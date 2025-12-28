বাচ্চাকে মাসাজ করার আগে এই বিষয়গুলি মাথায় রাখুন, শরীর সুস্থ থাকবে

বাচ্চাকে মাসাজ করার আগে এই বিষয়গুলি মাথায় রাখুন, শরীর সুস্থ থাকবে
শীতকালে বাচ্চাদের মাসাজ করার সঠিক নিয়ম জেনে নেওয়া ভালো ৷
Published : December 28, 2025 at 4:53 PM IST
শীতের শুরুর সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মায়ের দায়িত্ব বেড়ে যায় ৷ বিশেষ করে নবজাতক এবং ছোট বাচ্চাদের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে । ঠান্ডায় শিশুদের ত্বককে শুষ্ক করে তুলতে পারে ৷ তাদের শরীর শক্ত করে তুলতে পারে এমনকি অস্বস্তিকর পরিবেশও কখনও কখনও তাদের মেজাজের উপর প্রভাব ফেলতে পারে । মাসাজও শিশুদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী । এটি কেবল তাদের ত্বক এবং পেশীগুলির জন্যই ভালো নয়, বরং তাদের শরীরকে উষ্ণ করতে এবং রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতেও সাহায্য করে ।
শীতকালে শিশুর মাসাজ অত্যন্ত উপকারী ৷ তবে সঠিক পদ্ধতিটি জানা গুরুত্বপূর্ণ । ঠান্ডা তেল ব্যবহার, ভুল অবস্থান, অতিরিক্ত চাপ, অথবা ঠান্ডা ঘরে মাসাজ করার মতো ভুলগুলি আপনার শিশুর ক্ষতি করতে পারে । সঠিক তাপমাত্রা এবং সঠিক সময়ে আলতো করে মাসাজ করা প্রয়োজন ।
স্নানের পর মাসাজ করা উচিত নয় ৷ প্রথমে মাসাজ করে তারপর স্নান করানো ভালো । এরফলে আপনার শিশুর ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনা থাকে এবং ঠান্ডা দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে । সর্বদা প্রথমে হালকা গরম তেল দিয়ে মাসাজ করতে ভুলবেন না ৷ তেল মাখানোর 20-30 মিনিট পর স্নান করানো ভালো ৷ এতে শরীর উষ্ণ হয় এবং আপনার শিশু আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে ।
ঠান্ডা তেল লাগানোর ভুল করবেন না । শীতকালে, বোতল থেকে সরাসরি তেল লাগানো উচিত নয় । ঠান্ডা তেল আপনার শিশুর অস্বস্তিকর করে তুলতে পারে এবং কাঁদতে পারে ৷ মাসাজ করার আগে তেলটি সামান্য গরম করুন । তেলটি অতিরিক্ত গরম না করার বিষয়ে সতর্ক থাকুন ৷ আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করার সময় এটি কিছুটা গরম অনুভূত হওয়া উচিত । এছাড়াও মাসাজ করার কিছু সময় আগে তেলের পাত্রটি রোদে রেখে দিতে পারেন ৷
জোর করে মাসাজ করা উচিত নয়: হাতের হালকা নাড়াচাড়াই যথেষ্ট । অনেকেই বিশ্বাস করেন বেশি চাপ দিলে হাড় মজবুত হয় ৷ কিন্তু এটি একটি মিথ । অতিরিক্ত জোরে মাসাজ করলে ত্বকে ক্ষত, ব্যথা এবং কখনও কখনও অভ্যন্তরীণ আঘাতের কারণ হতে পারে । সর্বদা আলতো করে মাসাজ করুন, বিশেষ করে জয়েন্টের কাছে, বৃত্তাকার গতিতে ।
শিশুকে ভুল অবস্থানে রাখা থেকে বিরত থাকুন । শিশুর ঘাড় ধরে ঝুলিয়ে রাখা, হাত ও পা জোর করে টেনে ধরার মতো কৌশল সম্পূর্ণ ভুল । এটি শিশুর হাড় এবং পেশীর উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে । মাসাজের সময় শিশুকে সর্বদা একটি সমতল এবং নরম পৃষ্ঠে রাখুন ৷ যেমন- মাসাজ ম্যাট বা মোটা বিছানার চাদর ।
মাসাজ এবং স্নানের মধ্যে খুব বেশি সময় রাখবেন না । মাসাজের 20-30 মিনিট পর আপনার শিশুকে স্নান করানো সবচেয়ে ভালো সময় । এতে তেল ত্বকে স্থির হয়ে যায় এবং শিশুর শরীর আরামদায়ক থাকে ৷ ত্বকের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা বজায় রাখতে স্নানের 2-3 মিনিটের মধ্যে ময়েশ্চারাইজার লাগান ।
ঠান্ডা ঘরে মাসাজ করা এড়িয়ে চলুন । ঘরের তাপমাত্রা সর্বদা উষ্ণ রাখুন । ঠান্ডা ঘরে আপনার শিশু কাঁপতে পারে, যা মাসাজের সুবিধাগুলিকে ব্যহত করতে পারে । ঘরটিকে আরামদায়ক তাপমাত্রায় আনতে মাসাজের 15 মিনিট আগে ব্লোয়ার বা হিটার চালু করুন । মাসাজেরর সময় ড্রাফ্ট বা ঠান্ডা বাতাস এড়িয়ে চলুন ।
ভুল তেল নির্বাচন করাও ক্ষতিকারক হতে পারে । সব তেল আপনার শিশুর ত্বকের জন্য উপযুক্ত নয় । জনপ্রিয় পরামর্শের উপর ভিত্তি করে কিছু প্রয়োগ করার পরিবর্তে, প্রাকৃতিক এবং বেবি অয়েল বেছে নিন । সর্ষে, নারকেল এবং আমন্ড অয়েল সাধারণত শীতকালে সবচেয়ে ভালো বলে মনে করা হয় ৷ তবে যদি আপনার শিশুর প্রতিক্রিয়া হয়, তাহলে অবিলম্বে ব্যবহার বন্ধ করুন এবং একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11330255/