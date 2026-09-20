বাথরুমে টুথব্রাশ কোথায় রাখা উচিত ? এই ছোট ভুলটি সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে

বাথরুমে টুথব্রাশ কোথায় রাখা উচিত ? এই ছোট ভুলটি সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে
বাথরুমে টুথব্রাশ রাখার জায়গাটি খুব সতর্কতার সঙ্গে বেছে নেওয়া উচিত । জেনে নেওয়া যাক, বাথরুমের মধ্যে এটি রাখার সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা কোনটি ।
Published : September 20, 2026 at 9:01 AM IST
ঘুম থেকে ওঠার পর আমরা প্রথমেই সাধারণত টুথব্রাশটি হাতে তুলে নিই । কিন্তু আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন, যেখানে এটি রাখা আছে তা আসলে সঠিক জায়গা কি না ? বাথরুমে টুথব্রাশ রাখা একটি নিত্যদিনের অভ্যাস হলেও, টয়লেটের খুব কাছে, বদ্ধ বা স্যাঁতসেঁতে জায়গায় কিংবা ঠিকমতো না শুকিয়ে এটি রাখা স্বাস্থ্যসম্মত নয় । আর্দ্রতার কারণে আশেপাশের অণুজীব টুথব্রাশের সংস্পর্শে আসতে পারে । তাই দাঁত ব্রাশ করার মতোই টুথব্রাশ সঠিকভাবে সংরক্ষণ করাও মুখের পরিচ্ছন্নতা বা ওরাল হাইজিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আসুন, টুথব্রাশ সংরক্ষণের কিছু কার্যকর উপায় জেনে নেওয়া যাক ।
টয়লেট থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন: টয়লেট এবং টুথব্রাশের মধ্যে পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি । ফ্লাশ করার সময় জলের অতি ক্ষুদ্র কণা বা ড্রপলেট আশেপাশের জায়গায় ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি থাকে। তাই টয়লেটের ঠিক পাশেই টুথব্রাশ না রেখে যতটা সম্ভব দূরে রাখা ভালো । যদি বাথরুমে জায়গার স্বল্পতা থাকে, তবে এমন কোনো স্থান বেছে নিন যা টয়লেটের একেবারে কাছাকাছি নয় ।
ভেজা টুথব্রাশ আটকে রাখবেন না: ব্যবহারের পরপরই ব্রাশটি কোনো ঢাকনা বা পাত্রের ভেতর আটকে রাখা ভালো অভ্যাস নয়, বিশেষ করে যখন এর ব্রিসল বা লোমগুলি পুরোপুরি ভেজা থাকে । বদ্ধ ও স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে ব্রাশটি শুকাতে বেশি সময় লাগতে পারে । তাই ব্যবহারের পর পরিষ্কার জল দিয়ে টুথব্রাশটি ভালোভাবে ধুয়ে নিন এবং সোজা করে রেখে বাতাসে শুকাতে দিন ।
টুথব্রাশগুলি একসঙ্গে রাখবেন না: পরিবারের একাধিক সদস্যের টুথব্রাশ যদি একই স্ট্যান্ডে রাখা হয়, তবে খেয়াল রাখবেন যেন সেগুলির ব্রিসল বা লোম একে অপরের সংস্পর্শে না আসে । প্রত্যেকের টুথব্রাশ আলাদাভাবে রাখুন ৷ এতে ব্রাশগুলোর মধ্যে সরাসরি সংস্পর্শ কমে এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সহজ হয় ।
সিঙ্ক বা বেসিনের কাছ থেকে দূরে রাখুন: টুথব্রাশ সিঙ্কের কাছে রাখা সুবিধাজনক মনে হলেও, জলের ছিটা লাগার ফলে এটি দীর্ঘ সময় ধরে ভেজা থাকতে পারে । এছাড়া, সিঙ্কের গায়ে লেগে থাকা সাবানের অবশিষ্টাংশ, ময়লা বা অন্যান্য পদার্থ ব্রাশের সংস্পর্শে আসতে পারে । তাই টুথব্রাশ রাখার জন্য একটি পরিষ্কার ও শুষ্ক জায়গা বেছে নেওয়াই শ্রেয় ।
টুথব্রাশ রাখার সঠিক উপায় কী ?
ব্যবহারের পর ব্রাশটি ভালোভাবে ধুয়ে অতিরিক্ত জল ঝরিয়ে ফেলুন । এরপর এটি কোনও পরিষ্কার স্ট্যান্ডে সোজা করে এমন খোলা জায়গায় রাখুন যাতে বাতাস চলাচলের মাধ্যমে এটি শুকিয়ে যেতে পারে । নিজের টুথব্রাশ অন্য কাউকে ব্যবহার করতে দেবেন না এবং বারবার হাত দিয়ে ব্রাশের ব্রিসল বা লোম স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন । যদি ব্রাশের জন্য কোনও ঢাকনা ব্যবহার করেন, তবে নিশ্চিত করুন সেটি যেন পরিষ্কার ও শুষ্ক থাকে ।
কখন টুথব্রাশ পরিবর্তন করা উচিত ?
টুথব্রাশ চিরকাল ব্যবহার করা যায় না । ব্রাশের ব্রিসলগুলি যদি বেঁকে যায়, ছড়িয়ে পড়ে বা ক্ষয়ে যেতে শুরু করে, তবে তা পরিবর্তন করা উচিত । সাধারণত দন্তচিকিৎসকরা প্রতি তিন থেকে চার মাস অন্তর টুথব্রাশ পরিবর্তনের পরামর্শ দেন; তবে এর আগেই যদি ব্রিসলগুলি নষ্ট হয়ে যায়, তবে দ্রুত তা বদলে ফেলাই ভালো ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12357730/