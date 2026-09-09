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আপনি কি ভুলে যাচ্ছেন জিনিসপত্র কোথায় রেখেছেন ? জীবনযাত্রায় আনুন এই পরিবর্তনগুলি

জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন আনার মাধ্যমে ডিমেনশিয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব ।

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জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন আনার মাধ্যমে ডিমেনশিয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 9, 2026 at 11:58 AM IST

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আপনি যদি প্রায়ই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভুলে যান বা অতীতের ঘটনা মনে করতে অসুবিধার সম্মুখীন হন, তবে আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়ার সময় এসেছে । এই ভুলে যাওয়ার প্রবণতা থেকে পরবর্তীতে ডিমেনশিয়া (স্মৃতিভ্রংশ রোগ) দেখা দিতে পারে ।

ডিমেনশিয়া: বয়স্কদের মধ্যে একটি সাধারণ সমস্যা

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিমেনশিয়ার লক্ষণ দেখা দেওয়াটা খুব একটা আশ্চর্যজনক নয় ৷ তবে যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসের মতো সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি কিংবা যারা ধূমপান করেন, তাদের ক্ষেত্রে ডিমেনশিয়া হওয়ার ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে ।

এরই মধ্যে, জাপানে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যেসব বয়স্ক ব্যক্তি রান্নাঘরের বিভিন্ন কাজে সক্রিয় থাকেন, তাঁদের মধ্যে ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে । উভয় গবেষণাই জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানুষকে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন গ্রহণে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে । এই প্রসঙ্গে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) বিস্তারিত নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়েছে, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস প্রতিরোধ এবং ধূমপান বর্জনের মাধ্যমে ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কমানো সম্ভব ।

কারণগুলি জানুন এবং সতর্ক থাকুন

ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশ এমন একটি অবস্থা যা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে এবং এটি বংশগত কারণেও হতে পারে । তবে কিছু বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে ৷ যেমন রক্তচাপের ওঠানামা, ডায়াবেটিস, স্থূলতা, ধূমপান এবং কায়িক পরিশ্রমহীন জীবনযাপন (যেমন দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা, অতিরিক্ত টিভি দেখা, মদ্যপান, ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইলে রিলস দেখা বা অলস জীবন কাটানো ৷ আপনি ডিমেনশিয়ার সূত্রপাত আট থেকে দশ বছর পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে পারেন ।

দূষণ বৃদ্ধি, অপর্যাপ্ত ঘুম এবং মানসিক চাপও এই রোগের তীব্রতা বাড়িয়ে দিচ্ছে । এছাড়া বয়সের কারণে শ্রবণ বা দৃষ্টিশক্তির সমস্যা দেখা দিলে হিয়ারিং এইড বা চশমা ব্যবহার না করা, পুষ্টির অভাব এবং স্যাচুরেটেড ফ্যাট, রেড মিট, হিমায়িত খাবার (ফ্রোজেন ফুড), জাঙ্ক ফুড বা অতিরিক্ত লবণযুক্ত খাবার ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি বাড়াতে পারে ।

নতুন কিছু শেখার অভ্যাস গড়ে তুলুন

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন কিছু শেখা ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কমাতে উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য করতে পারে । মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় থাকলে বা মানসিক উদ্দীপনার অভাব হলে এই অবস্থার অবনতি হতে পারে । যদি আপনার নির্দিষ্ট কোনো শখ না থাকে, তবে রান্না করা শিখতে পারেন; এটি মস্তিষ্ককে সজাগ ও সর্বদা কর্মক্ষম রাখে । নতুন রেসিপি শেখা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে ।

আপনি নতুন কোনও ভাষা বা কম্পিউটার প্রোগ্রামিংও শিখতে পারেন । প্রতিদিন সংবাদপত্র ও বই পড়া অত্যন্ত উপকারী । সকাল-বিকেলের হাঁটা, সাইক্লিং, অ্যারোবিক্স, যোগব্যায়াম এবং শরীরচর্চার মতো কার্যকলাপ ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে ।

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস অপরিহার্য

পরিমিত মাত্রায় খাঁটি সর্ষের তেল, দেশি ঘি বা অলিভ অয়েল ব্যবহার করা উপকারী । ডিমেনশিয়া নিয়ন্ত্রণে হলুদ অত্যন্ত কার্যকর ৷ হলুদে থাকা 'কারকিউমিন' নামক উপাদানটি এই রোগের বিরুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে । মরশুমি সবুজ শাকসবজি, বিভিন্ন ধরনের অঙ্কুরিত শস্য (sprouts) এবং মিলেট বা ছোট দানাশস্যের (যেমন বাজরা, রাগি) পাশাপাশি বাড়িতে তৈরি খাবার মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে ।

নিষ্ক্রিয়তা বা জড়তা কাটিয়ে উঠুন: বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মনে করেন জীবনের বাকি সময়টুকু কেবল বিশ্রামের জন্যই ৷ কারণ তারা জীবনের বড় একটা সময় কঠোর পরিশ্রম করেছেন । এই মানসিকতা ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে । বয়স বাড়ার সময় সামাজিক মেলামেশা বন্ধ করে দিলে বা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে সমস্যা আরও বাড়ে ৷ নিষ্ক্রিয় বা অলস জীবনযাপন ডিমেনশিয়াকে ডেকে আনে ।

আনন্দের সঙ্গে জীবনযাপন, সামাজিক যোগাযোগ বজায় রাখা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ডিমেনশিয়া প্রতিরোধের কার্যকর উপায় । সমাজসেবামূলক কাজে সক্রিয় থাকাও এই রোগকে দূরে রাখতে সাহায্য করতে পারে । সবচেয়ে বড় কথা হল, ইতিবাচক মানসিকতা বজায় রাখা এবং সুযোগ পেলেই প্রাণ খুলে হাসা অত্যন্ত উপকারী । এর বিপরীতে, নিজেকে গুটিয়ে রাখা এবং সামাজিক মেলামেশা এড়িয়ে চলার ফলে ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশ রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় ।

ডিমেনশিয়ার জন্য এখনও কোনও টিকা নেই:

এখনও পর্যন্ত ডিমেনশিয়া পুরোপুরি নির্মূল করার মতো কোনও টিকা আবিষ্কৃত হয়নি ৷ যদিও এই বিষয়ে গবেষণা অব্যাহত রয়েছে । অতীতে ডিমেনশিয়া প্রতিরোধের জন্য কিছু টিকা তৈরি করা হলেও সেগুলি প্রত্যাশা অনুযায়ী কার্যকর প্রমাণিত হয়নি । তাছাড়া, কারও কারও ক্ষেত্রে এসব টিকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ায় সেগুলির ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয় ।

ডিমেনশিয়ার লক্ষণসমূহ:

পরিবার এবং সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কিত তথ্য কিংবা গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ও ঘটনা ভুলে যাওয়া ।

একই কথা বারবার বলা—যা স্মৃতিশক্তি হ্রাসের একটি লক্ষণ ।

আর্থিক বিষয়াদি সামলাতে ভুলে যাওয়া বা গুরুত্বপূর্ণ বিল পরিশোধের সময়সীমা (ডেডলাইন) খেয়াল না রাখা ।

দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করতে ভুলে যাওয়া বা তা করতে গিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া ।

গাড়ি চালানো বা হাঁটার সময় পথ হারিয়ে ফেলা কিংবা অবস্থান বা দিক সম্পর্কে বিভ্রান্ত বোধ করা ।

কথোপকথনের মাঝপথে হঠাৎ থেমে যাওয়া বা সঠিক শব্দ খুঁজে পেতে হিমশিম খাওয়া ।

জিনিসপত্র ভুল জায়গায় রাখা এবং কোথায় রাখা হয়েছিল তা ভুলে যাওয়া; আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া ।

সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই মেজাজের পরিবর্তন হওয়া, বিভ্রান্তি বা উদ্বেগে ভোগা এবং অকারণে ভীতি অনুভব করা ।

https://www.health.harvard.edu/healthbeat/7-ways-to-keep-your-memory-sharp-at-any-age

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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TAGGED:

HOW TO REDUCE DEMENTIA
ডিমেনশিয়া
RISK OF DEMENTIA

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