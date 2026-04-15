এই বয়সের আগে শিশুদের হাতে স্মার্টফোন তুলে দিলে ভয়ঙ্কর বিপদ ! গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্য়

এই বয়সের আগে শিশুদের হাতে স্মার্টফোন তুলে দিলে ভয়ঙ্কর বিপদ ! গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্য়
যেসব শিশু 12 বছর বয়সের আগেই স্মার্টফোন পেয়েছে, তাদের মধ্যে বিষণ্নতার লক্ষণ তুলনামূলকভাবে বেশি মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়েছে ।
Published : April 15, 2026 at 10:38 AM IST
এই দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের গতিপথ কোন দিকে মোড় নিচ্ছে ৷ এই নিয়ে আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন ? বর্তমানে, এই পরিস্থিতি এক অত্যন্ত সংকটময় সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে ।
'ল্যানসেট কমিশন অন অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ' (Lancet Commission on Adolescent Health)-এর সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে এক গুরুতর সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে । তথ্য অনুযায়ী, 2030 সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে একশো কোটিরও বেশি কিশোর-কিশোরী এমন সব পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করবে, যেখানে বিষণ্নতা, স্থূলতা এবং গুরুতর আঘাত তাঁদের জীবনের জন্য এক বড় ঝুঁকি হয়ে দাঁড়াবে । তবে এর মধ্যে আশার একমাত্র আলোকরেখাটি হল:
এই সমস্যাগুলি যথাসময়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব ৷ কিন্তু আমরা যদি এখনই ঝুঁকিতে থাকা এই তরুণ প্রজন্মের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হই, তবে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই এই সমস্যাগুলি এক ভয়াবহ ও দানবীয় রূপ ধারণ করবে ।
মানসিক স্বাস্থ্যের গভীরতর সংকট: বর্তমানে, কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার প্রধান কারণ হিসেবে বিষণ্নতা এবং উদ্বেগজনিত ব্যাধিগুলো প্রকট হয়ে উঠছে । বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, 2030 সালের মধ্যে তরুণদের জীবনের লক্ষ লক্ষ সুস্থ বছর কেবল মানসিক ব্যাধির কারণেই হারিয়ে যেতে পারে । ওই প্রতিবেদনগুলিতে আরও বলা করা হয়েছে 2030 সালের মধ্যে 46 কোটিরও বেশি তরুণ স্থূলতার শিকার হতে পারে । দীর্ঘমেয়াদি, এই স্থূলতাই তরুণদের মধ্যে ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে তুলবে ।
কৈশোর অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি সময়, যে সময়ে ঘুম বা মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সামান্য পরিবর্তনও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে । 12 বছর বয়সের আগেই শিশুদের হাতে স্মার্টফোন তুলে দেওয়া তাদের মধ্যে বিষণ্নতার লক্ষণ বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে । ফোনের প্রতি এই অকাল-প্রবেশ শিশুদের স্থূলতার ঝুঁকিও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে । স্মার্টফোনের ব্যবহার শিশুদের ঘুমের গুণমান ও স্থায়িত্ব উভয়ের ওপরই নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে ।
শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা ছাড়াও, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অবহেলাও এই বয়সি শিশুদের জন্য প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে । 10 থেকে 24 বছর বয়সি ব্যক্তিদের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে নিরাপত্তা-জনিত দুর্ঘটনাগুলিই রয়ে গিয়েছে ।
প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা:
শিশুদের 'স্ক্রিন টাইম' (ডিজিটাল পর্দার সামনে কাটানো সময়) কমিয়ে আনুন এবং তাঁদের শারীরিক কার্যকলাপে উৎসাহিত করুন ।
শিশুদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করুন ৷ তাঁদের অনলাইন কার্যকলাপ এবং মানসিক সুস্থতা নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলুন ।
শিশুদের আচরণের পরিবর্তনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন ৷ যেমন: খিটখিটে মেজাজ, খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন কিংবা নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া ৷
সাইবারবুলিংয়ের ঝুঁকি: বর্তমান ডিজিটাল যুগে, 'সাইবারবুলিং'-এর মতো নতুন ঝুঁকিগুলি শিশুদের নিরাপত্তা এবং মানসিক সুস্থতার ওপর গভীর প্রভাব ফেলছে । সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্মগুলোর মাধ্যমে শিশুরা হয়রানির শিকার হচ্ছে ৷ যা তাঁদের লজ্জা, ভয় এবং বিষণ্নতার মতো অনুভূতির কাছে অরক্ষিত করে তুলছে । অধিকন্তু, স্ক্রিনের সামনে অত্যধিক সময় ব্যয় করা শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করতে পারে ।
