ভিটামিন কে-এর অভাব ধমনীতেও বাধা সৃষ্টি করতে পারে, শরীরের কিছু লক্ষণেই সাবধান হয়ে যান

ভিটামিন কে-এর অভাব ধমনীতেও বাধা সৃষ্টি করতে পারে, শরীরের কিছু লক্ষণেই সাবধান হয়ে যান
ভিটামিন কে-এর অভাবে এই সমস্যাগুলি হতে পারে ৷ জানুন কী কী খাবারে পাওয়া যায় ?
Published : November 7, 2025 at 1:47 PM IST
আপনি কি জানেন যে ভিটামিন কে আপনার হৃদপিণ্ডের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ? হ্যাঁ, আমরা সাধারণত বিশ্বাস করি যে ভিটামিন কে শুধুমাত্র রক্ত জমাট বাঁধা এবং হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য । তবে বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন এটি সরাসরি হৃদরোগের ঝুঁকির সঙ্গেও সম্পর্কিত ৷
জেনে নেওয়া প্রয়োজন, ভিটামিন কে আপনার হৃদপিণ্ডের স্বাস্থ্যের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে এবং কোন লক্ষণগুলি ঘাটতি নির্দেশ করতে পারে ।
ভিটামিন কে এর অভাব এবং হৃদপিণ্ডের সংযোগ: আমাদের শরীরে কিছু প্রোটিন রয়েছে যা ধমনীর দেয়ালে ক্যালসিয়াম জমা হতে বাধা দেয় ও তাদের নমনীয় এবং সুস্থ রাখে । ভিটামিন কে 2 এই প্রোটিনগুলিকে সক্রিয় করে । যখন ভিটামিন কে 2 এর ঘাটতি হয়, তখন এই প্রোটিনগুলি সঠিকভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয় । এরফলে হাড়ের পরিবর্তে ধমনী এবং হৃদপিণ্ডের ভালভগুলিতে ক্যালসিয়াম জমা হয় । এটি ধমনীগুলিকে সংকুচিত এবং শক্ত করে ৷ রক্ত প্রবাহকে সীমাবদ্ধ করে এবং উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে ।
অতএব, যাঁরা ভিটামিন K2 সমৃদ্ধ খাবার খান তাদের ধমনী শক্ত হয়ে যাওয়ার এবং হৃদরোগের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কম থাকে । ভিটামিন K-এর অভাবকে 'নীরব ঝুঁকির কারণ' হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা কোনও সতর্কতা ছাড়াই ধীরে ধীরে হৃদয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে ।
ভিটামিন কে-এর অভাবের লক্ষণ:
অতিরিক্ত রক্তপাত: এটি ভিটামিন কে-এর অভাবের সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ । রক্ত জমাট বাঁধার জন্য ভিটামিন কে অপরিহার্য, তাই এর অভাব আঘাত থেকে রক্তপাত সহজেই বন্ধ করতে পারে ।
হাড় দুর্বল হওয়া: ভিটামিন কে হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্যও অপরিহার্য । এটি প্রোটিন অস্টিওক্যালসিনকে সক্রিয় করে, যা হাড়ে ক্যালসিয়াম আবদ্ধ করে । এর অভাব হাড়কে দুর্বল করে দিতে পারে, অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি বাড়াতে পারে এবং ফ্র্যাকচারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে ।
অন্যান্য লক্ষণ গুরুতর ক্ষেত্রে, ক্লান্তি, দুর্বলতা এবং মাথা ঘোরার মতো লক্ষণগুলিও লক্ষ্য করা যেতে পারে, যা প্রায়শই রক্তাল্পতার কারণে হয় ৷
ভিটামিন কে সমৃদ্ধ খাবার:
ব্রকোলি: এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, ভিটামিন এ, ভিটামিন কে, ভিটামিন সি, পটাসিয়াম ইত্যাদি । প্রায় হাফ কাপ রান্না করা ব্রকলিতে 110 mcg ভিটামিন কে থাকে ।
ব্লুবেরি: এক কাপ ব্লুবেরি প্রায় 29 এমসিজি ভিটামিন কে সরবরাহ করতে পারে ।
গাজর: ফাইবার, স্টার্চ, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন কে এবং ভিটামিন বি 8 সমৃদ্ধ ।
কাজু: 1 আউন্স কাজুতে প্রায় 9.7 mcg ভিটামিন কে থাকে ৷ যা ভিটামিন কে-এর দৈনিক চাহিদার প্রায় 8% পূরণ করে ।
ফুলকপি: এক কাপ রান্না করা ফুলকপিতে 17.1 mcg ভিটামিন কে থাকে । এতে প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড এবং ভিটামিন B-6 এর মতো পুষ্টি উপাদানও থাকে ।
চিকেন: 100 গ্রাম মুরগির মাংসে 60 mcg ভিটামিন কে থাকে । মুরগির মাংসে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন বি, ভিটামিন ডি এবং জিঙ্ক রয়েছে ।
ডিম: ডিমের কুসুম ভিটামিন এ, ডি, এবং ই এবং ওমেগা -3 ফ্যাটি অ্যাসিডের মতো অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির সঙ্গে ভিটামিন কে সমৃদ্ধ । একটি বড় ডিমের কুসুমে 5.8 mcg ভিটামিন কে থাকে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)