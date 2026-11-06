AQI-এর মাত্রা বাড়ার এই দিনগুলিতে কি এই ভুল করছেন ? জেনে নিন এখনই

AQI-এর মাত্রা বাড়ার এই দিনগুলিতে কি এই ভুল করছেন ? জেনে নিন এখনই
Health Tips: বায়ুদূষণ বৃদ্ধি এবং উচ্চ একিউআই (AQI) মাত্রার প্রেক্ষাপটে, স্বাস্থ্যকে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে কিছু ভুল এড়িয়ে চলা জরুরি ।
Published : November 6, 2026 at 12:47 PM IST
ক্রমবর্ধমান বায়ুদূষণ একটি অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় । এটি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে । বাতাসে উপস্থিত পিএম2.5 (PM2.5) এবং পিএম10 (PM10) কণা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে আমাদের ফুসফুস ও রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করতে পারে ৷ যা নানা ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে ।
এই পরিস্থিতিতে, বায়ুর গুণমান সূচক বা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (AQI) যখন বেশি থাকে, তখন কিছু ভুল এড়িয়ে চলা অত্যন্ত জরুরি ৷ যাতে দূষণের কারণে স্বাস্থ্যের ক্ষতি যতটা সম্ভব কমানো যায় । দেখে নেওয়া যাক, সেই ভুলগুলো কী কী ?
কাপড়ের মাস্ককে নিরাপদ মনে করা
সাধারণ কাপড়ের মাস্ক বা সার্জিক্যাল মাস্ক বাতাসে থাকা পিএম2.5 এবং পিএম10 কণাগুলোকে আটকাতে কার্যকর নয় । এই দূষক কণাগুলি এতটাই ক্ষুদ্র যে, সেগুলি সহজেই এই ধরনের মাস্কের ভিতর দিয়ে চলে আসতে পারে । যদি বাইরে বেরোতেই হয়, তবে সবসময় ভালোভাবে ফিট হয় এমন এন95 (N95) মাস্ক ব্যবহার করুন এবং নিশ্চিত করুন যেন আপনার নাক ও মুখ পুরোপুরি ঢাকা থাকে ।
অতিরিক্ত দূষণের সময় বাইরে শরীরচর্চা করা
দূষণের মাত্রা যখন বেশি থাকে, তখন বাইরে দৌড়ানো, সাইকেল চালানো বা অন্য যেকোনও ধরনের শরীরচর্চা করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে । শারীরিক ব্যায়ামের সময় আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায়, যার ফলে স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় অনেক বেশি দূষিত পদার্থ আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে । তাই, দূষণের মাত্রা বেশি থাকলে ঘরের ভিতরে শরীরচর্চা করাই বেশি ভালো ।
দূষণের সময় জানালা খোলা রাখা
দূষণের মাত্রা যখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে, তখন জানালা খোলা রাখলে বাইরের বিষাক্ত বাতাস সরাসরি ঘরে প্রবেশ করতে পারে । বাইরের দূষণ বেশি থাকলে জানলা ও দরজা বন্ধ রাখুন । তবে বিকেলের দিকে জানলা খুলতে পারেন, কারণ তখন দূষণের মাত্রা সাধারণত কিছুটা কম থাকে এবং এতে ঘরে বিশুদ্ধ বাতাস চলাচল তৈরি হয় ।
দীর্ঘস্থায়ী কাশি বা শ্বাসকষ্টকে উপেক্ষা করা
দীর্ঘস্থায়ী কাশি, শ্বাস নেওয়ার সময় শব্দ হওয়া, বুকে অস্বস্তি বা শ্বাস নিতে সামান্য কষ্ট হওয়া এগুলি গুরুতর সতর্ক সংকেত হতে পারে । এই লক্ষণগুলিকে উপেক্ষা করবেন না ৷ এমন কিছু দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ।
এয়ার পিউরিফায়ার বাইরের ঝুঁকি দূর করে না
উন্নত মানের ‘হেপা’ (HEPA) ফিল্টারযুক্ত এয়ার পিউরিফায়ার ঘরের ভিতরের দূষণ কমাতে অত্যন্ত কার্যকর । তবে বাড়িতে এয়ার পিউরিফায়ার থাকলেই যে আপনি বাইরেও সুরক্ষিত থাকবেন, তা কিন্তু নয় । বারান্দায় বা বাড়ির বাইরে বের হলে আবারও দূষণের সংস্পর্শে আসবেন, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)