ETV Bharat / health

উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যায় ভুগছেন ? দেরি না করে এই খাবার খাওয়া শুরু করুন

ইউরিক অ্যাসিড বর্তমানে একটি সাধারণ সমস্যা, এটি শরীরে ময়লার মতো জমে । যার কারণে জয়েন্টের সমস্যা বা শরীরের অন্যান্য অংশও আক্রান্ত হয় ।

health
ইউরিক অ্যাসিডের সমস্য়া (Getty Iamge)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 9, 2025 at 10:16 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আপনার সকাল কি অসহ্য জয়েন্টে ব্যথা এবং শক্ত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ? আপনার প্রতিটি পদক্ষেপে কি আপনার চুলকানি অনুভব হয় ? যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে সাবধান থাকুন, কারণ উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রার লক্ষণ হতে পারে ।

ইউরিক অ্যাসিড আজকাল একটি সাধারণ জীবনযাত্রার সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । যখন এই বিষাক্ত পদার্থ রক্তে জমা হয় এবং আপনার হাঁটু, আঙুল এবং গোড়ালিতে স্ফটিক তৈরি করে, তখন এটি গাউট নামক একটি যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার কারণ হতে পারে ।

ভালো কথা হল ওষুধের পাশাপাশি, আপনার রান্নাঘরে এমন কিছু সুপারফুড রয়েছে যা শরীর থেকে এই 'শত্রু' দূর করতে সাহায্য করতে পারে ।

শসা: শসা প্রায় 95% জল দিয়ে তৈরি, যা ইউরিক অ্যাসিডের জন্য একটি চমৎকার খাবার । শসা একটি প্রাকৃতিক মূত্রবর্ধক হিসেবে কাজ করে । এটি আপনার শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে এবং আপনার কিডনিকে প্রস্রাবের মাধ্যমে অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড দ্রুত নির্মূল করতে সাহায্য করে ।

কীভাবে খাবেন ? এটি স্যালাড হিসাবে খান অথবা লেবু ও ধনেপাতা দিয়ে রস তৈরি করে সকালে খালি পেটে পান করুন ।

চেরি: ইউরিক অ্যাসিড রোগীদের জন্য এই চেরি একটি আশীর্বাদ । চেরিতে অ্যান্থোসায়ানিন নামক শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে । এগুলি কেবল শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কমায় না বরং গেঁটে বাতের কারণে তীব্র প্রদাহ এবং ব্যথা কমাতেও অবিশ্বাস্যভাবে কার্যকর । এটি অসংখ্য গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে ।

কীভাবে খাবেন ? আপনি তাজা চেরি খেতে পারেন অথবা চিনিমুক্ত চেরি জুস পান করতে পারেন ।

আপেল: প্রতিদিন একটি আপেল ডাক্তারকে দূরে রাখে," ইউরিক অ্যাসিডের জন্যও সত্য। আপেলে ম্যালিক অ্যাসিড থাকে, একটি যৌগ যা আপনার রক্তে অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিডকে নিরপেক্ষ করতে সাহায্য করে, স্ফটিক তৈরি হওয়ার আগেই এটি শরীর থেকে নির্মূল করে ।

কীভাবে খাবেন ? প্রতিদিন অন্তত একটি মাঝারি আকারের আপেল খান, যার মধ্যে খোসাও রয়েছে, কারণ ফাইবারও অপরিহার্য ।

বাদাম এবং বীজ: যাঁদের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেশি, তাদের পিউরিন সমৃদ্ধ খাবার এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয় । বাদাম এবং বীজ চমৎকার বিকল্প । বাদাম, আখরোট, চিয়া সিড এবং ফ্ল্যাক্সসিডে পিউরিনের পরিমাণ কম এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি, ভিটামিন এবং খনিজ সমৃদ্ধ । এগুলি প্রদাহ কমাতে এবং শক্তি সরবরাহ করতে সাহায্য করে ।

কীভাবে খাবেন ? প্রতিদিন সকালে ভেজানো বাদাম এবং আখরোট খান । স্মুদি বা দইয়ের সঙ্গে চিয়া বা ফ্ল্যাক্স সিড মিশিয়ে নিন ।

বেরি: স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি এবং রাস্পবেরির মতো সমস্ত বেরি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন সি সমৃদ্ধ । বেরিতে পাওয়া যৌগগুলি শরীরে প্রদাহ-বিরোধী প্রভাব ফেলে । ভিটামিন সি কিডনিকে আরও দক্ষতার সঙ্গে ইউরিক অ্যাসিড নির্গত করতে সাহায্য করে, যা গেঁটেবাত আক্রমণের ঝুঁকি কমায় ।

কীভাবে খাবেন ? সকালের নাস্তায় ওটমিল বা দইয়ের সাথে বেরি মিশিয়ে খান ।

আপনার খাদ্যতালিকায় এই খাবারগুলি অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি, প্রচুর পরিমাণে জল পান করাও গুরুত্বপূর্ণ (দিনে 8-10 গ্লাস)। ইউরিক অ্যাসিড পাতলা করে তা বের করে দিতে জল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । খাদ্যাভ্যাসে কোনও পরিবর্তন আনার আগে সর্বদা একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7765492/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. ছাতু কেবল গ্রীষ্মকালীন নয়, সারাবছরই শরীরের জন্য উপকারী
  2. ডাক্তারের পরামর্শগুলি ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করবে, আজ থেকে রুটিনে এগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন
  3. দূষণের কারণে হাঁটা মিস করে থাকলে 5 মিনিটের এই অভ্যাস রুটিনে আনুন, শরীর খাকবে একদম ফিট
  4. শরীরে পুষ্টির অভাব হলে প্রথম কোন লক্ষণগুলি দেখা যায় ? জেনে নিন চিকিৎসকের মতামত

TAGGED:

URIC ACID
ইউরিক অ্যাসিড
HEALTH CARE TIPS
URIC ACID PROBLEM

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.