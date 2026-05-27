এই গরমে সাঁতারের আনন্দকে চোখের সমস্যায় পরিণত হতে দেবেন না, পুলে নামার আগে মেনে চলুন এই টিপস

এই গরমে সাঁতারের আনন্দকে চোখের সমস্যায় পরিণত হতে দেবেন না, পুলে নামার আগে মেনে চলুন এই টিপস
গরম থেকে স্বস্তি পেতে সাঁতার কাটতে যান, তবে এ সময় চোখের কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরি ।
Published : May 27, 2026 at 12:29 PM IST
আবহাওয়া উষ্ণ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এবং গরমের তীব্রতা বাড়লে, মানুষ স্বস্তির খোঁজে সাঁতার কাটার পুলে ভিড় জমাতে শুরু করে । যদিও শীতল জলে নামলে গরম থেকে নিশ্চিতভাবেই কিছুটা স্বস্তি মেলে, তবুও সামান্য সতর্কতা অবলম্বন না করলে চোখে জ্বালাপোড়া, লালচে ভাব এবং চুলকানির মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে । মানুষ প্রায়শই ছোটখাটো বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করে থাকেন ৷ যার ফলে পরবর্তীতে এই সমস্যাগুলি আরও গুরুতর আকার ধারণ করে । তাই সাঁতারের পুলে নামার আগে চোখের যত্নের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া অত্যন্ত জরুরি । কয়েকটি সহজ পরামর্শ মেনে চললে আপনি নিশ্চিন্তে সাঁতার উপভোগ করতে পারবেন ।
পুলে নামার সময় অবশ্যই গগলস পরুন: সাঁতার কাটার সময় চোখে জল ঢুকলে তা অস্বস্তির সৃষ্টি করতে পারে । তাই, পুলে নামার আগে অবশ্যই সাঁতারের গগলস পরে নিন । এটি আপনার চোখকে জল এবং বিভিন্ন অপদ্রব্য থেকে অনেকাংশেই রক্ষা করে । আপনার চোখ যদি সহজেই লাল হয়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকে, তবে এই বিষয়টি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ।
কন্টাক্ট লেন্স পরে সাঁতার কাটা উচিত নয়: অনেকেই কন্টাক্ট লেন্স চোখে রেখেই সাঁতারের পুলে নেমে পড়েন ৷ তবে এই অভ্যাসটি নিরাপদ বলে গণ্য করা হয় না । পুলের জল চোখের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এবং চোখে লেন্স থাকার কারণে এই সমস্যাগুলি আরও তীব্র আকার ধারণ করতে পারে । তাই সাঁতারে নামার আগে লেন্স খুলে ফেলাই শ্রেয় ।
পুল থেকে বের হওয়ার পর চোখ পরিষ্কার করুন: সাঁতার শেষ করার পর পরিষ্কার জল দিয়ে চোখ ধুয়ে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি । এটি চোখে ঢুকে পড়া যেকোনও দূষিত জল বা রাসায়নিক পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে । যদি চোখে সামান্য অস্বস্তি বা জ্বালাপোড়া অনুভব করেন, তবে ঠান্ডা জল দিয়ে চোখ ধুলে আরাম পেতে পারেন ।
হাত দিয়ে চোখ ঘষা থেকে বিরত থাকুন: চোখে জল ঢুকে গেলে অনেকেই খুব জোরে চোখ ঘষতে শুরু করেন । এমনটা করলে আপনার চোখ আরও বেশি লাল হয়ে যেতে পারে । যদি চোখে চুলকানি অনুভব করেন, তবে একটি পরিষ্কার কাপড় বা টিস্যু দিয়ে আলতো করে চোখ মুছে নিন ।
শুধুমাত্র পরিষ্কার পুলেই সাঁতার কাটুন: যেসব পুলের জল দেখতে অপরিষ্কার মনে হয় কিংবা যেখানকার পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর বলে মনে হয়, সেখানে সাঁতার কাটা থেকে বিরত থাকুন ৷ অপরিষ্কার জল চোখে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টির ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় । সর্বদা এমন পুল বেছে নিন, যেখানে স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতার যথাযথ মান বজায় রাখা হয় ।
লক্ষণগুলি অব্যাহত থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন:
সাঁতার কাটার পর যদি চোখে তীব্র জ্বালাপোড়া, ব্যথা কিংবা ঝাপসা দৃষ্টির সমস্যা দেখা দেয়, তবে বিষয়টিকে হালকাভাবে নেবেন না । এমন পরিস্থিতিতে, চোখের সমস্যাটি যাতে আরও গুরুতর আকার ধারণ না করে তা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)