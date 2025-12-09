শীতের এই লক্ষণকে অবসাদ ভেবে উপেক্ষা করবেন না, হার্টের জন্য বড় বিপদ হতে পারে
শীতের ঠান্ডা বাতাস এবং মনোরম আবহাওয়া কে না ভালোবাসে ? কিন্তু সাবধান ৷ হার্টের নানান সমস্যা হতে পারে ৷
Published : December 9, 2025 at 3:11 PM IST
শীতের ঠান্ডা বাতাস আপনার মুখে স্বস্তি বয়ে আনতে পারে, কিন্তু এই ঋতুতে প্রায়ই হার্টের জন্য এক ঝুঁকি তৈরি হয় । তাপমাত্রা কমে গেলে শরীরের রক্তনালী সংকুচিত হয়, রক্তচাপ বেড়ে যায় এবং হৃদপিণ্ডকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হয় ।
এই কারণেই এই ঋতুতে অনেকেই লক্ষণগুলি অনুভব করেন, যা প্রায়শই ক্লান্তি, ঠান্ডা লাগা বা দৈনন্দিন ব্যস্ততা বলে উড়িয়ে দেওয়া হয় । তবে এই লক্ষণগুলি হৃদরোগের একটি বড় সমস্যার প্রাথমিক সতর্কতা লক্ষণ হতে পারে ।
বুকে অস্বাভাবিক অস্বস্তি বা ভারী ভাব: বুকের ব্যথা সবসময় তীব্র বা হঠাৎ হয় না । অনেকে এটিকে ভারী ভাব, জ্বালাপোড়া, চাপ বা টানটান ভাব হিসাবে বর্ণনা করেন । শীতকালে অক্সিজেন সরবরাহ কমে যাওয়া এবং রক্তচাপ বৃদ্ধির কারণে এই লক্ষণগুলি আরও স্পষ্ট হতে পারে । যদি আপনি ঠান্ডায় হাঁটতে বা সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় বুকে অস্বস্তি অনুভব করেন এবং বিশ্রামের সাথে সাথে এটি উন্নত হয়, তবে এটিকে হালকাভাবে নেবেন না ।
শ্বাসকষ্ট: সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় বা দ্রুত হাঁটার সময় সামান্য শ্বাসকষ্ট স্বাভাবিক । তবে যদি এটি একটি নতুন সমস্যা হয়, অব্যাহত থাকে বা অতিরিক্ত অনুভূত হয়, তবে এটি হৃদয়ের উপর বর্ধিত চাপের লক্ষণ হতে পারে । ঠান্ডা ধমনী সংকুচিত হয় ৷ হৃদয়কে আরও জোরে পাম্প করতে বাধ্য করে । এই লক্ষণটিকে প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়৷ অ্যালার্জি বা হাঁপানি বলে ভুল করা হয় । তবে যদি হৃদরোগজনিত শ্বাসকষ্ট হঠাৎ বেড়ে যায় এবং দ্রুত হাঁটার পরে খাওয়ার পরে বা শুয়ে থাকার পরে তাহলে এই বিষয়ে আরও নজর দেওয়া প্রয়োজন ৷
হঠাৎ ক্লান্তি বা দুর্বলতা: শীতে একটু অলস বোধ করা স্বাভাবিক ৷ কিন্তু যদি ছোটখাটো কাজকর্মও আপনাকে ক্লান্ত করে তোলে, তাহলে এটি একটি সতর্কতামূলক লক্ষণ হতে পারে । এই দুর্বলতা শরীরে অপর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহের কারণে হয় । মানুষ প্রায়শই এটিকে চাপ বা ঘুমের অভাব বলে ভুল করে, তবে এটি হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতার প্রাথমিক লক্ষণও হতে পারে । হঠাৎ ক্লান্তি, বিশেষ করে ঠান্ডায়, বিশেষ করে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ ।
পা বা গোড়ালিতে ফোলাভাব: যখন হৃদপিণ্ড পূর্ণ ক্ষমতায় পাম্প করতে পারে না, তখন শরীরে তরল জমা হতে শুরু করে । শীতকালে কম জল পান করা এবং কম সক্রিয় থাকা এই ফোলাভাবকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে । জুতো টাইট বোধ করা, মোজার দাগ গভীর হওয়া, বা গোড়ালির চারপাশে ফোলাভাব এই সবই হৃদরোগের লক্ষণ হতে পারে ।
অনিয়মিত হৃদস্পন্দন: কিছু মানুষ মনে করেন তাদের হৃদস্পন্দন খুব দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে অথবা স্পন্দন এড়িয়ে যাচ্ছে । ঠান্ডা তাপমাত্রা হৃদস্পন্দনকে অনিয়মিত করে তুলতে পারে যাদের আগে থেকেই হৃদরোগ, থাইরয়েড সমস্যা, অথবা ইলেক্ট্রোলাইট ভারসাম্যহীনতা রয়েছে । ক্যাফেইন, মানসিক চাপ এবং কিছু শীতকালীন ওষুধ (যেমন- ডিকনজেস্ট্যান্ট) তাদের আরও খারাপ করতে পারে । যদি বিশ্রাম নেওয়ার সময়ও আপনার হৃদস্পন্দন অস্বাভাবিক মনে হয়, তাহলে পরীক্ষা করান ।
মাথা ঘোরা বা হালকা মাথাব্যথা: শীতকালে মাথা ঘোরা প্রায়শই জলশূন্যতার কারণে হয়, তবে এটি মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ কমে যাওয়ার লক্ষণও হতে পারে । এটি ধমনীতে অবরুদ্ধতা, দুর্বল হৃদস্পন্দন, অথবা হৃদস্পন্দনের ছন্দের ব্যাঘাতের সাথে যুক্ত হতে পারে । যদি এই লক্ষণটি ঘন ঘন দেখা দেয় বা ঘাম বা বুকে অস্বস্তির সঙ্গে থাকে, তাহলে এটিকে উপেক্ষা করবেন না ।
শীতকালে হৃদপিণ্ড স্বাভাবিকভাবেই চাপ বৃদ্ধি পায়, তাই এই লক্ষণগুলিতে মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এই লক্ষণগুলি আগে থেকেই চিনতে পারলে, আপনি হৃদস্পন্দনের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে পারেন এবং গুরুতর সমস্যা এড়াতে পারেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
