জ্বর-কাশিতে অ্যান্টিবায়োটিক নয়, শ্বাসকষ্ট হলেই হাসপাতালে ! সতর্কতা আইএমএ-র

জ্বর-কাশিতে অ্যান্টিবায়োটিক নয়, শ্বাসকষ্ট হলেই হাসপাতালে ! সতর্কতা আইএমএ-র
কোন ক্ষেত্রে উদ্বেগের? IMA বলছে, শ্বাস নিতে কষ্ট, বুকে ব্যথা বা বুকে লাগাতার চাপ অনুভূত হওয়া- এগুলির কোনওটি দেখা দিলে আর অপেক্ষা করা উচিত নয়।
Published : August 26, 2026 at 3:00 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 অগস্ট: বর্ষার মরশুমে দেশে ফের বাড়ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা এ (H1N1)-এর সংক্রমণ । বিভিন্ন রাজ্য থেকে একের পর এক আক্রান্তের খবর আসায় সতর্ক করল ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (IMA) । তবে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই বলেও আশ্বস্ত করেছেন চিকিৎসকেরা । IMA-র বক্তব্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই H1N1 সংক্রমণ মৃদু এবং কয়েক দিনের মধ্যেই সেরে যায় । কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে দ্রুত জটিলতা তৈরি হতে পারে। তাই নির্দিষ্ট কিছু উপসর্গ দেখা দিলেই বাড়িতে বসে চিকিৎসা না করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।
চিকিৎসক সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (ICMR)-এর নজরদারিতে এখনও পর্যন্ত যে ভাইরাসের উপস্থিতি মিলেছে, তা মূলত মরশুমি Influenza A (H1N1) । নতুন কোনও জিনগত পরিবর্তন বা 'নভেল' স্ট্রেনের প্রমাণ মেলেনি । ফলে পরিস্থিতি নিয়ে নজরদারি জরুরি হলেও অযথা আতঙ্কের কারণ নেই ।
তবে H1N1-এর উপসর্গ সাধারণ সর্দি-কাশির তুলনায় অনেক বেশি তীব্র হতে পারে । আচমকা উচ্চ জ্বর, কাঁপুনি, শুকনো কাশি, গলা ব্যথা, তীব্র পেশিতে ব্যথা এবং প্রবল ক্লান্তি- প্রধান উপসর্গগুলির মধ্যে রয়েছে । সঙ্গে মাথাব্যথা, নাক দিয়ে জল পড়া বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে । শিশুদের ক্ষেত্রে বমি, বমি বমি ভাব এবং পাতলা পায়খানাও হতে পারে ।
কিন্তু কোন পর্যায়ে পরিস্থিতি উদ্বেগের ? IMA বলছে, শ্বাস নিতে কষ্ট, শ্বাসকষ্টের সঙ্গে দ্রুত শ্বাস নেওয়া, বুকে ব্যথা বা বুকে লাগাতার চাপ অনুভূত হওয়া- এগুলির কোনওটি দেখা দিলে আর অপেক্ষা করা উচিত নয় । ঠোঁট বা আঙুল নীলচে হয়ে যাওয়া কিংবা কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠাও গুরুতর সতর্কসংকেত । এমন পরিস্থিতিতে দ্রুত জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন ।
শুধু শ্বাসকষ্টই নয়, অস্বাভাবিক তন্দ্রা, বিভ্রান্তি, অতিরিক্ত ঘুম ঘুম ভাব, খিঁচুনি, বার বার বমি কিংবা মুখে জল পর্যন্ত রাখতে না পারাও বিপদের লক্ষণ হতে পারে । শিশুদের ক্ষেত্রে খেতে বা দুধ পান করতে না পারা, অস্বাভাবিক নিস্তেজ হয়ে পড়া, শ্বাস নেওয়ার সময় গোঁ গোঁ শব্দ এবং বুকের অংশ অস্বাভাবিক ভাবে ভিতরে ঢুকে যাওয়া- এই লক্ষণগুলিও গুরুত্ব দিয়ে দেখতে বলেছে চিকিৎসক সংগঠন ।
H1N1 নিয়ে IMA-র সবচেয়ে বড় সতর্কবার্তা অবশ্য অন্য জায়গায়, নিজে থেকে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া বন্ধ করতে হবে । চিকিৎসকদের বক্তব্য, H1N1 একটি ভাইরাসজনিত সংক্রমণ । অ্যান্টিবায়োটিক ভাইরাস ধ্বংস করে না । ফলে জ্বর, সর্দি বা কাশি হলেই নিজের মতো করে Azithromycin, Amoxicillin-Clavulanate কিংবা Cefixime খাওয়া উচিত নয় ।কারণ, প্রয়োজন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে শরীরের উপকারী জীবাণু বা মাইক্রোবায়োমের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে । একই সঙ্গে তৈরি হতে পারে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR) অর্থাৎ ভবিষ্যতে প্রয়োজনের সময় অ্যান্টিবায়োটিক কাজ না করার ঝুঁকি ।
IMA জানিয়েছে, H1N1-এর সঙ্গে দ্বিতীয় কোনও ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ যুক্ত হয়েছে বলে চিকিৎসক মনে করলে তবেই প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হতে পারে । সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যোগ্য চিকিৎসকের পরামর্শ এবং প্রয়োজনে ক্লিনিক্যাল ও ল্যাবরেটরি পরীক্ষার ভিত্তিতে ।
একই ভাবে, H1N1-এর চিকিৎসায় ব্যবহৃত অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ Oseltamivir-ও নিজের মতো করে খাওয়া উচিত নয় । এটি প্রেসক্রিপশন-ভিত্তিক ওষুধ । রোগীর উপসর্গ, ঝুঁকি এবং চিকিৎসকের মূল্যায়নের ভিত্তিতেই এর ব্যবহার নির্ধারণ করা উচিত ।
সংক্রমণ ঠেকাতে সাধারণ কিছু সতর্কতার উপরও জোর দিয়েছে IMA । নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, হাঁচি-কাশির সময় মুখ ও নাক ঢেকে রাখা এবং ভিড় বা বদ্ধ জায়গায় ভালো ভাবে মুখে বসে এমন মাস্ক ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । জ্বর বা ফ্লু-র মতো উপসর্গ দেখা দিলে বাড়িতে থাকা এবং স্কুল, অফিস বা সামাজিক জমায়েত এড়িয়ে চলাই ভাল । জ্বর কমানোর ওষুধ না খেয়েও অন্তত 24 ঘণ্টা জ্বর না থাকা পর্যন্ত অন্যদের সংস্পর্শে না আসার পরামর্শ চিকিৎসকদের ৷ বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সতর্কতা আরও বেশি জরুরি ।
স্বাস্থ্যকর্মী, অন্তঃসত্ত্বা, বয়স্ক মানুষ এবং দীর্ঘস্থায়ী কোনও রোগে আক্রান্তদের জন্য প্রতি বছর মরসুমি ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা নেওয়ার উপর জোর দিয়েছে IMA । অর্থাৎ H1N1 নিয়ে চিকিৎসকদের বার্তা এক দিকে সতর্কতার, অন্য দিকে আতঙ্ক না ছড়ানোর । সাধারণ জ্বর-কাশি মানেই হাসপাতালে ছুটতে হবে, এমন নয়। কিন্তু শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, নীলচে ঠোঁট, রক্ত ওঠা, অস্বাভাবিক তন্দ্রা বা জল পর্যন্ত খেতে না পারার মতো লক্ষণ দেখা দিলে 'আর একটু দেখি' বলে বাড়িতে বসে থাকাও বিপজ্জনক হতে পারে । আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, জ্বর কমানোর তাগিদে নিজের মতো করে অ্যান্টিবায়োটিক বা অ্যান্টিভাইরাল শুরু নয়, চিকিৎসকের পরামর্শই শেষ কথা ।