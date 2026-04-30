ডায়াবেটিস থেকে কি স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাওয়া সম্ভব ? কী বলছেন চিকিৎসক ?
জীবনযাত্রার পরিবর্তন, অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস এবং বংশগত কারণ মিলিয়েই ডায়াবেটিসের সমস্যা বেড়ে চলেছে ৷ চিকিৎসকের সঙ্গে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সৌমিতা ভট্টাচার্য্য ৷
Published : April 30, 2026 at 4:11 PM IST
বর্তমানে বিশ্বজুড়ে দ্রুত বাড়ছে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা, আর তার ব্যতিক্রম নয় ভারতও । বিশেষজ্ঞদের মতে, জীবনযাত্রার পরিবর্তন, অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস এবং বংশগত কারণ মিলিয়েই এই রোগের প্রকোপ বাড়ছে । ডায়াবেটিস আক্রান্ত মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এই রোগ কি সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব ? নাকি সারা জীবন নিয়ন্ত্রণ করেই চলতে হবে ? এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ মতামত জানালেন ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ ডক্টর মনোজিৎ কেতন মুখোপাধ্যায় । তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ডায়াবেটিস পুরোপুরি নির্মূল করা সব ক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও, সঠিক সময়ে সচেতন পদক্ষেপ নিলে অনেক ক্ষেত্রেই 'রিভার্সাল' বা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্ভব ।
বিশেষজ্ঞের মতে, আমরা সাধারণত যে ডায়াবেটিস দেখি তা হল টাইপ-টু ডায়াবেটিস । এটি মূলত বংশগত কারণ ও জীবনযাত্রার অভ্যাসের মিলিত প্রভাবের ফল । পরিবারে ডায়াবেটিসের ইতিহাস থাকলে এবং তার সঙ্গে যদি অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস, ওজন বৃদ্ধি ও শারীরিক পরিশ্রমের অভাব যুক্ত হয়, তাহলে অল্প বয়সেই এই রোগ দেখা দিতে পারে । ফলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি অনেকটাই নির্ভর করে ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনধারার উপর ।
তবে আশার কথা, প্রাথমিক পর্যায়ে ডায়াবেটিস ধরা পড়লে তা নিয়ন্ত্রণে এনে অনেক ক্ষেত্রে রিভার্সাল সম্ভব । চিকিৎসক মনোজিৎ কেতান মুখোপাধ্যায়ের কথায়, যদি রোগ নির্ণয়ের প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে শরীরের ওজন 15 থেকে 20 শতাংশ পর্যন্ত কমানো যায়, নিয়মিত ব্যায়াম করা হয় এবং খাদ্যাভ্যাসে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আনা যায়, তাহলে রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসতে পারে । কিন্তু এই অবস্থাকে স্থায়ী নিরাময় বলা যায় না । কারণ, ওজন আবার বেড়ে গেলে বা জীবনযাত্রায় শিথিলতা এলে ডায়াবেটিসও ফিরে আসতে পারে ।
বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে এমন কিছু ওষুধ রয়েছে, যা ওজন কমাতে সাহায্য করে এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে । তবে সব রোগীর ক্ষেত্রে একই ফল পাওয়া যায় না । তাই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ গ্রহণ এবং নিয়ম মেনে চলাই একমাত্র উপায় । ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে নিয়মিত সুগার মনিটরিং অত্যন্ত জরুরি । অনেক সময় এই রোগ নীরবে শরীরের ভিতরে ক্ষতি করে এবং হঠাৎ করেই বড় জটিলতা দেখা দেয় । তাই শুধু সুগার পরীক্ষা নয়, ব্লাড প্রেসার, কোলেস্টেরল, কিডনি, চোখ, হৃদযন্ত্র ও স্নায়ুর নিয়মিত পরীক্ষা করানো প্রয়োজন । কারণ একবার অঙ্গগুলির ক্ষতি হয়ে গেলে তা ফিরিয়ে আনা কঠিন হয়ে পড়ে ।
ইনসুলিন নিয়ে অনেকের মধ্যেই ভয় কাজ করে । তবে চিকিৎসক জানাচ্ছেন, ইনসুলিন মানেই সারা জীবনের চিকিৎসা নয় । অনেক ক্ষেত্রে গুরুতর অসুস্থতার সময় অস্থায়ীভাবে ইনসুলিন ব্যবহার করা হয় । আবার দীর্ঘদিনের ডায়াবেটিসে শরীরের ইনসুলিন উৎপাদন কমে গেলে দীর্ঘমেয়াদি ইনসুলিন প্রয়োজন হতে পারে । তবে সঠিক জীবনযাপন মেনে চললে ইনসুলিনের ডোজ কমানো সম্ভব ।
অন্যদিকে, অ্যান্টি-বায়োটিকের অপব্যবহারও ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বড় বিপদের কারণ হয়ে উঠছে । অকারণে অ্যান্টি-বায়োটিক গ্রহণ করলে শরীরে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়, ফলে ভবিষ্যতে সংক্রমণের চিকিৎসা কঠিন হয়ে পড়ে ।
সবশেষে বিশেষজ্ঞদের একটাই বার্তা ডায়াবেটিস পুরোপুরি নির্মূল করা সবসময় সম্ভব না হলেও, নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবনযাপন করা সম্ভব । সচেতনতা, নিয়মিত পরীক্ষা, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চললেই ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সুস্থ থাকা যায় ।
