করতে পারে । অতএব, যথাযথ খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করার জন্য পৃথক অন্ত্রের প্রোফাইল বোঝা গুরুত্বপূর্ণ ।

অতিরিক্ত খাবার কেবল অস্বস্তিই সৃষ্টি করে না, বরং অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উপরও প্রভাব ফেলে। সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনধারা গ্রহণের মাধ্যমে, আমরা আমাদের অন্ত্রকে সুস্থ রাখতে পারি এবং পেটের সমস্যা এড়াতে পারি ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8138677/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. গরমে পার্টিতে অতিথিদের দিন এই পানীয়গুলি, মজা আরও দ্বিগুণ হয়ে যাবে
  2. সপ্তাহান্তে দেরি করে ঘুমানো ব্যয়বহুল হতে পারে, জেনে নিন প্রতিদিন একই সময়ে ঘুম থেকে ওঠা স্বাস্থ্যের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
  3. হাত ও পায়ে ঘাম হচ্ছে ? এখনই সাবধান, গুরুতর অবস্থাও হতে পারে
  4. কান্না থেকে দূরে রাখতে শিশুকে শর্ট ভিডিয়োতে আশক্ত করছেন ? হতে পারে বড় বিপদ ! জানুন গবেষণার তথ্য

TAGGED:

DIET PROBLEM
HEALTH CARE TIPS
IBS
IRRITABLE BOWEL SYNDROM
IRRITABLE BOWEL SYNDROM

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.