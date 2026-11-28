পালং ও মেথি শাক সপ্তাহজুড়ে টাটকা রাখবেন কীভাবে ? জানুন সংরক্ষণের সহজ কৌশল
How to Store Spinach and Fenugreek: পালং শাক, বেথুয়া শাক এবং মেথি শাকের মতো সবুজ শাকসবজি সঠিক নিয়মে রাখলে রেফ্রিজারেটরে বহুদিন সতেজ রাখা যায় ৷
Published : November 28, 2026 at 9:15 AM IST
পালং শাক, বাথুয়া শাক এবং মেথি শাকের মতো সবুজ শাকসবজি শীতকালীন সুপারফুড হিসেবে পরিচিত । তবে এগুলির একটি বড় সমস্যা হল, ফ্রিজে রাখার পরও এগুলো খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় । আপনি যদি এগুলি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করার কার্যকর উপায় খুঁজে থাকেন, তবে এই সমাধানটি আপনার কাজে আসবে ।
পেপার টাওয়েল: পালং শাক বা লেটুস পাতা যেন অকালে নষ্ট না হয়ে যায়, সেজন্য 'পেপার টাওয়েল কৌশল' ব্যবহার করে দেখতে পারেন । প্রথমে শাকসবজি থেকে নষ্ট বা পচে যাওয়া পাতাগুলি বেছে ফেলে দিন । এরপর একটি পাত্রের ভিতর দু'টি পেপার টাওয়েল বিছিয়ে তার মধ্যে শাকসবজিগুলি ভালোভাবে মুড়িয়ে রাখুন । পেপার টাওয়েল বাড়তি আর্দ্রতা শুষে নেবে এবং শাকসবজিগুলিকে পচে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে । তবে খেয়াল রাখবেন, পেপার টাওয়েলগুলো অতিরিক্ত ভিজে গেলে সেগুলো বদলে নতুন পেপার টাওয়েল দিয়ে দিন ।
ধোয়ার পর শুকিয়ে নিন: অনেকেরই অভ্যাস আছে বাজার থেকে সবজি আনার পরপরই সেগুলি ধুয়ে সরাসরি ফ্রিজে রেখে দেওয়ার । কিন্তু এতে সবজির গায়ে জল থেকে যায়, যার ফলে সেগুলি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় । তাই সবজি ধোয়ার পর ফ্রিজে রাখার আগে নিশ্চিত করুন সেগুলি যেন বাতাসে পুরোপুরি শুকিয়ে গিয়েছে ।
'বাতাস চলাচল করতে পারে' এমন কিছু ব্যবহার করুন: শাকসবজি বায়ুরোধী পাত্রে না রেখে, এমন মোড়ক বা জালের ব্যাগ বেছে নিন যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে । ছিদ্রযুক্ত প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করতে পারেন, যা শাকসবজির গায়ে আর্দ্রতা জমতে বাধা দেয় । বিকল্প হিসাবে সুতির ব্যাগও ব্যবহার করা যেতে পারে । এটি শাকজাতীয় সবজিকে দীর্ঘসময় সতেজ রাখতে সাহায্য করে ।
গোড়ার অংশ কেটে ফেলুন: যদি আপনার কাছে প্রচুর পরিমাণে শাক থাকে, তবে ফ্রিজে রাখার আগে সেগুলির গোড়ার অংশ কেটে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ । এছাড়া, পচে যাওয়া, নষ্ট হয়ে যাওয়া বা হলুদ হয়ে যাওয়া পাতাগুলো ফেলে দিন । এই পদ্ধতি শাকের স্থায়িত্ব বা সতেজ থাকার সময়কাল বাড়িয়ে দেয় ।
কেটে রাখার পদ্ধতি: চাইলে শাকসবজি কেটেও ফ্রিজে রাখতে পারেন, যদিও এই পদ্ধতিতে কিছুটা বেশি সময় লাগে । প্রথমে শাকসবজিগুলি ভালোভাবে ধুয়ে পুরোপুরি শুকিয়ে নিন । এরপর পছন্দমতো কেটে নিন । একটি পাত্রের ভিতর পেপার টাওয়েল বা সুতির কাপড় বিছিয়ে তার উপর কাটা শাকসবজিগুলি রাখুন এবং পাত্রটি ভালোভাবে ঢেকে দিন । এই পদ্ধতি বাড়তি আর্দ্রতা শুষে নেয়, ফলে শাকসবজি দীর্ঘসময় সতেজ থাকে ।
পালং শাক খাওয়ার স্বাস্থ্য উপকারিতা প্রচুর
পালং শাক খনিজ সমৃদ্ধ যা শরীরের জন্য প্রয়োজন, যার মধ্যে রয়েছে পটাসিয়াম । উচ্চ পটাসিয়ামযুক্ত খাবার খাওয়া রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে ৷ পালং শাক লুটিনের একটি চমৎকার উৎস ৷ অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যা বয়স সংক্রান্ত চোখের রোগ যেমন ম্যাকুলার ডিজেনারেশন এবং ছানি থেকে রক্ষা করে । গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যারা লুটেইন সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করেন তাদের ম্যাকুলার ডিজেনারেশনের ঝুঁকি কম থাকে, যা দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা এবং অন্ধত্বের প্রধান কারণ ।
মেথির উপকারিতা:
মেথি শাক রক্তের শর্করার মাত্রা ও গ্লুকোজ মেটাবলিজম নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে । তবে এটি ডায়াবেটিসের ওষুধের বিকল্প নয় ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4894452/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3999804/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)